Официално представиха първите 8 нови изтребителя F-16

В Трета авиобаза край село Граф Игнатиево се проведе официалната церемония по представянето на осемте български изтребители F-16 Block 70, които са на въоръжение във Военновъздушните ни сили, посочи БНТ.
Преди дни у нас пристигнаха и последните два изтребителя от първата партида, като с тях българските ВВС вече разполагат с 8 самолета F-16 Block 70.
Новите самолети F-16 Block 70, които влизат на въоръжение в българските военновъздушни сили, бяха представени на същото място, където беше отбелязано и пристигането на първия многоцелеви изтребител през месец април. За 8 месеца в рамките на тази година договорът между България и Съединените щати беше изпълнен. Два от самолетите днес останаха в хангара за церемонията. Останалите шест са позиционирани в непосредствена близост до пистата в авиобазата. Всичките са с отличителните знаци и бордните номера на българските военновъздушни сили.
Всички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече са в базата. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на официална церемония в авиобаза Граф Игнатиево, на която изтребителите бяха представени. Сред присъстващите са вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили геннерал-майор Николай Русев, Мартин Макдауъл - изпълняващ длъжността посланик на Съединените американски щати в София, уточни БТА.
Това е красноречив израз на развитието, задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ. Още няколко важни проекта реализираме със САЩ, очакваме с нетърпение и доставката на първите бойни машини „Страйкър“ в началото на следващата година. Предстоят преговори и за доставка на брегова система за охрана на морските ни пространства, посочи Запрянов.
Мисля, че 2025 година е годината, в която българските Военновъздушни сили (ВВС) ще влязат в нова епоха, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на церемонията по представянето на първите осем български изтребителя F-16 Block70 в авиобаза Граф Игнатиево.
Българските ВВС, българските пилоти, заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам е, че те трябваше да ги имат много по-рано и без излишна патетика, допълни Дончев.
Според него новите изтребители представляват и друга логика на завоюване на превъзходство във въздуха, съвсем друга интеграция с всички други структури на българските Въоръжени сили - и сухопътните войски и флота.
Има да се свърши още много работа, каза още вицепремиерът в оставка и допълни, че трябва да се положат усилия новите самолети да бъдат усвоени в пълна стенен, за да могат да бъдат използвани всички техни способности.
Томислав Дончев се обърна към българските пилоти и им пожела да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.
Първият договор за производство и доставка на изтребители F-16 Block 70 беше подписан между правителствата на България и САЩ през 2019 година. След посещение в завода на "Локхийд Мартин" в Южна Каролина в началото на 2025 г. министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че до края на годината се очаква да бъдат получени всички осем самолета по този договор. По думите му, вторият договор, подписан през 2022 г. за придобиването на още осем самолета F-16 Block 70, ще се изпълнява до края на 2027 година.
България получи първия самолет F-16 Block 70 в производствената база на „Локхийд Мартин“ в Грийнвил, САЩ, в края на януари тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъъ
Коментиран от #32, #64
12:40 18.12.2025
2 предстои
12:40 18.12.2025
3 Данко Харсъзина
12:40 18.12.2025
4 Опорка
12:41 18.12.2025
5 Данко Харсъзина
12:41 18.12.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #89
12:42 18.12.2025
7 Кирил
Коментиран от #37
12:42 18.12.2025
8 Боруна Лом
12:43 18.12.2025
9 незнайко
Господи прибери си чедата ! Какви способности имат тизи КОРИТА ?
Коментиран от #13
12:43 18.12.2025
10 копейките
Коментиран от #39
12:44 18.12.2025
11 Кривоверен алкаш
12:44 18.12.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #16
12:44 18.12.2025
13 Руснаков
До коментар #9 от "незнайко":Знаех че сте глупави ама на моменти просто избивате рибата....
Коментиран от #25
12:46 18.12.2025
14 Бай благой
Коментиран от #19
12:46 18.12.2025
15 Ддд
12:46 18.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Щото първо ЗАБАВИХА доставката С ГОДИНИ!
Второ още НЯМАМЕ пилоти за тези самолети!
Трето единият му дефектира платка, на другият му протече горивната система, а на другите кой ли знае какво им е 🤔✈️
Коментиран от #20
12:47 18.12.2025
17 Кво ще изтребваме
12:48 18.12.2025
18 Ха ха
12:48 18.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 проблемите
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":на българските F16 са от задкормините устройства...
Коментиран от #36
12:48 18.12.2025
21 Зеленски
Кога му ги давате?
