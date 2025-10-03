Бедствието в Царево отнесе каса, пълна с пари на местна фирма

Големият потоп, който снощи удари Царево и нанесе сериозно щети по инфраструктурата, както и по обекти на частни фирми, е отнесъл каса, пълна пари и документи, на местната фирма "Авто-Яни", научи "Флагман".
Административната сграда на най-големия автосервиз в Царево се намира в неврологичната точка на бедствието - зад опустошения магазин "Лидл". Снощи двуметрова вълна я заляла и понесла със себе си компютри, документи, дори тежката метална каса, в която се съхранявали различни ценности и пари.
В момента няколко служители на автосервиза обикалят из близкото дере и се опитват да намерят огромния стоманобетонния шкаф, но следа от него няма.
Много е вероятно касата да е отнесена в морето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #17
15:50 03.10.2025
2 Сила
15:53 03.10.2025
3 456
15:56 03.10.2025
4 Спиро
15:57 03.10.2025
5 1488
друго не го питайте
16:02 03.10.2025
6 Южното черноморие е
Коментиран от #8
16:02 03.10.2025
7 тикван чекмеджанов:при мен са на сигурно
16:06 03.10.2025
8 заради разврата
До коментар #6 от "Южното черноморие е":къв разврат? имаше по соца
сега мифли цъкащи
по скоро корупция и шуробаджанащина и мутреещи
16:09 03.10.2025
9 Сталин
16:13 03.10.2025
10 Сталин
16:15 03.10.2025
11 Грую овцевъд
16:28 03.10.2025
12 Корумпираните тъпаци
16:30 03.10.2025
13 Баба Гошка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обясниха ти, че имат лодки и армия. Да се обаждат на спешния телефон. Кат не са си купили амфибия ще им се наложи да изоставят карручката си и да се надяват да си я върнат кат се оттече езерото и пресъхне реката
Коментиран от #15
16:35 03.10.2025
14 Крали Марко
16:36 03.10.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Баба Гошка":112 не отговаря и се обадиха на мен.
16:36 03.10.2025
16 Биско Чекмеджето
17:05 03.10.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чии са го дирили там?
17:06 03.10.2025