Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

14 Септември, 2025 08:20 2 125 20

Подобна катастрофа се случва за втори път в рамките на два дни

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отново катастрофа между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал в неделя рано сутринта на кръстовището между бул.

„Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.

Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.

Припомняме, че в събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.

Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ама може ли такова нещо

    28 2 Отговор
    ама че лоши камиони намират слепите щофоьори и ги блъскат…

    08:25 14.09.2025

  • 2 Иска

    36 1 Отговор
    се много талант, опит зад волана, и най-вече акъл... да нацелиш толкоз голям камион.

    08:26 14.09.2025

  • 3 бързал е

    31 4 Отговор
    И като е видял полицай в храстите , за да нему скъса бъбрека е повишил средната скорост към цистерната посред нощ идвайки от книжарница за юношеска литература.

    08:29 14.09.2025

  • 4 Оня

    22 1 Отговор
    Сега си помислете каква е подготовката и какви са умствените способности на Новите водачи на автомобили.ПС.Разбирам дс да ти направи психопортре и да сложи аварирал камион на пътя ти в невидимата част........и ти да се усетиш и да реагираш правилно и да се спасиш......а тук......по добре е коли без шофьори.........по безопасно ще е !

    08:34 14.09.2025

  • 5 гдфгфдг

    19 1 Отговор
    това животно с колата трябва да му се вземе книжката завинаги!

    08:36 14.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Директора

    13 1 Отговор
    Държавата с най-слабите шофьори.
    Така е, не може с 20 упебни часа да се става водач!!!

    08:48 14.09.2025

  • 9 Среднощна

    18 0 Отговор
    среща ! Моят му улиците , а той няма респект да кара по - бавно и внимателно ? Един месец той да ги мие !

    08:49 14.09.2025

  • 10 Георги

    18 6 Отговор
    това е руска хибридна атака. Време е да задействане чл. 4, а може би дори и 5. Спешно събрание на ООН, СЗО, ЮНЕСКО и НАТФИЗ

    08:50 14.09.2025

  • 11 демократ

    5 19 Отговор
    Само се замислете колко трябва да си т ъп за да караш водоноската през нощта в насрещното движение в пълбо противоречие със ЗДП и това държавна фирма го прави и то се е превърнало в навик.
    Нация от полуграмотни кре тени.

    Коментиран от #13

    08:50 14.09.2025

  • 12 Оооооо....

    3 5 Отговор
    ГЯУРСКАМУРАБОТА.

    08:53 14.09.2025

  • 13 Георги

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    има и по зле. Представи си вечер, празно цариградско, само един камион мие, а ти караш право срещу фаровете му игнорирайки всички предупредителни сигнализации.

    08:54 14.09.2025

  • 14 българите

    13 1 Отговор
    толкова изпростяха вече че трябва да им се забрани шофирането поради умствени дефицити!

    08:57 14.09.2025

  • 15 Гошо- пистарката

    4 0 Отговор
    Пистаааа

    09:01 14.09.2025

  • 16 редник

    8 0 Отговор
    Обяснеието е просто - толкова рядко се мият улиците, че на шофьорите тези коли им се виждат като привидение и, тъй като не вярват на очите си - става белята...

    09:09 14.09.2025

  • 17 ХиХи

    1 4 Отговор
    Ми бързало е момчето за ралта у неделя сутрин. Друг е въпроса че улиците се мият само предизборно, даже се замазват само. Начи идат изборе. Ся отивам на стрийт вю то в изостаналата москва, гледам некой краен квартал в подмосковието и о чудо. Перфектно чисти улици без нито една дупка в предблоковите пространства. Нов и чист асфалт.

    09:14 14.09.2025

  • 18 Равносметка

    6 0 Отговор
    С книжка от книжарницата,толкова.

    09:17 14.09.2025

  • 19 Е,при Фандъкова

    3 0 Отговор
    Нямаше такъв проблем.Тога улиците въобще не се миеха.

    09:24 14.09.2025

  • 20 123456

    4 0 Отговор
    пишете още СМС докат карате ....

    09:26 14.09.2025

Новини по градове:
