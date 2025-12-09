Спор в НС за парите на ДОО и кои са трите причини бюджетът да отиде в кофата за боклук

Депутатите в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание се скараха за мерките, заложени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година, съобщават от news.bg
По време на дебатите на първо гласуване в ресорната комисия, лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че ПП няма да подкрепят бюджета на ДОО за 2026 г.
Новият бюджет не е довел до нищо добро. Взимат се повече пари от работещите, но не им се дават повече права, критикува той. И даде пример, че е замразена максималната пенсия и всички други права като плащания на нивата от 2025 г.
Асен Василев изтъкна, че друг голям проблем в бюджета е, че в следващите години ще има увеличение на осигуровките. "Вие не сте се отказали до намерението си да бъде вдигната данъчно-осигурителната тежест", посочи той.
Василев открои още проблеми в бюджета - предстояща пътна карта за реформа в пенсионната система, която никой още не е видял.
"Стана напечено, решихте да дадете малко назад и да оставите скандалните политики за следващите години. Не е окей това", категоричен бе бившият финансов министър.
Мартин Димитров заяви, че ПП-ДБ ще гласуват "против" и срещу бюджетите на НЗОК и държавният бюджет.
Той запита управляващите какви са им мерките за по-добро събиране на приходите в бюджета. Димитров настоя социалният министър Борислав Гуцанов да обясни как ще направи реформата в ТЕЛК-овете. "Кои реформи изпълнихте колеги?", обърна се депутатът към властта.
Венко Сабрутев обяви трите причини защо Бюджет 2026 трябва да отиде в кошчето за боклук - осигуровките, максималният осигурителен доход и скъсаната връзка между принос и права, както и че децата на България не фигурират в бюджета.
Димо Дренчев обяви, че и "Възраждане" няма да подкрепи новия вариант на бюджета. Мария Илиева заяви, че "Величие" също няма да подкрепи бюджета за 2026 г.
Богомил Манов, член на Фискалния съвет посочи, че има противоречива тенденция в осигурителната система.
Темпът на увеличение на разходите изпреварва темпа на увеличение на приходите от вноски. Това ще даде отражение върху данъчно-осигурителната тежест в посока увеличение на осигуровките и данъците, предупреди Манов.
Според него е добре съществуващата диференциация в получаващите пенсии да се засили - минималната пенсия от 1 юли 2026 г. се формира да бъде 347 евро, средната - 541 евро, а максималната пенсия - 1731 евро. От максималната до минималната пенсия се намаляват възможностите за увеличаване диференциацията в равнището на пенсиите. Това е проблем, който ще засили негативните тенденции в пенсионната система, посочи Богомил Манов.
Според него трябва да се търси връзка между принос за финансиране на пенсионната система и права от гледна точка на величината на получаването на пенсиите.
Той вижда като проблем в бюджета е да не се извеждат социални плащания от пенсионната система. Богомил Манов приветства увеличението на вноската за издръжката на деца до 2-годишна възраст.
Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) благодари, че се е премахнало от бюджета на ДОО увеличението на пенсионните осигуровки.
Боян Николаев заяви, че КРИБ ще подкрепи бюджета. "Да се порадваме на това, което да сме постигнали и да оставим революцията за догодина", призова Николаев.
Ася Гонева от КНСБ обяви, че синдикалната организация също подкрепя бюджета на ДОО в сегашния му вид. За нея е важно постигането на хоризонталната политика по доходите от 10%. За КНСБ не е много позитивно намаляването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, като неговото увеличение трябва да върви по правила. Не се постигна договореност с работодателите за минималните осигурителни прагове. Ася Гонева се надява още да се приемат промени в пътната карта на пенсионната система.
Общинският съветник и председател на Сдружение "Солидарна България" Ваня Григорова посочи, че няма пари за транспорт, няма пари за заплати на медицински кадри.
При 6.5 млрд. евро дефицит във фондовете на НОИ, няма как да не се обърне внимание на източниците на средствата, посочи Григорова.
1. Държавните хрантутници ще продължат да не плащат личните си осигуровки.
2. Не отпада "законното" увеличение на заплатите в кривосъдната система, където един младши следовател без стаж стартира с по-голяма заплата от професора, който му е преподавал, и ВСС си вдига заплатите от 25 на 30 ХИЛЯДИ ЛЕВА!
3. Главчев "ограничавал" ДМС в НСИ до 2 заплати на тримесечие и общо 20 заплати на година. Другите над 120 министерства, агенции, комисии и т.н. си мълчат и подхилкват ехидно!
Предвидете 13 и 14 пенсия,а не раздавате подаяния от 120 лв на тези със социална пенсия и на тези,които са внасяли малко пари.
До коментар #5 от "безпартиен":БРАВО!
МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО.
ТРЯБВА ДА ИМ ГО ИЗПРАТИШ И ДА ПОРАБОТЯТ ВЪРХУ ТОВА.
СТИГА СА СЕ ЧУДИЛИ ОТ КЪДЕ МОГАТ ДА ОТКРАДНАТ.
Съкращаване на 70% от държавните клатикрачоловци!
Сещам се, че простата и крадлива герберска Тиква Борисов, постоянно вдигаше заплатите на безделниците-милиционери, а на нас, пенсионерите ни подхвърляше трохички. Добре, че беше Асен Василев, който помисли за възрастните хора и ни вдигна пенсиите.
Тайна договора,от която най-вероятно яко са се облажили , и затова не искат да променят нищо,и затова и ни отнеха правото на референдум, защото много добре знаят какво е общественото мнение.
- В България въвеждат религия в училище.
- В Русия намаляват часовете по чужди езици.
- В България намаляват часовете по чужди езици.
Slo4aenos? Ne misla!
Колкото по-бързо се отървем от ГЕРБ-ските копейки в българската политика, толкова по-добре за цялата ни държава!
До коментар #12 от "Ти не си":Явно си се взел много на сериозно нещо
По добре да съм сериозно несериозен и неграмотен, отколкото грамотни олигофрени като тебе който се мислят че са нещо
Дебелян и Борисов са руски хора. Мястото им е в Гуантанамо.Вземат от бедните и дават на себе си.
Само Асен Василев вдигна пенсиите!
И благодарение на Асен Василев, сега с повече пари купуваш по-малко. Защото е кyрифей на държавните финанси.
Да. И милицията. Както и чиновниците в университети, училища, общини, служби. В един държавен университет, който подготвя икономисти и юристи-в София!- чиновниците- непреподаватели са колкото преподавателите. Преподавателите хранят чиновниците, заради последните професорите и доцентите вземат жълти стотинки.Ще изкараме и студентите на протест!
