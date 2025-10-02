Новини
Иван Таков алармира: София е изправена пред реален риск от криза с боклука и с парното

2 Октомври, 2025 17:28 489 5

По темата за паркирането в столицата общинският съветник от БСП критикува предложенията за разширяване на синя и зелена зона и повишаване на цените. "Това са рестриктивни мерки, които бъркат в джоба на хората. Първо трябва да осигурим редовен градски транспорт и достатъчно паркинги, а едва след това да въвеждаме ограничения", коментира още Таков

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„София е изправена пред реален риск от криза със сметосъбирането и сериозни проблеми с отоплението в началото на зимата”, каза председателят на групата на социалистите в СОС Иван Таков в предаването „Пресечна точка”.

„От 6 октомври кварталите „Люлин“ и „Красна поляна“ може да останат без фирма, която да ги почиства. Кметът смята да възложи дейността на общинското дружество „София Екострой“, но то няма необходимия капацитет“, посочи Таков.

Според него общината е трябвало отдавна да изгради по-сериозен ресурс за собствено сметосъбиране, за да се избегнат подобни ситуации.

Другият остър проблем пред София е състоянието на „Топлофикация“. Таков призна, че дружеството е изправено пред огромни задължения – над 2,5 млрд. лева – и остаряла мрежа, която на места е на повече от 40 години.

„Виждаме ежедневни аварии в квартали като „Дружба“ и „Изток“. В момента се налага спешна подмяна на 10 км топлопроводи в рамките на три месеца – задача изключително трудна“, предупреди той.

Въпреки това, по думите му отоплителният сезон не е застрашен, като ще се работи поетапно, особено около училища и детски градини.

Таков заяви, че социалистите са против приватизацията на „Топлофикация“ и ще настояват дружеството да остане публична собственост.

„Концесията не е решение. Възможен вариант е външен мениджмънт, но такава стъпка трябваше да се предприеме преди години, когато задълженията бяха наполовина“, каза той.

По темата за паркирането в столицата общинският съветник критикува предложенията за разширяване на синя и зелена зона и повишаване на цените

Това са рестриктивни мерки, които бъркат в джоба на хората. Първо трябва да осигурим редовен градски транспорт и достатъчно паркинги, а едва след това да въвеждаме ограничения“, заяви Таков.

По думите му в момента в централната градска част са издадени повече стикери за локално платено паркиране, отколкото реални места, което прави проблема трудно решим.


София / България
  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Па така ще е, като сте пеефски слуги. От продажни нищожества не се очаква много комунисте

    17:39 02.10.2025

  • 2 Хм..

    8 0 Отговор
    Таковци, Контрери, Хекимяни, дори и Лилковци... цяла група от саботьори, чиято основна цел е да докажат, че софиянци ще страдат щом не са избрали герберски кмет.

    17:40 02.10.2025

  • 3 Каква пародия

    3 0 Отговор
    На "честния" комунист сина му да ни обяснява как се краде и какво ни чака. Загрижен, че други крадът, а не той.

    17:56 02.10.2025

  • 4 Да,бе

    0 0 Отговор
    Нормална криза,все пак повечето боклуци живеят в София...

    17:59 02.10.2025

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ...Пак плашат ,,заблудените,, души,за да може да оправдаят КРАДЕНЕТО...НА ПЕЕВСКИТЕ И НА ТАКИ СЛУГИ

    17:59 02.10.2025

