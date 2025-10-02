Новини
Симеон Ставрев, ПП-ДБ: Държавата отказва да довърши шест километра на Околовръстния път в София

2 Октомври, 2025 15:11 1 086 20

  • сос-
  • симеон ставрев-
  • кмет-
  • овча купел-
  • ангел стефанов-
  • околовръстен път

Време е АПИ да си свърши работата

Симеон Ставрев, ПП-ДБ: Държавата отказва да довърши шест километра на Околовръстния път в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и кметът на Овча купел Ангел Стефанов стартират подписка и петиция за довършването на последните шест километра от Софийския околовръстен път”. В официално писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция “Пътна инфраструктура” и Столична община двамата призовават АПИ да се ангажира публично и да заложи необходимите бюджетни средства за довършване на Околовръстния път от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до магистрала „Струма“.

“Не може държавните институции да абдикират от изключително важни инфраструктурни обекти като шестте километра от Софийския околовръстен път между бул. „Цар Борис III“ и АМ „Струма“. Време е АПИ най-после да си свърши работата”, категоричен е Ставрев.

Представителят на “Да, България” напомня, че в Софийския околовръстен път се събират четири магистрали - Тракия, Хемус, Струма и Европа, ала пари за неговото довършване не се намират до ден-днешен. В контраст, за довършването на автомагистрала “Хемус” в участъка Велико Търново - Шумен са платени аванси за десетки, а може би и за стотици милиони, въпреки че за някои участъци няма парцеларен план, не е приключило отчуждаването и няма разрешение за строеж.

“Сметната палата е отчела, че 800 млн. лв. са платени от държавната фирма „Автомагистрали“ на частни фирми без ясни правила, по пътни отсечки, по които дори няма разрешение за строеж. Това включва и части от Хемус”, заявява Ставрев.

Общинският съветник допълва, че не съществуват пречки от страна на Столична община или Столичен общински съвет за довършване на тази част на Околовръстното шосе. Още през май месец 2024-а година довършването на отсечката влезе в подробния устройствен план на София, а доклад на Симеон Ставрев и районния кмет Ангел Стефанов гарантира отчуждаването на необходимите имоти за довършване на строежа.

“Натоварването на този участък в момента е по-голямо от средното за магистрала, а задръстванията са ежедневие. Тази последна част на Околовръстния път ще обслужва и бъдещата Национална детска болница”, заключва Ставрев.


  • 1 Иван С

    3 3 Отговор
    Шиши нема кинти, скоро ще си взима бентли!

    15:16 02.10.2025

  • 2 Уайът Ръп

    4 3 Отговор
    Не можахте да откраднете всичко, защото авансово са превели пари Автомагистрали! Ццц, гадове

    15:17 02.10.2025

  • 3 Миризлив пор

    0 3 Отговор
    Мдааа сега настройваме софиянци срещу селяни, не им е нужна магистрала!

    Коментиран от #16

    15:18 02.10.2025

  • 4 здрасти

    3 1 Отговор
    Защо в София се гаси уличното осветление още по тъмно? Кой краде парите на общината за ток. До това ли опряхте крадци!

    15:20 02.10.2025

  • 5 нека ви кажа

    6 1 Отговор
    Наистина е срамота, при изграден огромен околовръстен ринг на София, да има вечна тапа на този участък от Факултето до Бояна. Там се вливат и Борис 3 и Люлин и Овча Купел.

    Коментиран от #6

    15:20 02.10.2025

  • 6 здрасти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "нека ви кажа":

    Достатъчно е да се махнат светофарите Околовръстното на Овча купел и на Суходол и трафика ще си върви.

    15:22 02.10.2025

  • 7 Бг отдавна

    3 3 Отговор
    нее държава в пъти е по зле от африканскити страни за азия и америка да не говорим

    Коментиран от #8

    15:23 02.10.2025

  • 8 мада

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бг отдавна":

    Ти от Мапуту ли пишеш?

    15:24 02.10.2025

  • 9 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    3 3 Отговор
    Африка слезе от клона учешесе от нас и ни замина отдавна

    15:25 02.10.2025

  • 10 Нямам думи

    5 4 Отговор
    Коалицията Банкя , Чалга , Позитано и Гру , гру , нямат интерес към околовръстният път на град в който почти никой не гласува за тях!!!

    Коментиран от #11

    15:27 02.10.2025

  • 11 днеска един ми вика

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нямам думи":

    да се возя само по качествените пътища построени от Кики и Ники. Ма избега и не каза къде са.

    15:30 02.10.2025

  • 12 в колониите

    2 3 Отговор
    Е така ,път няма,вода няма нища няма само палатки в резервата нека ви

    15:32 02.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "кво се чудите?":

    Монголоида тръгнал за робства да ми говори.

    15:36 02.10.2025

  • 15 А,умници

    3 3 Отговор
    от ПП,вие защо не ги направихте тези 6 км, нали управлявахте и парите бяха у вас.

    Коментиран от #18

    15:45 02.10.2025

  • 16 Хаха хаха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Миризлив пор":

    Щом няма аванта за ТУ ТУ и ШИШИ-ще стане на куково лято!

    15:55 02.10.2025

  • 17 Майора

    4 3 Отговор
    След дъжд качулка Ставрев! Къде бяхте когато вашият кабинет начело с просто Киро спря всички пътища по нареждане на най големия спец татко Петко? Така че оправяйте се и не винете другите!

    Коментиран от #20

    15:56 02.10.2025

  • 18 Тъпунгер си

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "А,умници":

    Защото отсечката е от Околовръстното, а то е държавна собственост, а не общинска! Някой друг може ли да дойде да строи в двора ти?

    16:00 02.10.2025

  • 19 Долни пеевски подлоги !

    1 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    16:03 02.10.2025

  • 20 Дрън, дрън съветски чугун

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Майора":

    Фатмаче, а ти къде беше когато Бог раздаваше мозък ?

    16:05 02.10.2025