Няс НАТО ни пази
12:49 18.12.2025
22 Тея тенекии
Бюджет 2026 а? ....Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
12:50 18.12.2025
23 питам
12:52 18.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Руснаков":А има едни шарани, като твоя милост, дето се ловят не на гола кукичка, ами дори на бастун❗
Има хора които разбират от авиация и които споделят, че ако САШтко реши- нашите пилоти няма да могат дори да вдигнат самолета✈️❗
Буквално, а не в ОНЯ смисъл от рекламата❗
12:52 18.12.2025
26 Ддд
12:52 18.12.2025
27 Само
12:53 18.12.2025
28 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:53 18.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чертежите
12:54 18.12.2025
31 Политкоректен
12:54 18.12.2025
32 Браво
До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":Много са хубави, пак да поръчаме.
12:54 18.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 123456
12:55 18.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "проблемите":Ами самолетите нямат кормило, а щурвал! А и не там е причината за забавяне доставката им с ШЕСТ години❗ Бедна ти е фантазията, какво щеше да се случи, ако България забави изпълнението на договор към янките с ШЕСТ години❗
Коментиран от #43, #67
12:56 18.12.2025
37 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #7 от "Кирил":НЕ ДУБАЙЦИ, ДУПЕДАЙЦИ.
12:56 18.12.2025
38 Нов мощен удар
Коментиран от #48
12:57 18.12.2025
39 Коментиращ
До коментар #10 от "копейките":Само "бащите" ти риват, че си станал толкова продажно с.во!
12:58 18.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тва Атлантика
Коментиран от #54
12:59 18.12.2025
42 ахааа
13:01 18.12.2025
43 какво
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":биха поръчали Америка от една колхозна държава може би неграмотни мързеливи lumpeni като теб?
Коментиран от #60
13:02 18.12.2025
44 Аз лично, от мое име
13:03 18.12.2025
45 Само питам
13:05 18.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Простокурин
Коментиран от #52
13:06 18.12.2025
48 пак да попитам
До коментар #38 от "Нов мощен удар":Дали фърка поне един от всичките или са за музейни цели ?
13:06 18.12.2025
49 Ха да са му честити на нар ко ма на
Пратил мъжете да се трепят,а той не спря да обикаля света и да проси пари и оръжия.
Ще има да чаакаме достойни заплати и пенсии..
И на нас да ни е честита урсулщината,еврото,еврозоната и клуба на богатите!
Наздраве!
13:06 18.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 бай Петко
До коментар #47 от "Простокурин":Бе тук са вече , след голямата чакане . Ама летците дето обучиха се пенсионираха .
13:07 18.12.2025
53 Дърт
13:08 18.12.2025
54 Как какво ще "браниш"?
До коментар #41 от "Тва Атлантика":В капиталистическата система около 56 000 милиардери и мултимилионери контролират съдбата на 8-те милиарда човешки същества, които населяват тази планета. Тяхното богатство, плод на ограбеният колективен труд и частната им печалба ще браниш ... тва ще браниш и за това ще умираш щото според тях нямаш право на избор и Референдуми
13:09 18.12.2025
55 Никой
Военщината е глупотевинае - вместо за нещо полезно.
Такива са все още обичаите - вместо да свърши нещо полезно - ще си купи някакви излишни работи.
На кого му трябва пушка в домакинството.
13:09 18.12.2025
56 въздушен ас
13:09 18.12.2025
57 Павел
13:12 18.12.2025
58 Слаа ЕС и НАТО
Коментиран от #84
13:12 18.12.2025
59 Д-р Марин Белчев
- за същите пари, 1,3 мрд долара за 8 мизерни Ф-16, България можеше да вземе 12 чисто нови Грипен Е последно поколение;
- или пък 20 чисто нови корейски изтребителя ФА-50, каквито имат Полша, които са супер натовци и супер против Украйна, но не са безотговорни продажници, като нашите!
Дотук ако искаме да сме оперативно съвместими с НАТО, но без да целуваме задника на САЩ.
Но колко руски или китайски чисто нови самолети можехме да вземем?
- 18 чисто нови руски изтребители Су-35
- или пък 20 Chengdu J-10C, четвърто поколение плюс!
Военен извод №1
За пазене на българското небе, по-доброто решение е: повече „достатъчно добри“ самолети, а не малко „много добри“ самолети.
