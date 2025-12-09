Новини
Спор в НС за парите на ДОО и кои са трите причини бюджетът да отиде в кофата за боклук

Спор в НС за парите на ДОО и кои са трите причини бюджетът да отиде в кофата за боклук

9 Декември, 2025

По време на дебатите на първо гласуване в ресорната комисия, лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че ПП няма да подкрепят бюджета на ДОО за 2026 г.

Спор в НС за парите на ДОО и кои са трите причини бюджетът да отиде в кофата за боклук - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Депутатите в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание се скараха за мерките, заложени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година, съобщават от news.bg

По време на дебатите на първо гласуване в ресорната комисия, лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че ПП няма да подкрепят бюджета на ДОО за 2026 г.

Новият бюджет не е довел до нищо добро. Взимат се повече пари от работещите, но не им се дават повече права, критикува той. И даде пример, че е замразена максималната пенсия и всички други права като плащания на нивата от 2025 г.

Асен Василев изтъкна, че друг голям проблем в бюджета е, че в следващите години ще има увеличение на осигуровките. "Вие не сте се отказали до намерението си да бъде вдигната данъчно-осигурителната тежест", посочи той.

Василев открои още проблеми в бюджета - предстояща пътна карта за реформа в пенсионната система, която никой още не е видял.

"Стана напечено, решихте да дадете малко назад и да оставите скандалните политики за следващите години. Не е окей това", категоричен бе бившият финансов министър.

Мартин Димитров заяви, че ПП-ДБ ще гласуват "против" и срещу бюджетите на НЗОК и държавният бюджет.

Той запита управляващите какви са им мерките за по-добро събиране на приходите в бюджета. Димитров настоя социалният министър Борислав Гуцанов да обясни как ще направи реформата в ТЕЛК-овете. "Кои реформи изпълнихте колеги?", обърна се депутатът към властта.

Венко Сабрутев обяви трите причини защо Бюджет 2026 трябва да отиде в кошчето за боклук - осигуровките, максималният осигурителен доход и скъсаната връзка между принос и права, както и че децата на България не фигурират в бюджета.

Димо Дренчев обяви, че и "Възраждане" няма да подкрепи новия вариант на бюджета. Мария Илиева заяви, че "Величие" също няма да подкрепи бюджета за 2026 г.

Богомил Манов, член на Фискалния съвет посочи, че има противоречива тенденция в осигурителната система.

Темпът на увеличение на разходите изпреварва темпа на увеличение на приходите от вноски. Това ще даде отражение върху данъчно-осигурителната тежест в посока увеличение на осигуровките и данъците, предупреди Манов.

Според него е добре съществуващата диференциация в получаващите пенсии да се засили - минималната пенсия от 1 юли 2026 г. се формира да бъде 347 евро, средната - 541 евро, а максималната пенсия - 1731 евро. От максималната до минималната пенсия се намаляват възможностите за увеличаване диференциацията в равнището на пенсиите. Това е проблем, който ще засили негативните тенденции в пенсионната система, посочи Богомил Манов.

Според него трябва да се търси връзка между принос за финансиране на пенсионната система и права от гледна точка на величината на получаването на пенсиите.

Той вижда като проблем в бюджета е да не се извеждат социални плащания от пенсионната система. Богомил Манов приветства увеличението на вноската за издръжката на деца до 2-годишна възраст.

Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) благодари, че се е премахнало от бюджета на ДОО увеличението на пенсионните осигуровки.

Боян Николаев заяви, че КРИБ ще подкрепи бюджета. "Да се порадваме на това, което да сме постигнали и да оставим революцията за догодина", призова Николаев.

Ася Гонева от КНСБ обяви, че синдикалната организация също подкрепя бюджета на ДОО в сегашния му вид. За нея е важно постигането на хоризонталната политика по доходите от 10%. За КНСБ не е много позитивно намаляването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, като неговото увеличение трябва да върви по правила. Не се постигна договореност с работодателите за минималните осигурителни прагове. Ася Гонева се надява още да се приемат промени в пътната карта на пенсионната система.

Общинският съветник и председател на Сдружение "Солидарна България" Ваня Григорова посочи, че няма пари за транспорт, няма пари за заплати на медицински кадри.

При 6.5 млрд. евро дефицит във фондовете на НОИ, няма как да не се обърне внимание на източниците на средствата, посочи Григорова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лили

    32 7 Отговор
    Асен Василев е по умен от цялото правителство взето заедно !!

