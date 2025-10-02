Симеон Ставрев, ПП-ДБ: Държавата отказва да довърши шест километра на Околовръстния път в София

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и кметът на Овча купел Ангел Стефанов стартират подписка и петиция за довършването на последните шест километра от Софийския околовръстен път”. В официално писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция “Пътна инфраструктура” и Столична община двамата призовават АПИ да се ангажира публично и да заложи необходимите бюджетни средства за довършване на Околовръстния път от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до магистрала „Струма“.

“Не може държавните институции да абдикират от изключително важни инфраструктурни обекти като шестте километра от Софийския околовръстен път между бул. „Цар Борис III“ и АМ „Струма“. Време е АПИ най-после да си свърши работата”, категоричен е Ставрев.

Представителят на “Да, България” напомня, че в Софийския околовръстен път се събират четири магистрали - Тракия, Хемус, Струма и Европа, ала пари за неговото довършване не се намират до ден-днешен. В контраст, за довършването на автомагистрала “Хемус” в участъка Велико Търново - Шумен са платени аванси за десетки, а може би и за стотици милиони, въпреки че за някои участъци няма парцеларен план, не е приключило отчуждаването и няма разрешение за строеж.

“Сметната палата е отчела, че 800 млн. лв. са платени от държавната фирма „Автомагистрали“ на частни фирми без ясни правила, по пътни отсечки, по които дори няма разрешение за строеж. Това включва и части от Хемус”, заявява Ставрев.

Общинският съветник допълва, че не съществуват пречки от страна на Столична община или Столичен общински съвет за довършване на тази част на Околовръстното шосе. Още през май месец 2024-а година довършването на отсечката влезе в подробния устройствен план на София, а доклад на Симеон Ставрев и районния кмет Ангел Стефанов гарантира отчуждаването на необходимите имоти за довършване на строежа.

“Натоварването на този участък в момента е по-голямо от средното за магистрала, а задръстванията са ежедневие. Тази последна част на Околовръстния път ще обслужва и бъдещата Национална детска болница”, заключва Ставрев.