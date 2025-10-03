Ремонтни дейности на 7 октомври налагат прекъсване на електрозахранването в гр. Койнаре, област Плевен

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 7 октомври 2025 г. ще осъществи ремонтни дейности по електропровод 110 кV „Търнак“.

Поради ремонтните дейности по съоръжението на ЕСО на 7 октомври 2025 г.:

за периода от 09:00 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в югозападната част на гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен /входа откъм с. Чомаковци/;

за периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. са възможни кратковременни прекъсвания на електрозахранването в селата Чомаковци, Лепица и Сухаче, община Червен бряг, област Плевен.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръжението. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.