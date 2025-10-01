След експлозиите в Мюнхен: МВнР предупреди българите да избягват масовото струпване на хора

Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града.
Часове по-рано пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на Мюнхен. Заради инцидента Октоберфест беше затворен.
От българското МВнР уточниха, че значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. От там препоръчват на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти.
По-рано световните агенции информираха, че организаторите на бирения фестивал са съобщили за получена „заплаха за бомба”.
Октоберфест се провежда ежегодно в близост до центъра на баварската столица на терена Терезиенвизе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:08 01.10.2025
2 антидемократ
18:09 01.10.2025
3 беше подредена държава
Коментиран от #12
18:16 01.10.2025
4 Всичко
18:17 01.10.2025
5 На Октоберфест
18:20 01.10.2025
6 Швабите газират бирата
18:23 01.10.2025
7 Они
18:25 01.10.2025
8 Мда
18:31 01.10.2025
9 А да не
18:38 01.10.2025
10 Германистан на три минарета
18:38 01.10.2025
11 Не се прайте на бабаити, пийте си
18:41 01.10.2025
12 Германец
До коментар #3 от "беше подредена държава":е причината , скандални спорове с родителите му за наследство . Експлозии , причинени от него в дома им отнема животи , включително и дъщеря му е ранена , а той си отнема живота . Полицията преценява по оставеното писмо и за сигурност на посетителите на Октоберфест , прекратяване на посетители . Но вече кметът е обявил , че опасност няма
18:46 01.10.2025
13 Как
18:46 01.10.2025