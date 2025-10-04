Времето днес, прогноза за събота, 4 октомври: Валежите започват да спират, облачността остава значителна

Минималните температури ще са от 2 до 7°, в София – 2°, предаде БНР. Още в нощните часове валежите ще започнат да спират, но през деня облачността над страната ще остане значителна.

Дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат от 8 до 13°, в столицата ще е около 8°.



По Черноморието ще е облачно и с валежи от дъжд. Максималните температури на въздуха ще са до 16°, морската вода е 20-21°. Вълнението на морето ще е умерено.



В планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне до умерен. Максималната температура на надморска височина от 1200 м ще е около 4°, на 2000 м – около минус 1°.



В неделя над цялата страна облачността ще намалее и ще се установи слънчево време. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър и сутринта на места в равнинната част видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат слабо.