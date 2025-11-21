Новини
МОН каза дали ще слива и закрива ВУЗ-ове

21 Ноември, 2025 16:11 950 6

Когато стигнем до приемане на промени в закона, ще бъде изцяло доброволно, каза Вълчев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Министерството на образованието няма намерение да закрива или да слива нито едно държавно висше училище", заяви ресорният министър Красимир Вълчев.

Той допълни, че при следващи промени в Закона за висшето образование ще се предложи създаването на т.нар. консорциуми или сдружения от висши училища, какъвто опит има в други страни.

"Те ще могат да се обединят при запазване на тяхната самостоятелност и ще могат да споделят ресурси, не само материалната база, но включително и да имат общи катедри, което е голямата крачка и включването в тези консорциуми. Когато стигнем до приемане на промени в закона, ще бъде изцяло доброволно, така че тази тема със сливането на висши училища не стои", обясни Вълчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трябваше

    6 3 Отговор
    Отдавна да са закрили поне няколко с това население колкото един средно голям град имаме над 50 университета, вече е безсмисленп да се учи повечето специалности с този AI...направо се чудя на родителите им защо дават хиляди за 4 години като ще работят долу горе за същите пари след като евентуално завършат..

    16:15 21.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор
    НАСЕЛЕНИЕТО НАМАЛЯВА, НО УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ ДАЛ ГОСПОД....

    16:21 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Интересно

    4 0 Отговор
    Закриваме ВУЗ-ове.
    Откриваме чалготеки.
    Да живей евроинтеграцията!

    18:25 21.11.2025

  • 5 Кумчо Вълчев

    1 0 Отговор
    Дали ще е слива, джанка, прасковка или малинка, ВУЗовете са много зле, особено "свободните университети". От 20 години насам продават дипломи на килограм.

    18:45 21.11.2025

  • 6 Накарай Ги !

    2 0 Отговор
    Накарай Ги !

    Да си Изучат !

    Науките !

    Не си Играй !

    На Шикалки !

    18:47 21.11.2025

Новини по градове:
