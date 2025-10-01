Новини
Близо 40% от отличниците на България избират СУ

1 Октомври, 2025 13:39 301 2

Министърът изтъкна, че Алма матер е висшето училище, на което държавата и обществото разчитат най-много, за да се справят с най-големите си предизвикателства

Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 40% от учениците, носители на национални дипломи – пълните отличници с успех 6:00 в дипломата си за средно образование и на двете задължителни матури, избират да продължат образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата академична година в най-старото висше училище в България.

„Всяка година, когато връчвам националните дипломи, аз питам всеки един абитуриент къде ще продължи. За мен е голяма радост да чувам, че все повече ще останат в България, а много от тях избират Софийския университет“, каза министърът. По думите му СУ е припознат като университет, който е конкурентен на висшите училища в света. „Днес светът е голям, за младите хора възможности дебнат отвсякъде и те много често се чувстват задължени да отидат някъде другаде, но са оценили репутацията, значението и възможностите, които им дава Софийският университет“, каза министър Вълчев. Той връчи и студентските книжки на част от първокурсниците, носители на национални дипломи.

Министърът изтъкна, че Алма матер е висшето училище, на което държавата и обществото разчитат най-много, за да се справят с най-големите си предизвикателства. „Разчитаме на Вас да утвърждаваме хуманитарните науки, да запазим националното самосъзнание, да подготвяте най-добрите специалисти, да възпроизведете школите, които Софийският университет винаги е имал. На Вас разчитаме България да свети на картата на развитието на изкуствения интелект и на картата на световното висше образование“, каза министър Вълчев.

Той призова първокурсниците да се вслушат в посланието на ректора проф. Георги Вълчев – „да учат, за да бъдат, а не за да имат“. „Учете да бъдете знаещи и можещи хора, а не за да имате дипломи и оценки. Те са важни, но много по-важно е това, което остава след тях“, каза министърът. Той изтъкна, че днешните студенти ще живеят в следващите десетилетия в ерата на изкуствения интелект, на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми и на променящи се професии. „В тези десетилетия е важно да имате повече и по-широки знания и умения. Да имате добрата хуманитарна основа. Да учите през целия си живот, защото вероятно едно образование няма да бъде достатъчно за успех в променящия се свят и ще е необходима постоянна квалификация“, обърна се министър Вълчев към студентите.

Той пожела на всички преподаватели да бъдат здрави и да имат сили да се справят най-важната мисия – да мотивират студентите да учат с вдъхновение и да станат знаещи и можещи хора. „На Вас разчитаме да подготвите младите хора, които ще променят България към по-добро“, каза министърът. По-късно той даде интервю и за студентската телевизия „Алма матер“.

Тази година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в общо 29 професионални направления. В 22 от тях Алма матер заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.

На откриването на новата академична година, което бе дадено от ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев, присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, председателят на Комисията по образование и наука в парламента проф. Андрей Чорбанов, ректорите на УНСС проф. Димитър Димитров и на Техническия университет проф. Георги Венков, председателят на Националния синдикат „Висше образование и наука“ проф. Лиляна Вълчева, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, декани на факултети, преподаватели, студенти и др.


  • 1 Един

    0 0 Отговор
    И всеки двойкар може да влезе - а накрая излизат еднакво тъпи!
    Всеки зрелостник е торба с кинти и е добре дошъл. Образование няма просто се въртят едни пари!

    13:48 01.10.2025

  • 2 нннн

    0 0 Отговор
    Maло yмнo. Да изберат милиционерското училище в Симеоново, че хора да станат. Я премиер, я главен прокурор... Абе, нещо такова.

    13:51 01.10.2025