8 самолета F-16 са напълно безмислени, като концепция, не рещават проблема, освен ако не се разчита на втора и трета ескадрила или на псотянен съюзнически Air Policing. Мнимално смислена концепция за България е поне 16 изтребителя. Защо? Ами защото 1 самолет не е равен на един боеготов самолет. При 8 самолета, имаш 2-3 реално налични.
Извод: това, което направи българският политически елит е безумно предателство срещу интересите на българския народ. А, тези, които представят самолетите са безотговорни смешници.
13:12 18.12.2025
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "какво":Липсата на НИК и липсата на ПОЗНАНИЯ добре ги компенсираш с УМЕНИЕТО да ПЛЮЕШ хората❗
Да ти спомена ли само, че янките поръчаха и получиха НАШИТЕ МАРИЦИ, при това с договор "ползвал не ползвал-плащай" ❗
Да България години наред плащаше НА ЯНКИТЕ, за тока който нашите два ТЕЦ-а можеха да произведат независимо дали да го произвели❗
А за това , че поискаха ДА НЕ СТРОИМ АЕЦ Белене, нещо да знаеш🤔❗
А за това, че поискаха да купуваме гориво за "Козлодуй", а за 7-ми и 8-ми блок, нещо да знаеш❗
Не скачай в дълбокото, ако не можеш да плуваш дори в плиткото‼️
13:13 18.12.2025
61 Курдо Коленков
13:13 18.12.2025
62 Саманта
Какво са тези жалки 8 антики, които дори не са купени с пълни боекомплекти на този фон?
13:14 18.12.2025
63 замислен
13:16 18.12.2025
64 На снимката -
До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":- казан за ракия блок70 -))
13:16 18.12.2025
65 монтьор
13:17 18.12.2025
66 Юуп
13:17 18.12.2025
67 Морски
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какъв ,,щурвал" те гони теб бе?!
Коментиран от #78, #81, #92
13:17 18.12.2025
68 свако
Отколкото на авиобаза..
Пък от друга страна ний "Да можеш да чакаш, да знаеш да чакаш" веч го усвоихме.
Колко му е да почакаме още годинка, две. Та белким с некой от тез авиони фръкне и с български пилот.
А за томболата, с кои авиони ша фъркат със 6-те ракети, дет им купихме.. що нищо не са казва?
13:18 18.12.2025
69 Кво ще "браните" ?
13:18 18.12.2025
70 българска работа
13:19 18.12.2025
71 Батко
И за питащите какво е москвич осмица , набори са с тези самолети.
13:20 18.12.2025
72 Кво ще "браните" ?
Коментиран от #88, #102
13:21 18.12.2025
73 веселият Роджър
Видяхме в украйна всичко, мъжете как носят женски дрехи, обличат се като равини, бягат като малки деца и квичат.
Аз съм спокоен. ТРИ АТАКИ С ГЕРАНИ И ЩЕ СЕ ГАСЯТ ПОЖАРИ ПОЛОВИН ГОДИНА.
Щото "партньорите" ви ги видяхме. Идват тука стрелят с квото имат, като се запали храст, и оставят нещата да си пушат. И те така. НО В КЛУБА НА БОГАТИТЕ ЕНИЧАРИ е така .
13:23 18.12.2025
74 Запиянов
13:25 18.12.2025
75 бай Митко
13:25 18.12.2025
76 Имате ли какво да
13:29 18.12.2025
77 Софиянец
Само да внимават да не падне некой над центъра .
13:30 18.12.2025
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Морски":Да беше си траял, че да минеш за умен❗
Да беше отворил сам Уикипедия, че да научиш нещо❗
Ама не, ти искаш да покажеш КОЛКО МНОГО НЕ ЗНАЕШ‼️
13:34 18.12.2025
79 Важно ли ви е, а хора ?
Бюджет 2026 а? ....Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
13:34 18.12.2025
80 камикадзе
Щото с такваз голяма армада никой ни мой но съ опре!
13:34 18.12.2025
81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Морски":✈️ ЩУРВАЛЪТ е орган за управление на самолет по осите на крен и тангаж:
завъртането на щурвала отклонява елероните на крилата, самолета се управлява по ъгъла на крен
отклонението на щурвала от пилота от себе си/към себе си задейства хоризонталните стабилизатори или елероните, самолета се управлява по ъгъла на тангаж
Забележка: при използване на термина „отклонение на щурвала“ се има предвид наклона на „щурвала“ или „рогата на щурвала“ за управление на самолета по крен. За управления по тангажа се изпълнява преместване напред-назад на „колонката на щурвала“ или „щурвалната колонка“.
