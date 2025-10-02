Кметът на "Триадица": Починалият мъж в изгорелия склад бил скитник

Съдбата на стопанската сграда зад 73 СУ, в която горя пожар тази нощ, ще се решава в следващите дни и седмици.
Това каза кметът на район "Триадица" Димитър Божилов във връзка с инцидента в квартал "Гоце Делчев", при който беше открито тялото на 45-годишен мъж.
Кметът уточни, че починалият мъж е водел скитнически начин на живот.
"Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания", каза Божилов, цитиран от БГНЕС.
Експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата. В зависимост от резултатите, ще се прецени дали подлежи на премахване.
"Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство", добави кметът Божилов в публикация в социалната мрежа.
БГНЕС припомня, че инцидентът е станал 30 минути след полунощ. Шест пожарни екипа са се отзовали на сигнала за пожар в изоставен склад в близост до 73-о средно училище „Владислав Граматик“. При разчистването на отломките е открито тяло на мъж. Вторият етаж на сградата е рухнала.
1 честен ционист
12:26 02.10.2025
2 Иван С
12:30 02.10.2025
3 Решение за спиране на други палежи.
Коментиран от #7
12:32 02.10.2025
4 не е вярно
Коментиран от #6
12:34 02.10.2025
5 и защо
12:39 02.10.2025
6 така де
До коментар #4 от "не е вярно":Защо не попиташ правилно КОЙ му взе къщата ,....защото ако я е пропил си е обикновен пияница.Ако я е проиграл на карти си е лош късмет ИМАШЕ ПЕСЕН ВСЕКИ ПЛУВА С МИШЧИ ЗДРАВИ КОЙ ГИ НЕМА ДА СЕ ДАВИ
12:44 02.10.2025
7 така де
До коментар #3 от "Решение за спиране на други палежи.":Изадължително отдолу подземен обществен паркинг
12:45 02.10.2025