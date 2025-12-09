Новини
България »
Сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа

Сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа

9 Декември, 2025 15:48

  • протест-
  • родителски срещи-
  • красимир вълчев

Министърът отговори на твърдението, че става дума за организирана кампания

Сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалните мрежи прегряха от сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи утре вечер (сряда, 10 декември). За това алармира народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише dariknews.bg. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

"В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", отговори просветният министър.

"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието", категорично заяви Вълчев.


България
Оценка 2.1 от 13 гласа.
Оценка 2.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    25 2 Отговор
    Г-н Вълчев ще моли родителите да не хвърлят бутилки по полицията.

    15:52 09.12.2025

  • 2 дедо Флашко

    3 1 Отговор
    Не ходя вече на родителски срещи. Моята съпруга изяви желание да ходи тя.А и наследниците ни вече са в последен клас,преди да завършат училищата си.

    15:53 09.12.2025

  • 3 На бас 👍

    2 27 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    Коментиран от #17, #20

    15:54 09.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    17 2 Отговор
    Уж руснята ни била асвабадила, а турци ни управляват!
    Мръшляци!

    Коментиран от #25, #26

    15:54 09.12.2025

  • 5 Новичок

    23 1 Отговор
    Те и учителите ще са на протеста ,каквото и да направят "управляващите" За това ОСТАВКА и те така до Победата.

    15:55 09.12.2025

  • 6 На тези родителски срещи

    10 1 Отговор
    казват ли на родителите какви де билчета са нацвъкали?

    Коментиран от #8

    15:57 09.12.2025

  • 7 честен ционист

    4 5 Отговор
    Учат дечурлигата по НПО-тата на «Хто не скаче, той москаль» в извънкласни мероприятия. Вълчев трябва да накаже провиниле се с последно предупреждение.

    15:59 09.12.2025

  • 8 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "На тези родителски срещи":

    Родителите им също ги мъкнеха като бяха на техните години по митингите. И мен ме мъкнеха против волята ми.

    16:00 09.12.2025

  • 9 Мина Анева

    1 1 Отговор
    Откровенната лъжа е отровна лъжа! Хипербола някаква си.

    16:00 09.12.2025

  • 10 Става ад в Европа

    8 5 Отговор
    Европа се намира в условия на Диктатура!
    Свирепа Диктатура от Германия!

    16:08 09.12.2025

  • 11 пери

    14 1 Отговор
    Ами родителите няма да отидат на въпросните родителски срещи. Нищо няма да изпуснат. Въпрос на приоритети, протестът е по-спешен.
    Във всеки един момент родителите могат да получат информация от учителите за децата си, стига да се интересуват. И без това на родителски срещи обикновено ходят родители на деца, които се справят добре и нямат проблеми.

    16:09 09.12.2025

  • 12 УЧИТЕЛИТЕ

    7 4 Отговор
    УЧИТЕЛИТЕ ВИНАГИ СА БИЛИ И ВИНАГИ ЩЕ БЪДАТ БОКЛУЦИ

    16:13 09.12.2025

  • 13 Дориана

    11 2 Отговор
    Ако това е вярно то Борисов и ГЕРБ СДС много се излагат и показва страха и ужаса, който изпитват от народния гняв срещу коалиция Магнитски.

    Коментиран от #21

    16:14 09.12.2025

  • 14 12340

    5 3 Отговор
    Мани родителските срещи, те и алкохола ще забранят за утре, като при избори...
    И бай Манол ще увехне! :))

    16:16 09.12.2025

  • 15 алкохол

    1 0 Отговор
    пийнов

    16:17 09.12.2025

  • 16 Гошо

    8 1 Отговор
    Абе къде е Бойко? Хората го търсят да го черпят.

    16:18 09.12.2025

  • 17 Дориана

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "На бас 👍":

    Точно обратното Болисов се компроментира тотално със зависимостта си от Пеевски и на новите избори ГЕРБ/ СДС се сриват надолу на 18 процента. това е цената от дружбата с Пеевски.

    Коментиран от #18

    16:21 09.12.2025

  • 18 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    НИЩОТО СЪСКАШ ПЛЮЕШ ЛЪЖЕШ ОЧЕРНЯШ ПЛАЩА ТИ СЕ ДА СЕЕШ ОМРАЗА ПО САЙТОВЕТЕ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ГЛЕДАЙ СИ МИРИЗЛИВАТА ШАРЛАТАНИЯ А КОЛКОТО ДО ПЕЕВСКИ НА ВСИЧКИ ИЗБОРИ ЩЕ Е В ПАРЛАМЕНТА ИНАЧЕ С ТАЗИ ЛЪЖА ЗАБЛУЖДАВАТЕ НЕВЕЖИТЕ 2025 ГОДИНА ТУК БИЛО ПЪЛНО С НЕВЕЖИ ЖАЛКО ЗА ТЯХ

    Коментиран от #27

    16:26 09.12.2025

  • 19 Ддд

    2 5 Отговор
    Както винаги лица на ПП-ДБ лъжат та се късат, че има някакви глупави провокации от правителството, за протеста.
    Ето за такива хора ходят да скачат по площадите, за лъжци и измамници от ПП-ДБ!

    16:27 09.12.2025

  • 20 Хмен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "На бас 👍":

    И чувалите пак празни

    Коментиран от #23

    16:27 09.12.2025

  • 21 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    НИЩОТО НИКОЙ СИ БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ОТ ЧЕРЕПНИ МЕТЕЖИ ШАРЛАТАНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ НО ЧЕРЕПИТЕ ПЛАЩАТ С МЕТЕЖИ ДА ПРЕВЗЕМАТ КАКВОТО МОГАТ

    16:29 09.12.2025

  • 22 някой

    2 2 Отговор
    Голям страх, драги избиратели!

    Коментиран от #24

    16:29 09.12.2025

  • 23 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хмен":

    Това беше на София при шарлатаните А политическото КС назначи измамниците да рушат държавата ни Изхвърлиха законно избрани депутати

    16:31 09.12.2025

  • 24 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "някой":

    Да шарлатаните много страх ги тресе вярно е

    16:32 09.12.2025

  • 25 Аби

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Къде ви управляват турци? Етническа омраза има ли във вас? Освен българи (предатели) други няма в управляващия кабинет

    16:34 09.12.2025

  • 26 така ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Колкото и да ти е неприятно, а и на мене също, при подялбата на света на сфери на влияние между САЩ, Русия и Китай, ние сме оставени на произвола на Турция. Защото този път и Русия не ни е искала и е нямала претенции към нас.

    16:39 09.12.2025

  • 27 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Някои хора нямат капацитет да приемат факта, че Борисов и Пеевси нямат място в Парламента. Истината за народния гняв срещу коалиция Магнитски Мафия ще бъде болезнено приета от мафиоти и олигарси , които не работят за народа , а срещу народа.

    16:41 09.12.2025

