След експлозиите в Мюнхен: МВнР предупреди българите да избягват масовото струпване на хора

1 Октомври, 2025 18:07 947 13

Заради инцидента Октоберфест беше затворен

След експлозиите в Мюнхен: МВнР предупреди българите да избягват масовото струпване на хора - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града.

Часове по-рано пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на Мюнхен. Заради инцидента Октоберфест беше затворен.

От българското МВнР уточниха, че значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. От там препоръчват на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти.

По-рано световните агенции информираха, че организаторите на бирения фестивал са съобщили за получена „заплаха за бомба”.

Октоберфест се провежда ежегодно в близост до центъра на баварската столица на терена Терезиенвизе.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Подобни новини


  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Арабите не пият и провалиха празника на германците

    18:08 01.10.2025

  • 2 антидемократ

    10 5 Отговор
    Това е лицето на лукавия терористичен западен режим маскирал се за пред матряла като "демократичен" режим с "ценности".

    18:09 01.10.2025

  • 3 беше подредена държава

    9 0 Отговор
    а скоро Мюнхен може да стане Махмудхен

    Коментиран от #12

    18:16 01.10.2025

  • 4 Всичко

    4 1 Отговор
    ...идва от горе, мижи кьрчо да ти бае....тия власти на евро-държавите и ес са за метла

    18:17 01.10.2025

  • 5 На Октоберфест

    5 0 Отговор
    Гърмят кенове с бира ... Страшна работа е

    18:20 01.10.2025

  • 6 Швабите газират бирата

    4 0 Отговор
    С райски газ и дрогират хората

    18:23 01.10.2025

  • 7 Они

    2 0 Отговор
    че ми кажуват на мене, дека не требе да се струпвам! Че струпвам и те това е! Кога удрим пет халбета с пиво, даже че се трупвам ...

    18:25 01.10.2025

  • 8 Мда

    3 0 Отговор
    Данке муте Меркел май така беше! Лекари, инжинери , химици

    18:31 01.10.2025

  • 9 А да не

    1 0 Отговор
    пътуват по пътищата на България , защото може да бъдат изнудвани , рекетирани , мамени и какво ли още не - НИЩО не казали , разбира се .

    18:38 01.10.2025

  • 10 Германистан на три минарета

    2 1 Отговор
    Германистанците вече една бира не могат да изпият на спокойствие!

    18:38 01.10.2025

  • 11 Не се прайте на бабаити, пийте си

    2 0 Отговор
    Бирата у дома с Булката и телешко задушено, и глейте мачовете по ТВто, щом Външно е предупредило това е признание с половин уста за възможни Терористични Взривове!

    18:41 01.10.2025

  • 12 Германец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "беше подредена държава":

    е причината , скандални спорове с родителите му за наследство . Експлозии , причинени от него в дома им отнема животи , включително и дъщеря му е ранена , а той си отнема живота . Полицията преценява по оставеното писмо и за сигурност на посетителите на Октоберфест , прекратяване на посетители . Но вече кметът е обявил , че опасност няма

    18:46 01.10.2025

  • 13 Как

    2 0 Отговор
    На повечето гости от арабските страни не им се нрави пиенето на бира!

    18:46 01.10.2025

