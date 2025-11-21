МОН каза дали ще слива и закрива ВУЗ-ове

"Министерството на образованието няма намерение да закрива или да слива нито едно държавно висше училище", заяви ресорният министър Красимир Вълчев.
Той допълни, че при следващи промени в Закона за висшето образование ще се предложи създаването на т.нар. консорциуми или сдружения от висши училища, какъвто опит има в други страни.
"Те ще могат да се обединят при запазване на тяхната самостоятелност и ще могат да споделят ресурси, не само материалната база, но включително и да имат общи катедри, което е голямата крачка и включването в тези консорциуми. Когато стигнем до приемане на промени в закона, ще бъде изцяло доброволно, така че тази тема със сливането на висши училища не стои", обясни Вълчев.
1 трябваше
16:15 21.11.2025
16:21 21.11.2025
16:21 21.11.2025
18:25 21.11.2025
Откриваме чалготеки.
Да живей евроинтеграцията!
18:25 21.11.2025
18:45 21.11.2025
18:45 21.11.2025
18:47 21.11.2025
Да си Изучат !
Науките !
Не си Играй !
На Шикалки !
18:47 21.11.2025