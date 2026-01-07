В Крумовград положението е страшно! Гробището е под вода! ВИДЕО

„Положението е страшно! От години не е имало такова бедствие…“.

Това заявиха крумовградчани пред "Родопи24".

„Оранжевият код“ се стовари с цялата си сериозност в града. Вече има залети улици. Гробището е под вода...

Квартал в Крумовград беше наводнен след обилните валежи през изминалото денонощие. По информация от местни жители, водата е заляла улици в кв. "Дружба" като е създала сериозни затруднения за придвижването в района. Към момента няма данни за пострадали хора, уточни glassnews.bg.

Наводнението идва на фона на усложнената обстановка с реките в областта. По-рано беше съобщено, че река Крумовица е с екстремно високо ниво заради интензивните дъждове, като в града вече има разрушен мост. Властите следят ситуацията, а жителите са призовани към повишено внимание.

Очаква се нивата на водоемите да останат високи и през следващите часове, което крие риск от нови локални наводнения в ниските части на населените места в региона.