Предаването на командата от щурвала на елероните и хоризонталните стабилизатори може да се осъществява механически (при леките и нискоскоростните самолети), хидравлично или електродистанционно (на тежките самолети). Щурвал (като правило, но не винаги), като орган на управление, се поставя на многомоторните и относително тежките самолети. Авиоконструктора избира, в зависимост от множество фактори, дали ще използва щурвал или ръчка за управление, нерядко в лек, едномоторен самолет (например, Cessna 172) може да се види щурвал. А в същото време, традиционният за големите самолети, вместо щурвал на стратегическия бомбардировач Ту-160 има централна РУС (ръчка за управление на самолета), а странична ръчка – сайдстик (← на английски: sidestick) – се използва в пътническите самолети: Airbus А320, Airbus А380, Sukhoi Superjet 100.
На щурвала могат да се разположат и допълните
Коментиран от #83
13:35 18.12.2025
82 Иванаки
Пилотът какво ще прави над вражеските позиции? Ще мята камъни отгоре ли?
Нека позная - това са първите и последни снимки на тези самолети които ще покажат. Ще си изгният в хангара.
Няма да ги видим дори на снимка как летят.
13:35 18.12.2025
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #81 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":.....На щурвала могат да се разположат и допълнителни превключватели и органи за управление: за контрол на радиовръзката и т.н.; такова разположение е удобно за пилота, понеже му позволява да работи с тях, без да изпуска от ръце щурвала.✈️
Коментиран от #90
13:37 18.12.2025
84 бай Митко
До коментар #58 от "Слаа ЕС и НАТО":Таман за зареждане на самолетите!
13:37 18.12.2025
85 ЗапряноФ
Искам да попитам Боковците : Колко от тях могат да летят!
13:38 18.12.2025
86 баба Нешка маг ясновидец сменя накладки
Щото в реална война тия играчки ще изкарат точно 30 минути
13:38 18.12.2025
87 Цървул
13:38 18.12.2025
88 Атланте мозък няма, атланте мноо кухо
До коментар #72 от "Кво ще "браните" ?":Атланте с мозък на пастет и този доклад дето е базиран на писмените трудове и изследвания на повече от 200 академици и е изготвен с подкрепата на Европейския съюз и Фонда за развитие на ООН, атланте не може да прочете... а още повече да разбере ! А и няма журнале дето да го преведе. С БТА-кухари няма как да се случи
13:39 18.12.2025
89 Да допълня
До коментар #6 от "ООрана държава":Пак се харчи народна пара за ПР на партия- Мафия ГЕРБ и Лидера Боко Мутров.
13:39 18.12.2025
90 дърт охлюв
До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти копира цялата уикипедия бе ...
Коментиран от #93, #104
13:39 18.12.2025
91 Софиянец
13:39 18.12.2025
92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Морски":Байгън от НЕ ЗНАЕЩИ и НЕ МОЖЕЩИ нулеваци("00")
ПО ПЕЙКИТЕ ‼️
Учете си уроците, а не идвайте тук аз да Ви уча на елементарни неща‼️
13:40 18.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Олеееее....
13:43 18.12.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Само питам
Нали щяха да обръщат хода на войната тия самолети ?
13:44 18.12.2025
97 ПОЛК. К. ЖИВКОВА
Горда съм, че България е в нато, и категорично се разграничавам по отношение на Русия и Ф-16 от президента РуменРадев, чиято адютантка бях във ВВС.
Коментиран от #98, #101
13:45 18.12.2025
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #97 от "ПОЛК. К. ЖИВКОВА":Къде точно е НАТО е България ❓❗ Защото аз мога да ти кажа дузина места на които НАТО е в България❗
Военните правите ли разлика между чай с ром и ром с чай❓❗
Коментиран от #100
13:48 18.12.2025
99 ами сега
13:49 18.12.2025
100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Къде точно В НАТО е България ❓❗
13:49 18.12.2025
101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #97 от "ПОЛК. К. ЖИВКОВА":Къде точно В НАТО е България ❓❗
13:49 18.12.2025
102 НЕ ще "браните"
До коментар #72 от "Кво ще "браните" ?":Ами ако прочетете доклада внимателно, Атлантическата ни сган ще нападнете.....
13:51 18.12.2025
103 Търновец
13:51 18.12.2025
104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #90 от "дърт охлюв":Ами като пита, нека прочете ❗
Щото той не знае и не иска да знае, ама се хвали с това колко много не знае❗
И иска всичко на готово‼️
13:52 18.12.2025
105 Нито стотинка за НАТО !
13:58 18.12.2025