Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване

"Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Той заяви, че основната цел на опозицията е да свали правителството и за това има два начина: парламентарният е вот на недоверие, извънпарламентарният е протести.
"Когато гледахме вота на недоверие за вътрешната сигурност, внесен от ПП-ДБ и МЕЧ, се оказа, че въпреки огромния обем от 80 страници, една част от мотивите, около десетина страници, са преписани едно към едно от доклади на ЕК, а другата част даваха признаци, че са писани с помощта на изкуствен интелект".
Още през февруари "Възраждане" доказаха, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор, а обикновен прокурор, заяви още Костадинов и коментира, че на Върховния касационен съд му е отнело 8 месеца "да стигне до нашите заключения".
"Според мен това отново е свързано с влиянието на Пеевски в съдебната власт, защото той има превес там в момента. Очевидно е, че Сарафов вече не му е необходим. Няма как да знаем, защото съдебната система е много мръсна и нечистоплътна, със страшно много зависимости и престъпност по висшите етажи. Единственото хубаво на настоящата политическа криза е, че прекалено бързо износва марионетките във властта".
Според лидера на "Възраждане" евроатлантическото направление работи "по унищожаването на българската държавност от десетилетия", а последният удар ще бъде нанесен на 1 януари, когато България "ще бъде анексирана в еврозоната".
"Еврозоната се намира в много тежко състояние в момента и ще рухне. Влизането на България, парадоксално, ще допринесе за това, защото България не е силен елемент. България има силна валута, защото е обезпечена с левове. Когато те престанат да съществуват и когато нашият резерв, който имаме към буфера на валутния борд, отиде в ЕЦБ, ние се прощаваме с основата на своята валута и финансова стабилност".
Влизането на България в еврозоната предизвика огромна инфлация и всички го виждат, каза още Костадинов. Според него председателят на НСИ "ще изгърми като бушон като колегата си от Гърция, който влезе в затвора за фалшифициране на данни".
Костадинов заяви, че не се притеснява от евентуален политически проект на президента Румен Радев:
"Негово право е, случвало се е. Мен това не ме притеснява. Заради политическата криза през последните години видяхме колко политически проекти се появиха и изчезнаха като мухи еднодневки".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боби
Коментиран от #28
10:57 05.10.2025
2 Четете законите на България
Основни наказателни разпоредби:
Според чл. 95 и следващите на Наказателния кодекс, който с цел да бъде съборена, подкопана или отслабена властта в България участва във въоръжен преврат, бунт или въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Държавната измяна обхваща действия, подпомагащи враждебна държава, насочени срещу националната сигурност и суверенитета на България.
Шпионажът и предателството са също престъпления против Републиката с тежки наказания.
Характер на престъпленията:
Това са престъпления с преки умисъл и с особената цел да отслабят държавната власт или да й създадат затруднения.
Лицето, което работи открито за враг на България, може да се квалифицира по тези членове от Наказателния кодекс, особено ако действията му подпомагат враждебни държавни интереси и застрашават националната сигурност.
Тези деяния се наказват с лишаване от свобода, като размера и видът на наказанието се определят спрямо конкретните обстоятелства и тежестта на престъплението според разпоредбите на НК.
Коментиран от #17, #35, #65
10:58 05.10.2025
3 пожелание
Коментиран от #9, #25
10:58 05.10.2025
4 Мислещ
Коментиран от #5, #7
10:59 05.10.2025
5 Еврото идва
До коментар #4 от "Мислещ":Възраждане си отива.
10:59 05.10.2025
6 Сталин
Коментиран от #32
11:00 05.10.2025
7 Улав
До коментар #4 от "Мислещ":Не те слуша главата
11:00 05.10.2025
8 Емигрант
11:00 05.10.2025
9 ПОДКРЕПЯМ
До коментар #3 от "пожелание":С ДВЕ РЪЦЕ 👍
11:00 05.10.2025
10 Сталин
Коментиран от #18, #29
11 ленчето с мустака за 800 милиона
11:01 05.10.2025
12 Сталин
11:01 05.10.2025
13 Точно така
11:01 05.10.2025
14 Промяна
11:02 05.10.2025
15 Пълен
11:02 05.10.2025
16 Българин
Време е за Възраждане!
