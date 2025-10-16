Жена загина на място, след като беше прегазена на тротоар в Лом

Прегазиха жена, ходеща по тротоар в Лом, съобщава БиТиВи.
Инцидентът е станал около 10:00 часа в квартал "Момин брод".
Водач на лек автомобил предприел маневра изпреварване. Той обаче не успял да овладее превозното средство, качил се на тротоара и блъснал движещата се по него жена.
Пострадалата починала на място. По първоначални данни жената е на 55 г., а водачът на 21 г.
Изясняват се причините за трагичния инцидент.
1 СЕЛЯНИН
15:55 16.10.2025
2 Питане
Кой ги изкара на пътя за да шофират ???
ВИНАТА е обща ! Заедно с индианеца и той в съда !!!
15:58 16.10.2025
3 Чеци
15:58 16.10.2025
4 1488
Коментиран от #5
16:05 16.10.2025
5 През 80-те
До коментар #4 от "1488":В Лом на мода при местните туземци беше червена « Лада» и транзистор « ВЕФ».
16:13 16.10.2025
6 604
16:19 16.10.2025