Бедствието в Царево отнесе каса, пълна с пари на местна фирма

Големият потоп, който снощи удари Царево и нанесе сериозно щети по инфраструктурата, както и по обекти на частни фирми, е отнесъл каса, пълна пари и документи, на местната фирма "Авто-Яни", научи "Флагман".

Административната сграда на най-големия автосервиз в Царево се намира в неврологичната точка на бедствието - зад опустошения магазин "Лидл". Снощи двуметрова вълна я заляла и понесла със себе си компютри, документи, дори тежката метална каса, в която се съхранявали различни ценности и пари.

В момента няколко служители на автосервиза обикалят из близкото дере и се опитват да намерят огромния стоманобетонния шкаф, но следа от него няма.

Много е вероятно касата да е отнесена в морето.