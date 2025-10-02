Новини
Напрежение в Нови Искър, след като цистерна прегази и уби жена на пътя

2 Октомври, 2025 08:20 1 235 13

  • прегазена-
  • цистерна-
  • нови искър

Напрежение в Нови Искър, след като цистерна прегази и уби жена на пътя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент предизвика сериозно напрежение в Нови Искър. Възрастна жена е премазана от цистерна, която потеглила, докато тя минавала покрай кабината на влекача. Местните хора протестират от години срещу преминаването на тирове през квартал „Гниляне” в града, но без резултат. Потърпевшите от трафика на тежкотоварни камиони настояват за мерки, които да не допуснат пореден фатален инцидент.

„Баба ми беше ударена докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден”, сподели в „Здравей, България” внучката на загиналата.

Съпругът ѝ подчерта, че цистерната била спряла неправомерно в центъра на квартала и – ако не е имало случаен минувач, който да извика на водача и да застане пред камиона, цистерната нямало да спре, след като прегазила възрастната жена.

Живуща в квартала заяви, че жалби срещу натоварения трафик през центъра на квартала е пусната още през 2012 година. Била направена и подписка с искане товарните автомобили да бъдат пренасочени. „Къщите ни се тресат от трафика. Не може да се спи. Но резултат нямаше. Отговорът от Столичната община беше, че не може да затворят улица „Христо Ботев”, защото трябва да спрат и камионите на „Чистота”, обясни жената.

Други жители на квартала поискаха спешни мерки и извеждане на тежкотоварния трафик от центъра на квартала.

„Проблемът е сериозен. Той е от около 15 години. Наистина съм съпричастен с жителите на квартала. Но за разрешаването на този проблем се работи от доста дълго време. Има проект, по който се работи, за да се изведе тежкия трафик по алтернативен маршрут. Но процедурата е тежка и дълга. Проектът е в процес на съгласуване с различни институции. Надявам се след това да бъде намерено финансиране, защото това е скъп инфраструктурен проект”, заяви кметът на Нови Искър Владислав Владимиров.


  • 1 Бабата да не е минавала в близост

    8 6 Отговор
    До камиона ами да го заобиколи отдалече

    Коментиран от #3

    08:23 02.10.2025

  • 2 Какви жалби бе

    10 0 Отговор
    Трябвало е да извикат ДАИ.

    08:28 02.10.2025

  • 3 Баба, колко сили да има..

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бабата да не е минавала в близост":

    Че за заобиколя отдалече... иначе сигурен съм имаш роднини, посъветвай ги да заобикалят...

    08:29 02.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    Една пенция по малко. Мъжът и ще получава 30%, които ще изпива в пивницата на селото.

    08:34 02.10.2025

  • 5 Мирослав

    10 1 Отговор
    Ако жителите се организират и започнат да спират трафика по улицата за по няколко часа два-три пъти седмично, решение ще се намери значително по-бързо. Същият проблем го има и в кв. Малашевци, заради липсващи пътни връзки със Северната тангента и това предстои.

    Коментиран от #7

    08:37 02.10.2025

  • 6 жесде

    9 1 Отговор
    От 15 години работили по решаване на проблема, но било много трудно и трябвало още време, но не се знаело кога??? Цели 15 години били работили и до сега не постигали нищо??? Някои българин може ли да познае как са "работили" 15 г, за да няма никакъв резултат??? Досещате ли се??? А иначе 15 г са вземали заплати и са си бъркали в носа. Слава на Господ Иисус Христос всеки може да прецени ако работи 15 г така какво ще постигне.

    Коментиран от #11

    08:44 02.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мирослав":

    Това е пътят за София. Местните ще ги бият. А бабичката за кво се е навряла под колелата на цистерната? Питам и отговор не искам.

    08:44 02.10.2025

  • 8 Спарта

    3 2 Отговор
    Дис ис Бългейра

    08:45 02.10.2025

  • 9 Факт

    6 2 Отговор
    Възрастните пресичат като камикадзета,отпред отзад,ако не си нащрек става белята!Точно ще тръгваш назад,той/тя пердашат изобщо не ги интересува,като коне с капаци са!Иначе в конкретния случай не знам кой е виновен,но предполагам!

    Коментиран от #10

    08:46 02.10.2025

  • 10 Бичето

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Винаги дъртаците са виновни веее. Редовно треба ги стържа от калниците на джипа

    08:51 02.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "жесде":

    Там всичко е застроено. Няма къде да мине обхода, освен покрай барата. Там еколозите няма да дадат, освен това трябва да се прави и дига или подпорна стена и ще стане златен.
    По този път не минават тирове. Няма къде да ходят.

    08:53 02.10.2025

  • 12 Гого

    3 1 Отговор
    Двигателя работи, фарове светят, камиона явно ще потегля, тя се завряла пред кабината, на платното толкова близко, че той да не я вижда от горе! Самоубила се е май.

    08:54 02.10.2025

  • 13 Искърско говедо

    1 0 Отговор
    Цистерната с нафта ли беше или с бензин?
    От ДАИ се интересуват.

    09:03 02.10.2025

