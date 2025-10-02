Новини
Кметът на "Триадица": Починалият мъж в изгорелия склад бил скитник

2 Октомври, 2025 12:25 503 7

Експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата. В зависимост от резултатите, ще се прецени дали подлежи на премахване

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдбата на стопанската сграда зад 73 СУ, в която горя пожар тази нощ, ще се решава в следващите дни и седмици.

Това каза кметът на район "Триадица" Димитър Божилов във връзка с инцидента в квартал "Гоце Делчев", при който беше открито тялото на 45-годишен мъж.

Кметът уточни, че починалият мъж е водел скитнически начин на живот.

"Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания", каза Божилов, цитиран от БГНЕС.

Експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата. В зависимост от резултатите, ще се прецени дали подлежи на премахване.

"Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство", добави кметът Божилов в публикация в социалната мрежа.

БГНЕС припомня, че инцидентът е станал 30 минути след полунощ. Шест пожарни екипа са се отзовали на сигнала за пожар в изоставен склад в близост до 73-о средно училище „Владислав Граматик“. При разчистването на отломките е открито тяло на мъж. Вторият етаж на сградата е рухнала.


  • 1 честен ционист

    6 5 Отговор
    И се казва Георги Георгиев сигурно.

    12:26 02.10.2025

  • 2 Иван С

    4 0 Отговор
    Пловдивски скитник?

    12:30 02.10.2025

  • 3 Решение за спиране на други палежи.

    7 0 Отговор
    При пожар на сгради в централни градски части и държавен терен, кадастралният имот да се определи с предназначение на зелена площ - градинка, парк, детска игрална площадка и др.

    Коментиран от #7

    12:32 02.10.2025

  • 4 не е вярно

    9 1 Отговор
    Починалият мъж не е бил скитник, а е бил бездомник. И сега се поставя въпроса защо в България, която е социална държава според Конституцията, има бездомни хора, които спят под открито небе или търсят завет в изоставени сгради? Защо отглеждаме украинци с претенции в хотели на морето, а нашите хора спят под звездите. Зима идва, някой от охранените ни депутати и управленци помисли ли за това? Колко е цивилизована една държава се разбира по отношението й към изпадналите в беда, към децата, старците и болните. А точно към тази част от българите държавата няма никакво отношение, даже непрекъснато се стреми да направи животът им колкото се може по-труден и непоносим. Скитник бил, човечеца, сигурно защото му е харесвало да скита. Бог да го прости и да не прощава на виновниците за това много българи да изпаднат в такова крайно тежко състояние.

    Коментиран от #6

    12:34 02.10.2025

  • 5 и защо

    4 0 Отговор
    не направите един подземен и надземен гараж в района и да вземате по 200 лева наем от всеки автомобил..ИЛИ има ги много в района и не се ползват А ресторанти няма.Колко новопостроени сгради имат подземни гаражи А ДРУГАРЕ АРХИТЕКТИ

    12:39 02.10.2025

  • 6 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "не е вярно":

    Защо не попиташ правилно КОЙ му взе къщата ,....защото ако я е пропил си е обикновен пияница.Ако я е проиграл на карти си е лош късмет ИМАШЕ ПЕСЕН ВСЕКИ ПЛУВА С МИШЧИ ЗДРАВИ КОЙ ГИ НЕМА ДА СЕ ДАВИ

    12:44 02.10.2025

  • 7 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Решение за спиране на други палежи.":

    Изадължително отдолу подземен обществен паркинг

    12:45 02.10.2025

