Важните новини във ФАКТИ на 01.10.2025 г.

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз.

От 2 октомври спират топлата вода в част от столичния кв. „Дружба“

40 000 души в София остават без топла вода от 2 октомври на фона на прогнозата за рязко застудяване. Ремонтът на „Топлофикация“ на прага на зимата, който провокира серия от протести, започва в столичния квартал „Дружба 2“.

Иван Иванов: Пускането на новата отсечка на „Хемус“ се забавя с ден-два заради безопасността

Откриването на новата отсечка на магистрала "Хемус" ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия за отсечката, която трябваше да бъде пусната в експлоатация до края на септември.

Жечо Станков: Изисках да не се спира едновременно топлоподаването в "Дружба"

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че е изискал от „Топлофикация-София“ да не прекъсва едновременно топлоподаването на всички сгради в столичния квартал „Дружба“. По думите му спирания ще има само на местата, където реално се извършват ремонти, и то за срок не по-дълъг от 3 до 7–10 дни, посочи "Нова телевизия".

МФ: Дефицитът в бюджета към август месец е 2,4%

От Министерството на финансите публикуваха данните за изпълнението на бюджета към 31.08.2025 година.

Христо Ковачки: Тецовете са гръбнакът на енергетиката, без тях България е обречена на срив

България не може да си позволи закриването на тецовете и мините, защото това ще доведе до колапс на енергийната система и сериозни социални сътресения. Това заяви бизнесменът Христо Ковачки по време на енергиен форум, като подчерта, че страната трябва да запази максимално дълго този капацитет, докато не бъдат изградени нови базови мощности.

Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки

Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит, ако бъдат продължени досегашните политики Те отчитат, че правителството нарочно забавя публикуването на данни. Но 5,1% дефицит е наистина изпуснат и пробит бюджет. И много сериозен проблем.

Съдебната експертиза не откри доказателства за сексуално насилие над детето в Каблешково

Съдебно-медицинската експертиза по случая с предполагаемо посегателство върху 4-годишно момиченце в детска градина "Радост" в Каблешково не показа данни за извършено сексуално насилие. Това съобщи днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова по време на специален брифинг за медиите.

След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Гроздан Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА „Автомобилна администрация“.

Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ журналистът Иво Инджев.

Личните лекари предлагат потребителската такса да стане 3,90 лева

Потребителската такса при личен лекар да стане 3,90 лева, а за пенсионерите 2 лева до края на 2025 година. Това предлага Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България в становище до здравните власти.

Педагози от детската градина в Каблешково получават заплахи за живота си

Педагози и помощен персонал от детска градина "Радост" в Каблешково получават сериозни заплахи за живота, обиди и клевети след разкрития за насилие над дете в забавачката. Община Поморие излезе с официална позиция, с която призова да не се прибързва с изводи преди края на разследването.

След експлозиите в Мюнхен: МВнР предупреди българите да избягват масовото струпване на хора

Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града.

Автобус падна в канавката на магистрала "Тракия"

Турски автобус падна в канавката на 69-и км на магистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик за NOVA. Превозното средство е било празно. На място има екип на полицията и пожартата.

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. По думите му не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да достигне 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.

Кьовеши разкри мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че образуваното дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е заради „сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната ѝ репутация, както и за гарантиране на ефективността на нейните разследвания“.

ЕЦТП подкрепя предложението за закриване на ИААА

Европейският център за транспортни политики разпространи своята позиция относно предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

Георги Харизанов за ДАИ: Аман от лакомията и наглостта на хора с жилетки и стоп палки. Закривай!

ДАИ е създадена някога, когато е нямало дори идея за Тол-системата и нейните огромни възможности.

НСИ съобщи колко е населението на България към 31 декември 2024 г.

Населението на България е 6 437 360 души към 31 декември 2024 г., сочат данни от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Население и демографски процеси 2024", съобщи НСИ на страницата си във Фейсбук.

Девет души пострадаха при катастрофа между бус и спрял тир в София

Девет души пострадали при катастрофа между бус и спрял тир. Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци".

Кирил Добрев: Идеята за единен контролен орган за движението по пътищата е обсъждана, чакаме концепцията на МС

„Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата.“

Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген

Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Премиерът бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.

След катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването.

Калоян Методиев: Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол

Политиците се оляха с употребата на националния отбор по волейбол. Развеждат ги да се снимат с тях като пазарджийски мечки. Пратиха правителствения самолет, който с Киселова дори не дочака бягащите от война в Иран дипломати. Военнен церемониал с червени килими на летището в централноафрикански стил. Национални носии и питки вътре в парламента. Депутатската простотия изби напълно. Безкрайни фотосесии по институции. Цинична употреба с чуждия успех. Има граници и някаква протоколна сдържаност. Даже не говоря за възпитание и обноски. Отчаяни да се отъркат в нещо положително след погрома на управлението и морето от скандали в държавата. Кризисният им ПР вече дава обратен ефект. Като всяко ядене, което е пресолено.