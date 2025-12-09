Сигнали за спешни родителски срещи в деня на протеста. Вълчев: Това е откровена лъжа

Социалните мрежи прегряха от сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи утре вечер (сряда, 10 декември). За това алармира народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише dariknews.bg. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.
"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.
"В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", отговори просветният министър.
"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието", категорично заяви Вълчев.
1 Трол
15:52 09.12.2025
2 дедо Флашко
15:53 09.12.2025
3 На бас 👍
Коментиран от #17, #20
15:54 09.12.2025
4 Ганя Путинофила
Мръшляци!
Коментиран от #25, #26
15:54 09.12.2025
5 Новичок
15:55 09.12.2025
6 На тези родителски срещи
Коментиран от #8
15:57 09.12.2025
7 честен ционист
15:59 09.12.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "На тези родителски срещи":Родителите им също ги мъкнеха като бяха на техните години по митингите. И мен ме мъкнеха против волята ми.
16:00 09.12.2025
9 Мина Анева
16:00 09.12.2025
10 Става ад в Европа
Свирепа Диктатура от Германия!
16:08 09.12.2025
11 пери
Във всеки един момент родителите могат да получат информация от учителите за децата си, стига да се интересуват. И без това на родителски срещи обикновено ходят родители на деца, които се справят добре и нямат проблеми.
16:09 09.12.2025
12 УЧИТЕЛИТЕ
16:13 09.12.2025
13 Дориана
Коментиран от #21
16:14 09.12.2025
14 12340
И бай Манол ще увехне! :))
16:16 09.12.2025
15 алкохол
16:17 09.12.2025
16 Гошо
16:18 09.12.2025
17 Дориана
До коментар #3 от "На бас 👍":Точно обратното Болисов се компроментира тотално със зависимостта си от Пеевски и на новите избори ГЕРБ/ СДС се сриват надолу на 18 процента. това е цената от дружбата с Пеевски.
Коментиран от #18
16:21 09.12.2025
18 Промяна
До коментар #17 от "Дориана":НИЩОТО СЪСКАШ ПЛЮЕШ ЛЪЖЕШ ОЧЕРНЯШ ПЛАЩА ТИ СЕ ДА СЕЕШ ОМРАЗА ПО САЙТОВЕТЕ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ГЛЕДАЙ СИ МИРИЗЛИВАТА ШАРЛАТАНИЯ А КОЛКОТО ДО ПЕЕВСКИ НА ВСИЧКИ ИЗБОРИ ЩЕ Е В ПАРЛАМЕНТА ИНАЧЕ С ТАЗИ ЛЪЖА ЗАБЛУЖДАВАТЕ НЕВЕЖИТЕ 2025 ГОДИНА ТУК БИЛО ПЪЛНО С НЕВЕЖИ ЖАЛКО ЗА ТЯХ
Коментиран от #27
16:26 09.12.2025
19 Ддд
Ето за такива хора ходят да скачат по площадите, за лъжци и измамници от ПП-ДБ!
16:27 09.12.2025
20 Хмен
До коментар #3 от "На бас 👍":И чувалите пак празни
Коментиран от #23
16:27 09.12.2025
21 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":НИЩОТО НИКОЙ СИ БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ОТ ЧЕРЕПНИ МЕТЕЖИ ШАРЛАТАНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ НО ЧЕРЕПИТЕ ПЛАЩАТ С МЕТЕЖИ ДА ПРЕВЗЕМАТ КАКВОТО МОГАТ
16:29 09.12.2025
22 някой
Коментиран от #24
16:29 09.12.2025
23 Промяна
До коментар #20 от "Хмен":Това беше на София при шарлатаните А политическото КС назначи измамниците да рушат държавата ни Изхвърлиха законно избрани депутати
16:31 09.12.2025
24 Промяна
До коментар #22 от "някой":Да шарлатаните много страх ги тресе вярно е
16:32 09.12.2025
25 Аби
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Къде ви управляват турци? Етническа омраза има ли във вас? Освен българи (предатели) други няма в управляващия кабинет
16:34 09.12.2025
26 така ще е
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Колкото и да ти е неприятно, а и на мене също, при подялбата на света на сфери на влияние между САЩ, Русия и Китай, ние сме оставени на произвола на Турция. Защото този път и Русия не ни е искала и е нямала претенции към нас.
16:39 09.12.2025
27 Дориана
До коментар #18 от "Промяна":Някои хора нямат капацитет да приемат факта, че Борисов и Пеевси нямат място в Парламента. Истината за народния гняв срещу коалиция Магнитски Мафия ще бъде болезнено приета от мафиоти и олигарси , които не работят за народа , а срещу народа.
16:41 09.12.2025