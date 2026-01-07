В Крумовград положението е страшно! Гробището е под вода! ВИДЕО

„Положението е страшно! От години не е имало такова бедствие…“.
Това заявиха крумовградчани пред "Родопи24".
„Оранжевият код“ се стовари с цялата си сериозност в града. Вече има залети улици. Гробището е под вода...
Квартал в Крумовград беше наводнен след обилните валежи през изминалото денонощие. По информация от местни жители, водата е заляла улици в кв. "Дружба" като е създала сериозни затруднения за придвижването в района. Към момента няма данни за пострадали хора, уточни glassnews.bg.
Наводнението идва на фона на усложнената обстановка с реките в областта. По-рано беше съобщено, че река Крумовица е с екстремно високо ниво заради интензивните дъждове, като в града вече има разрушен мост. Властите следят ситуацията, а жителите са призовани към повишено внимание.
Очаква се нивата на водоемите да останат високи и през следващите часове, което крие риск от нови локални наводнения в ниските части на населените места в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От клуба на богатите
Коментиран от #6, #20
15:41 07.01.2026
2 Дано
Коментиран от #4, #7
15:41 07.01.2026
3 Роден в НРБ
15:44 07.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
15:44 07.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #2 от "Дано":В КАКЪВ СМИСЪЛ.....
НАД ИЛИ ПОД МОРСКОТО РАВНИЩЕ...
15:46 07.01.2026
8 Сила
15:46 07.01.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #12
15:49 07.01.2026
10 Със сигурност
16:00 07.01.2026
11 виктория
16:06 07.01.2026
12 Питане
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Може ли да си поръчам една виртуална бира, щото и заведението е такова....
16:07 07.01.2026
13 овчи мозъци
16:07 07.01.2026
14 Само
16:15 07.01.2026
15 коко
16:17 07.01.2026
16 Дедо
16:33 07.01.2026
17 Анонимен
16:43 07.01.2026
18 в гробището страшно наводнение
16:48 07.01.2026
19 димитри
16:57 07.01.2026
20 кришна
До коментар #1 от "От клуба на богатите":Затова през крематориума и урната у дома.Не стига,че погребенията станаха безумно скъпи но не се и подържат.В цялата държава е така.За да има наводнение означава,че има причина.Не се почистват канали и дерета с десетилетия.Шахтите също са задръстени до горе.
17:03 07.01.2026