Коментиран от #22
11:02 05.10.2025
17 име
До коментар #2 от "Четете законите на България":Козячев, тези неща ги дай да ги прочетат единствените доказани чужди агенти, ПП които от 2021 до 2024 са смукнали близо милиард лева от американците за да им осигурят апетитни договори без конкурс и условия.
11:03 05.10.2025
18 Печенков
До коментар #10 от "Сталин":С какво демокрацията изградена от същите тези комунисти се отличава от социализма преди това граден от комунистите? Че тогава всичко ставаше с дамаджани и торби от село? Как се вземаше софийско жителство?
11:03 05.10.2025
19 Селянин
Европа се събужда!
Време е за Възраждане и при Ганьо Лапнишарански!
11:04 05.10.2025
20 Ура,,Ура
11:04 05.10.2025
21 Даниел
11:05 05.10.2025
22 Точно така
До коментар #16 от "Българин":Възраждане без "Възраждане"!
11:05 05.10.2025
23 12340
11:05 05.10.2025
24 Мнение
11:05 05.10.2025
25 Торба
До коментар #3 от "пожелание":Президентът е от статуквото. Белене е за противниците и недоволните от статуквото.
11:07 05.10.2025
26 МДАМ
11:08 05.10.2025
28 Видьо Видев
До коментар #1 от "Боби":В държавите в ЕС,
единствено в България няма активна регистрация при изборите.
И след като са незаконни фалшивите избирателни списъци,
с над милион фалшиви избиратели,
законни ли са изборите в България?
Или са законни, колкото законен е Главният прокурор Сарафов?
Който се е барикадирал в Съдебната палата,
и трябва принудително с полиция да го изкарат от там!
11:09 05.10.2025
29 Правилно
До коментар #10 от "Сталин":България се управлява от Посолството на Росcийская федерация. Оттам ни редят правителстмата от окупацията през 1944та.
Коментиран от #37, #38
11:09 05.10.2025
30 Възрожденец
Нека му гордо, братя, докажем
Че сме строшили мръсни окови
Че сме свободни, а не робове."
Време е за Възраждане!!!
11:10 05.10.2025
32 Всички тия
До коментар #6 от "Сталин":Са свързани с другарите и с ДС ,няма нито един без такава свързаност
11:11 05.10.2025
33 Кара
11:12 05.10.2025
34 Дааа
11:13 05.10.2025
35 гледам
До коментар #2 от "Четете законите на България":Гледам на много от списвачите не им се нрави Наказателния Кодекс на България. Рано или късно отговорните служби ще почукат и на вратата ви.
Коментиран от #41
11:14 05.10.2025
36 Юнак Балкански
от сън дълбок се събуди,
Срещу мафиози, продажници и ЛГБТ извратеняци,
Закрила в партия Възраждане ти потърси!!!
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #39
11:15 05.10.2025
37 така е
До коментар #29 от "Правилно":Губернатора на Задунайската провинция се казва Генерал Леонид Решетников и управлява чрез наместника си Генерал Румен Радев.
11:15 05.10.2025
38 Сталин
До коментар #29 от "Правилно":Задръстен цървул,махни си торбата от главата и излез от пещерата
11:16 05.10.2025
39 Еврото идва
До коментар #36 от "Юнак Балкански":Възраждане си отива.
