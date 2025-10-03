Новини
Закъснели за полет съпрузи подадоха фалшив сигнал за бомба на летище София

Закъснели за полет съпрузи подадоха фалшив сигнал за бомба на летище София

3 Октомври, 2025

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат ѝ съпруг

Закъснели за полет съпрузи подадоха фалшив сигнал за бомба на летище София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха съпрузи за фалшив сигнал за бомба на Летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от МВР.

На 2 октомври вечерта в ГКПП „Аерогара София“ чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ-София, сектор „Специални тактически действия“ в РДГП-Аерогари и дирекция „Сигурност“ на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат ѝ съпруг.

Те са направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.


