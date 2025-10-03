Новини
България »
Томислав Дончев: България ще получи 440 млн.евро по ПВУ, подадено е искане за третото плащане

Томислав Дончев: България ще получи 440 млн.евро по ПВУ, подадено е искане за третото плащане

3 Октомври, 2025 14:45 500 21

  • томислав дончев-
  • кпк-
  • пву

Вицепремиерът заяви, че до края на годината на страната ще бъдат отпуснати общо 2 млрд.евро

Томислав Дончев: България ще получи 440 млн.евро по ПВУ, подадено е искане за третото плащане - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 59 етапни цели Европейската комисия е приела за изпълнени 58, като 1 остава неизпълнена. Тя е свързана с Комисията за противодействие на корупцията. Става дума не за нейния избор, а концептуалната логика на съществуването ѝ. ЕК счита, че няма достатъчно гаранции, че Комисията може да бъде достатъчно деполитизириан орган. Това може да доведе до задържане на около 200 млн. евро от второ плащане. Очакваме скоро да получим 440 млн. евро. За останалите ще имаме 6-месечен срок, за да се преосмисли съществуването, начина на избор и работата на КПК. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев пред журналисти.

Той определи работа по КПК като трудна, защото е свързана с намиране на мнозинство в Народното събрание.

Дончев заяви още, че на 2 октомври правителството е подало искане за трето плащане по ПВУ – на стойност 1,6 млрд. евро.

До края на годината България ще получи финансиране от ЕК на стойност 2 млрд. евро.

"Един от ключовите приоритети на правителството е спасяването на парите по ПВУ. За 4 години България е получила само първо плащане, а когато това правителство започна работа, не само траншовете от ЕК към България бяха спрени, в трагично състояние беше и инвестиционният процес в страната. Ние успяхме, на база решителни и премислени усилия, да предоговорим ПВУ, да отключим главата репауър, благодарение на която българските бенефициенти да имат достъп до допълнително финансиране. И най-важното – да подадем искане за второ плащане. То е било изпратено в ЕК на 7 октомври 2023 г. Близо година по-късно комисията изпрати отказ да преведе каквото и да е финансиране. На 23 юли изпратих искане за второ плащане", обясни още Дончев.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че от началото на годината ПВУ се изпълнява с ускорени темпове, а правителството е направило всичко необходимо, така че България да може да се възползва от тези средства.

От началото на година до сега по ПВУ са разплатени над 1,8 млрд. лева. Всички средства по първото плащане да разплатени. Към момента правителството разплаща проекти по ПВУ със средства от националния бюджет, които достигат сумата от 0,5 млрд. лв.

Тя посочи, че задържането на част от средствата по второто плащане, около 200 млн. евро, няма да се отрази на дефицита на начислена основа, тъй като това е вземане, което подлежи на възстановяване от ЕК.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че когато България е заявила второто плащане, е получила не само отказ на следващата година, но е трябвало да върне допълнителни 200 млн. евро, вече получени по първото.

Той обясни, че парите по ПВУ се дават срещу реформи и във връзка с парите второто и третото плащане те са изпълнени. И допълни, че предстоят още реформи.

Той посочи, че се сформира нов екип, който да разработи концепцията за Антикорупционната комисия.

За наводненията в Бургаско Дончев каза, че държавата ще помогне на пострадалите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Приятели се давят на черноморието а властта мисли само за подкупи от Брюксел.

    Коментиран от #4

    14:45 03.10.2025

  • 2 Браво

    7 0 Отговор
    Ще има блажно във вашите чинийки

    14:52 03.10.2025

  • 3 Тома

    6 1 Отговор
    Тези пари ще отидат за стената за дронове бе батко но ако вземете от тях 10% берекет версин.

    14:53 03.10.2025

  • 4 Ще те допълня

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо гербавият крадец Томислав Дончев е на свобода?! Мястото му е зад решетките. Откраднал е милиарди народни пари.

    14:54 03.10.2025

  • 5 Дрън дрън

    7 0 Отговор
    Ле ле, ГОТОВИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЛАПАНЕ. А ДАНО СЕ ЗАДАВИТЕ БАРБАР С ДЕЦАТА И РОДАТА. ГРОБАЧИЙСКИ МИЗЕРНИЦИ! ДАНО И НА ОНЗИ СВЯТ ДА НЕ ВИ СТИГНЕ!

    14:54 03.10.2025

  • 6 Един

    3 0 Отговор
    Някой от вас да е взел от тия пари, или да е усетил, че сме ги получили?
    Щото аз не съм!

    15:03 03.10.2025

  • 7 Асен

    3 0 Отговор
    Веднага след като парите бъдат преведени Боко и Шиши ще си напълнят чекмеджетата.

    15:03 03.10.2025

  • 8 К.К

    3 0 Отговор
    Пак лъжи и заблуди, престанете да манипулирате хората. И децата разбраха, че пари от Европа няма да получи вашето корумпирано правителство. Няма съдебна реформа - пари няма! Има корумпиран гл. Прокурор- пари няма! Има политически затворници по арестите- пари няма. Махнете се най- после, за да се успокоят хората и да тръгне държавата напред. Как не ви е срам, вижте какво става днес по цялото Черноморие! Всичко това се случва от некадърността и безхаберието на вашите нагли гербаджийски кметове - мутри.

    15:04 03.10.2025

  • 9 Дрифт

    4 0 Отговор
    Долен корумпиран боклук

    15:05 03.10.2025

  • 10 Боко и Шиши облизват ли се вече

    3 0 Отговор
    за новите 2 млрд от ЕС

    15:06 03.10.2025

  • 11 миме

    0 0 Отговор
    егати и държавата щом томислав и е вице

    15:07 03.10.2025

  • 12 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    0 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
    Спрени са ни всички плащания от ЕС заради завладяната Прокуратура и съд от детето на ДС - пеевски и неговите политически арести. Томислав ЛЪЖЕ !!!

    15:08 03.10.2025

  • 13 БРАВО НА ГЕРБ

    0 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА НИАГАРА ---В БЕДНА БЪЛГАРИЯ НАИ ДОБРАТА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ

    15:09 03.10.2025

  • 14 Дориана

    0 0 Отговор
    Дончев да обясни как гони корупцията с корупция. Все едно да лекува болно гърло със сладолед и се хвали на всичкото отгоре. Цялата хайка около Борисов са на принципа - Имат настройка, но нямат база. Виж за краденето там са специалисти . Да кажат къде отидоха чувалите с милиони от магистралите.

    15:11 03.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Азът

    1 0 Отговор
    А колко милиарда евро дълг натрупате до сега във вид на заем, а Дончев? Дълг, който и внуци и пра внуци ще плащат!

    15:16 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    1 0 Отговор
    Най-големият противняк от обкръжаващите мазни субекти около Тиквуний ! На този габровски престъпник мазненето и гадното му мишкуване около мутрата от Банкя са по-противни от четвъртитата му кратуна с кривата му уста ! Няма друга държава в света като България в която милиони се правят с мазно мишкуване около мутра, истинските МАФИОТИ от миналото като Ал Капоне например или тези от днешно време никога не са се възползвали от такива мишки като това габровско противняче и никога не са ги правили милионери защото са биле истински мъже, а не като българската мутра Борисов да разчита само на мазни черва като този от снимката, защото пожарникарят никога не е бил и никога няма да бъде МЪЖ, той е просто една дървена лопата за вадене на хляб от пещ! Това политическо представителство няма да работи за тях, а за себе си. Само ще им взима парите и ще се облагодетелства с къщи, коли, екскурзии, почивки на Каймановите острови И Т.Н.

    15:24 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове