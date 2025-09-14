Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

Отново катастрофа между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, съобщи бТВ.
Инцидентът е станал в неделя рано сутринта на кръстовището между бул.
„Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.
Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.
Припомняме, че в събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.
Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.
Така е, не може с 20 упебни часа да се става водач!!!
08:48 14.09.2025
Нация от полуграмотни кре тени.
До коментар #11 от "демократ":има и по зле. Представи си вечер, празно цариградско, само един камион мие, а ти караш право срещу фаровете му игнорирайки всички предупредителни сигнализации.
08:54 14.09.2025