    Коментиран от #14

    12:24 09.12.2025

  • 2 Дориана

    27 5 Отговор
    Пишем Слаб 2 на некадърния бюджет на Теменужка Петкова без право на поправка. Да каже кого лъже България или Европа или и двете заедно за дефицита уж от 3 процента. Защо са орязани най- важното Капиталовите разходи, но за сметка на това са вдигнати заплатите на силовите структури без реформи и се запазва автоматичното повишение на заплатите на учителите. Цял свят ще ни се смее как един учител по физическо ще взима по- висока заплата от един професор , след като заплатите във Висшето образование се орязват.Това от глупост ли е или от много акъл?Да каже пред цяла България, защо този бюджет не е обвързан с икономическия растеж , конкурентно-способност и инвестиции? Чрез този бюджет коалиция Магнитски директно вкарва България в най- голямата пропаст с икономически последици. Да се махат веднага, достатъчно вреди нанесоха. Желязков веднага да си подава оставката, защото той не работи за националните интереси както Испания, Унгария и Словакия. За да се подмаже и угодничи, което е типично в негов стил България трябва да плаща милиарди за оръжия , които се произвеждат в Америка и в Европа за Украйна. Да кажат от къде ще дойдат тези пари след като тези милиарди разход не са влезли в бюджета като дефицит. Това тайна договорка ли е с ЕС за да ни приемат в Еврозоната? Това ли е цената, която трябва да плати българския народ ? Оставка веднага тук и сега!

    Коментиран от #15

    12:26 09.12.2025

  • 3 Британия 🇬🇧

    5 18 Отговор
    До всички протестиращи български олигофрени от София и цялата малоумна българска държава взели се на сериозно 55 000 българските олигофрени който само трошат и буйстват показват единствено ненавист комплекси злоба и отвращение към самите себе си, държавата е удавена в герберска тиня и нищо не става от България,от България само позорни новини излизат

    Коментиран от #12

    12:29 09.12.2025

  • 4 Атина Палада

    24 6 Отговор
    двамата крадци да хвърлят оставка и нови избори

    12:30 09.12.2025

  • 5 безпартиен

    21 1 Отговор
    Реално плащат здравни и ДОО само работещите по трудов договор в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Това са само около 1.2 милиона души най лесно може да се провери в НОИ!На тяхна издръжка разчитат 2.1 милиона пенсионери,над 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!И това е при население по малко от 6.5 милиона на територията на страната!Нямаме високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност!На световните пазари сме конкурентни само с ниски цени на зърнени храни и работа на ишлеме в леката промишленост където все още я има! Решение има и е свързано с н популярни мерки като съкращения в бюджетния сектор с поне 30/100,ограмотяване и придобиване на специалност на трайно безработните и включване в пазара на труда,спиране на т.нар." детски" при 3 неизвинени отсъствия в училище,всички получаващи помощи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да полагат труд по почистване и облагородяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно!Има и други предложения,но няма кой да прочете това,че чак за другите да мислим.Едва ли ще се приеме защото това са избирателите на сегашните управляващи и тях трябва да накарат да работят и съкратят!

    Коментиран от #10

    12:35 09.12.2025

  • 6 гост

    20 1 Отговор
    Причини за кекавия бюджет са:
    1. Държавните хрантутници ще продължат да не плащат личните си осигуровки.
    2. Не отпада "законното" увеличение на заплатите в кривосъдната система, където един младши следовател без стаж стартира с по-голяма заплата от професора, който му е преподавал, и ВСС си вдига заплатите от 25 на 30 ХИЛЯДИ ЛЕВА!
    3. Главчев "ограничавал" ДМС в НСИ до 2 заплати на тримесечие и общо 20 заплати на година. Другите над 120 министерства, агенции, комисии и т.н. си мълчат и подхилкват ехидно!

    12:36 09.12.2025

  • 7 Махайте

    7 3 Отговор
    Тавана на пенсиите!
    Предвидете 13 и 14 пенсия,а не раздавате подаяния от 120 лв на тези със социална пенсия и на тези,които са внасяли малко пари.

    12:42 09.12.2025

  • 8 Оо заблудени

    13 2 Отговор
    Народа на улицата и площадите не иска подмяна на едни крадци с други. Народа искада види поне 100 политици в затвора за кражби от последните 35 години, Народа иска разследване на далавери и изобличаване на крадците. Всичко това пп-дб немогат да направят защото те самите са крали заедно с борисов, на тях политиката им е да отстранят пеефски от играта и да крадат с Бойко.

    12:42 09.12.2025

  • 9 глоги

    4 1 Отговор
    "Вие не сте се отказали ОТ намерението си...

    12:43 09.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "безпартиен":

    БРАВО!
    МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО.
    ТРЯБВА ДА ИМ ГО ИЗПРАТИШ И ДА ПОРАБОТЯТ ВЪРХУ ТОВА.
    СТИГА СА СЕ ЧУДИЛИ ОТ КЪДЕ МОГАТ ДА ОТКРАДНАТ.

    12:49 09.12.2025

  • 11 в кратце

    9 1 Отговор
    На този отзад,с папката,му се разширяват 20 пъти очте,щом като чуе за пари. Може да ни лъже до утре сутринта. За прибирането на пачки с кинти от народа,еша му няма. И онзи,брадатият канадец е същият.

    12:50 09.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Клати Крачолов

    13 1 Отговор
    Изход има.
    Съкращаване на 70% от държавните клатикрачоловци!

    Коментиран от #26

    12:55 09.12.2025

  • 14 Пенсионер

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "лили":

    Сещам се, че простата и крадлива герберска Тиква Борисов, постоянно вдигаше заплатите на безделниците-милиционери, а на нас, пенсионерите ни подхвърляше трохички. Добре, че беше Асен Василев, който помисли за възрастните хора и ни вдигна пенсиите.

    Коментиран от #23

    12:58 09.12.2025

  • 15 Точно това е

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Тайна договора,от която най-вероятно яко са се облажили , и затова не искат да променят нищо,и затова и ни отнеха правото на референдум, защото много добре знаят какво е общественото мнение.

    13:01 09.12.2025

  • 16 Кое не е така ?!

    3 5 Отговор
    - В Русия въвеждат религия в училище.
    - В България въвеждат религия в училище.
    - В Русия намаляват часовете по чужди езици.
    - В България намаляват часовете по чужди езици.
    Slo4aenos? Ne misla!
    Колкото по-бързо се отървем от ГЕРБ-ските копейки в българската политика, толкова по-добре за цялата ни държава!

    Коментиран от #21

    13:03 09.12.2025

  • 17 Британия 🇬🇧

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти не си":

    Явно си се взел много на сериозно нещо
    По добре да съм сериозно несериозен и неграмотен, отколкото грамотни олигофрени като тебе който се мислят че са нещо

    13:06 09.12.2025

  • 18 Кокорев

    1 0 Отговор
    Трябва да се премахне таванът на пенсиите. При Кокорчо бе най-добре-вдигна заплатите, пенсиите, намали осигуровките,имаше събираемост.

    13:19 09.12.2025

  • 19 Ха-ха-ха!

    2 0 Отговор
    Абе, че много е омекнало хасковското инощжество Делян Добревия, дето беше назначил цялата си рода на сладки длъжности в общината, с огромни заплати, беше им осигурил и милиони по европейски програми за фирмите им! Че хасковското нищожество омекнало като печен праз, а миналата седмица се хилеше като пача и се радваше, когато потресаващият с простащината си депутатът-лакей на уродливото туловище Пеевски, Ибряма, изтръгваше микрофоните на Асен Василев! Мълчи гузен и Данчо Ментаат, жрицата от политическото "Околовръстно, който от заместник на Иван Костов и пръв СеДеСар стана заместник на агент Сава - най-успешният проект на ДС и КГБ, а сега е лакей на уродливото туловище Пеевски и лази в краката му като червей! Че защо мълчат тези двама побратими - Добревия и Ментата?! Да са се засрамили, изключено, от страх трябва да е! Да, напикали са се от страх, че утре какво ги чака, майка плаче грамофон свири!

    13:20 09.12.2025

  • 20 протести и още протести!

    0 0 Отговор
    Затова ще има протести-и затова.Няма стимул човек да работи- изравнени пенсии, таван на пенсията, високи заплати в милицията и службите.Другите...кучета ги яли.

    13:21 09.12.2025

  • 21 Дебелян Тиквов

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кое не е така ?!":

    Дебелян и Борисов са руски хора. Мястото им е в Гуантанамо.Вземат от бедните и дават на себе си.

    13:22 09.12.2025

  • 22 много лош бюджет

    0 0 Отговор
    Как може да съществува таван на пенсиите? Човек няма мотив да работи.И непрекъснато увеличават заплатите в милицията и в съдебната власт. Един съдия получава на окръжно ниво 13 000лв! Чисто.

    13:24 09.12.2025

  • 23 истината

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер":

    Само Асен Василев вдигна пенсиите!

    Коментиран от #25

    13:26 09.12.2025

  • 24 аз съм

    0 0 Отговор
    Аз съм твърдо против държавата да се управлява от улицата. ППДС да спечелят избори, да си направят правителство и да си правят Бюджет по техен вкус.

    13:28 09.12.2025

  • 25 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "истината":

    И благодарение на Асен Василев, сега с повече пари купуваш по-малко. Защото е кyрифей на държавните финанси.

    13:29 09.12.2025

  • 26 доцент

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Клати Крачолов":

    Да. И милицията. Както и чиновниците в университети, училища, общини, служби. В един държавен университет, който подготвя икономисти и юристи-в София!- чиновниците- непреподаватели са колкото преподавателите. Преподавателите хранят чиновниците, заради последните професорите и доцентите вземат жълти стотинки.Ще изкараме и студентите на протест!

    13:30 09.12.2025

  • 27 иди ми дойди ми

    0 0 Отговор
    С това евро ще ни върнат пак във времето на Иван Костов,който съкрати доходите на хората наполовина. Българският лев е стабилна валута,защо ни е това евро? Защо англичаните отхвърлиха еврото един месец ,след като го приеха? Те да не са по-глупави или по-бедни от нас?

    13:38 09.12.2025

