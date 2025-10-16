Новини
Жена загина на място, след като беше прегазена на тротоар в Лом

16 Октомври, 2025 15:46 689 6

По първоначални данни жената е на 55 г., а водачът на 21 г.

Жена загина на място, след като беше прегазена на тротоар в Лом - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прегазиха жена, ходеща по тротоар в Лом, съобщава БиТиВи.

Инцидентът е станал около 10:00 часа в квартал "Момин брод".

Водач на лек автомобил предприел маневра изпреварване. Той обаче не успял да овладее превозното средство, качил се на тротоара и блъснал движещата се по него жена.

Пострадалата починала на място. По първоначални данни жената е на 55 г., а водачът на 21 г.

Изясняват се причините за трагичния инцидент.


  • 1 СЕЛЯНИН

    2 0 Отговор
    А , пробите за алкохол и наркотици....?

    15:55 16.10.2025

  • 2 Питане

    4 0 Отговор
    Апачи и команчи без първи клас, но "положили" изпит и го ИЗДЪРЖАЛИ за управление на МПС
    Кой ги изкара на пътя за да шофират ???
    ВИНАТА е обща ! Заедно с индианеца и той в съда !!!

    15:58 16.10.2025

  • 3 Чеци

    3 0 Отговор
    Абе да се забрани на лица под 30 годишна възраст да шофират автомобили! Тези новите поколения са изцяло паднала маса. Не могат имената да си напишат, иначе седнал геврека да върти с лош поглед и брадясал, а кочината на 25 години пред разпадане.

    15:58 16.10.2025

  • 4 1488

    3 0 Отговор
    вие ром без бмв виждали ли сте ?

    Коментиран от #5

    16:05 16.10.2025

  • 5 През 80-те

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    В Лом на мода при местните туземци беше червена « Лада» и транзистор « ВЕФ».

    16:13 16.10.2025

  • 6 604

    0 0 Отговор
    Яжте банани...двуноги мамуни!

    16:19 16.10.2025

