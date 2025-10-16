Жена загина на място, след като беше прегазена на тротоар в Лом

Прегазиха жена, ходеща по тротоар в Лом, съобщава БиТиВи.

Инцидентът е станал около 10:00 часа в квартал "Момин брод".

Водач на лек автомобил предприел маневра изпреварване. Той обаче не успял да овладее превозното средство, качил се на тротоара и блъснал движещата се по него жена.

Пострадалата починала на място. По първоначални данни жената е на 55 г., а водачът на 21 г.

Изясняват се причините за трагичния инцидент.