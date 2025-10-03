Новини
Бедствието в Царево отнесе каса, пълна с пари на местна фирма

3 Октомври, 2025 15:49 1 690 17

Водата е нахлула в администрацията на "Авто-Яни" и е помела всичко

Бедствието в Царево отнесе каса, пълна с пари на местна фирма - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият потоп, който снощи удари Царево и нанесе сериозно щети по инфраструктурата, както и по обекти на частни фирми, е отнесъл каса, пълна пари и документи, на местната фирма "Авто-Яни", научи "Флагман".

Административната сграда на най-големия автосервиз в Царево се намира в неврологичната точка на бедствието - зад опустошения магазин "Лидл". Снощи двуметрова вълна я заляла и понесла със себе си компютри, документи, дори тежката метална каса, в която се съхранявали различни ценности и пари.

В момента няколко служители на автосервиза обикалят из близкото дере и се опитват да намерят огромния стоманобетонния шкаф, но следа от него няма.

Много е вероятно касата да е отнесена в морето.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Приятели са блокирани в колата си на пътя при Свети Влас и няма кой да помогне.Моста е разрушен а зад тях езеро

    Коментиран от #13, #17

    15:50 03.10.2025

  • 2 Сила

    24 0 Отговор
    А бившия кмет ЛапАчев и настоящия , който му е другарче и приятелче от ГЕРБ отнесоха през последните години няколко десетки милиона лева , ей така , за кеф ....

    15:53 03.10.2025

  • 3 456

    24 1 Отговор
    Честито на късметлията. Дано я намери някой беден човек

    15:56 03.10.2025

  • 4 Спиро

    14 3 Отговор
    Счетоводителката е взела касата под мишница и си е тргнала..

    15:57 03.10.2025

  • 5 1488

    11 5 Отговор
    най-важните неща за ганчето в момента са ракията, сланината, пръжките, туршиията и киселото зеле
    друго не го питайте

    16:02 03.10.2025

  • 6 Южното черноморие е

    17 0 Отговор
    прокълнато, заради разврата и алчността им

    Коментиран от #8

    16:02 03.10.2025

  • 7 тикван чекмеджанов:при мен са на сигурно

    11 0 Отговор
    и се опитват да намерят огромния стоманобетонния шкаф, но следа от него няма.

    16:06 03.10.2025

  • 8 заради разврата

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Южното черноморие е":

    къв разврат? имаше по соца
    сега мифли цъкащи

    по скоро корупция и шуробаджанащина и мутреещи

    16:09 03.10.2025

  • 9 Сталин

    11 0 Отговор
    Откъдето дошло,там отишло

    16:13 03.10.2025

  • 10 Сталин

    19 0 Отговор
    Природата победи корупцията в България

    16:15 03.10.2025

  • 11 Грую овцевъд

    5 0 Отговор
    До 1. Ако си бяха стояли на село. Сега това нямаше да се случи.

    16:28 03.10.2025

  • 12 Корумпираните тъпаци

    10 0 Отговор
    има къде да бетонират още докато изчезне и последната почва и растителност, които могат да оберат водата от валежите. Алчни са и тъпи като галоши а сега са седнали и вият на умряло като се случват последствията от малоумията им. Природата им била виновна пак... на баба им хвърчилото.

    16:30 03.10.2025

  • 13 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обясниха ти, че имат лодки и армия. Да се обаждат на спешния телефон. Кат не са си купили амфибия ще им се наложи да изоставят карручката си и да се надяват да си я върнат кат се оттече езерото и пресъхне реката

    Коментиран от #15

    16:35 03.10.2025

  • 14 Крали Марко

    6 0 Отговор
    Къде са хеликоптерите ,дето ги купиха ???

    16:36 03.10.2025

  • 15 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Гошка":

    112 не отговаря и се обадиха на мен.

    16:36 03.10.2025

  • 16 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    По закон касата трябва да бъде застопорена неподвижно за стена или за пода. Така че няма защо да се оплакват.

    17:05 03.10.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чии са го дирили там?

    17:06 03.10.2025