11:16 05.10.2025
40 Копейкин да учи рецепти
Коментиран от #42
11:17 05.10.2025
41 Сталин
До коментар #35 от "гледам":"Отговорните " служби които почукат на вратата ще бъдат посрещнати с огън
11:18 05.10.2025
42 Сталин
До коментар #40 от "Копейкин да учи рецепти":Всички читави хора и хора като Волен Сидеров винаги ще бъдат мразени и подигравани , защото такива хора напомнят на другите за собственото им нищожество.Еврейските медии винаги усмиват нормалните хора в техните медии ,това го пише в идеологията на евреите,винаги да убиват и принизяват най добрите от гоите.Така е било и по време на Турско, мижитурки и страхливци ,еврейски чорбаджии са предавали борците за свобода на Турските власти, защото са малодушни нищожества страхуващи се за мизерния си робски живот.Когато Христо Ботев влиза с четата си в България и излизат в Балкана искат от един овчар 10 агнета да се нахрани четата от 200 души и овчаря до последно е искал да му се платят агнетата, Ботев му плаща и казва"и ние за този народ сме тръгнали курбан да ставаме".
Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
Така че надежда всякаква вие оставете.
НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.
Коментиран от #45
11:19 05.10.2025
43 Събуждаме се!
Възраждане, а не разпродаване на цялата държава!
Възраждане, а не мафии, безводие, корупции, кражби, извратени ценности, прокудени българи!!!
Време е за Възраждане!
Коментиран от #46, #57
11:19 05.10.2025
44 !!!?
Копейките разчитат на Путлер...но благодарение на Украйна "освобождението" не идва !
.
11:20 05.10.2025
45 Хрушчов
До коментар #42 от "Сталин":Откак Копейкин прибра руските пари от Волен, никой не е чувал за Атака. Сега руските пари заминават в по-малко компрометираната Величие и Копейкин затова е нервен.
Коментиран от #51
11:20 05.10.2025
46 Еврото идва
До коментар #43 от "Събуждаме се!":Възраждане изтича в канала.
11:21 05.10.2025
47 Даниел Смилов
Ако Сарафов остане на поста си с административни хватки и по нареждане на Борисов,
въпреки, че Върховният касационен съд (ВКС) излезе с решение да третира актовете на Сарафов
като нищожни българската правна система ще се изправи пред тежка институционална криза.
В една правова държава това би трябвало да е краят на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.
11:21 05.10.2025
48 да напомним
49 Майна
Това е!
11:24 05.10.2025
50 Реалист
Време е за Възраждане!
11:24 05.10.2025
51 Сталин
До коментар #45 от "Хрушчов":И ти май пушиш от тревата на Зеленото наркоман
11:25 05.10.2025
53 Еврото идва
11:27 05.10.2025
54 пътник
Коментиран от #58
11:27 05.10.2025
55 !!!?
11:28 05.10.2025
57 Остап Бендер
До коментар #43 от "Събуждаме се!":Правителството е стабилно и никакви псевдо-възрожденци няма да успеят да ни вкарат в орбитата на Империята на злото. А тези, които харесват Русия, да си вземат еднопосочен билет и приятно пътуване.
11:29 05.10.2025
58 защото
До коментар #54 от "пътник":Проруски партии много, а руските пари са едни.
11:29 05.10.2025
60 Устата
Социолози в наведени пози.
Киряк Стефчов не иска левче.
Иска евро и да бъде шефче.
Нищо, че му личи, че е кръгла нула
Зор му е, да се снима с Урсула.
Това, Народе, са новите еничари
Дето се кълнат колко те обичали.
Майката ни... и от ембриона
Не Антигона, роди се Еврозона.
А надежди за нас няма никви
Щом решават прасета и тикви.
И се редуват кой да ни...
Докато.....дойде летеца.
Време е за Възраждане!
11:30 05.10.2025
62 Симо Доктора
11:33 05.10.2025
63 Цитат
Време е за Възраждане!!!
11:35 05.10.2025
64 Гошо - тръбата
11:38 05.10.2025
65 нннн
До коментар #2 от "Четете законите на България":По законите, които си изброил, всички ,,демократични" правителства досега трябва да са в зaтвopa. От 27-мо място по развитие паднахме до 80-то. От 9 милиона се стопихме на 6. И т.н., и т.н. ...
Коментиран от #66
11:40 05.10.2025
66 чудесно
До коментар #65 от "нннн":Може ли да ни цитираш официалния курс на държавата България?
11:47 05.10.2025