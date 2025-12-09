Сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа

Социалните мрежи прегряха от сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи утре вечер (сряда, 10 декември). За това алармира народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише dariknews.bg. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

"В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", отговори просветният министър.

"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието", категорично заяви Вълчев.