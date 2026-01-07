Новини
В Крумовград положението е страшно! Гробището е под вода! ВИДЕО

7 Януари, 2026 15:39

Очаква се нивата на водоемите да останат високи и през следващите часове, което крие риск от нови локални наводнения в ниските части на населените места в региона

„Положението е страшно! От години не е имало такова бедствие…“.

Това заявиха крумовградчани пред "Родопи24".

„Оранжевият код“ се стовари с цялата си сериозност в града. Вече има залети улици. Гробището е под вода...

Квартал в Крумовград беше наводнен след обилните валежи през изминалото денонощие. По информация от местни жители, водата е заляла улици в кв. "Дружба" като е създала сериозни затруднения за придвижването в района. Към момента няма данни за пострадали хора, уточни glassnews.bg.

Наводнението идва на фона на усложнената обстановка с реките в областта. По-рано беше съобщено, че река Крумовица е с екстремно високо ниво заради интензивните дъждове, като в града вече има разрушен мост. Властите следят ситуацията, а жителите са призовани към повишено внимание.

Очаква се нивата на водоемите да останат високи и през следващите часове, което крие риск от нови локални наводнения в ниските части на населените места в региона.


  • 1 От клуба на богатите

    7 6 Отговор
    Не се страхувайте, мъртвите няма да изплуват.

    Коментиран от #6, #20

    15:41 07.01.2026

  • 2 Дано

    9 1 Отговор
    са им дълбоки гробовете...

    Коментиран от #4, #7

    15:41 07.01.2026

  • 3 Роден в НРБ

    5 6 Отговор
    Гробището турско ли е?

    15:44 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    10 7 Отговор
    Да се покатерят на минарето ....Крумовград , а има минаре !!!???!!! Това къде е , в България ли е ??!

    15:44 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дано":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ.....
    НАД ИЛИ ПОД МОРСКОТО РАВНИЩЕ...

    15:46 07.01.2026

  • 8 Сила

    8 3 Отговор
    Армията на Аквамен ....с порязаните шнорхели !!!

    15:46 07.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    В гробището са избирателите на ДПС.

    Коментиран от #12

    15:49 07.01.2026

  • 10 Със сигурност

    5 1 Отговор
    това, не е на добре.

    16:00 07.01.2026

  • 11 виктория

    19 2 Отговор
    това е резултата от управлението на тиквата 20 години!!!

    16:06 07.01.2026

  • 12 Питане

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Може ли да си поръчам една виртуална бира, щото и заведението е такова....

    16:07 07.01.2026

  • 13 овчи мозъци

    11 2 Отговор
    СПоко бе крумовград ,чагнитски с парите които окраде държавата сугурно е помислил за хората .Сега и магазин ще ви направи за хората където да гласуват за мародера на държавата ,но скоро хубавото предстои

    16:07 07.01.2026

  • 14 Само

    3 2 Отговор
    да не се удави йеврото !

    16:15 07.01.2026

  • 15 коко

    13 0 Отговор
    Мързелът не мори,той мъчи ! Защо общината не изчисти реката?

    16:17 07.01.2026

  • 16 Дедо

    8 0 Отговор
    По водата се носят бели чалми като лебеди . Делян ще ви донесе дубайски шоколад

    16:33 07.01.2026

  • 17 Анонимен

    3 0 Отговор
    Към минаретата,там е спасението .

    16:43 07.01.2026

  • 18 в гробището страшно наводнение

    2 0 Отговор
    а мъртвите ще се удавятли да умрат още веднъж?

    16:48 07.01.2026

  • 19 димитри

    2 0 Отговор
    От голямото земетресение в индийския океан преди около 20г ,лека и полека бг се намества в СУБТропичен Климатичен пояс!Това ,което наблюдавате и се чудите е типично за субтропика.вече студа ще е до 10дни ,сняг йок ,а дъжд бол.Като не сеПриспособите към климата ,той ще ви загроби и толкоз!Уж сте сите професори и академици па един път не можете да построите...Както казва сестра ми.....добре ,че децата си не правите с ръце ...бг-ейци!пс.Тук и сахара ще дойде ,но топлофикацията ще си остане.......

    16:57 07.01.2026

  • 20 кришна

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "От клуба на богатите":

    Затова през крематориума и урната у дома.Не стига,че погребенията станаха безумно скъпи но не се и подържат.В цялата държава е така.За да има наводнение означава,че има причина.Не се почистват канали и дерета с десетилетия.Шахтите също са задръстени до горе.

    17:03 07.01.2026

