Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване

Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване

5 Октомври, 2025 10:55

Основната цел на опозицията е да свали правителството

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

"Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той заяви, че основната цел на опозицията е да свали правителството и за това има два начина: парламентарният е вот на недоверие, извънпарламентарният е протести.

"Когато гледахме вота на недоверие за вътрешната сигурност, внесен от ПП-ДБ и МЕЧ, се оказа, че въпреки огромния обем от 80 страници, една част от мотивите, около десетина страници, са преписани едно към едно от доклади на ЕК, а другата част даваха признаци, че са писани с помощта на изкуствен интелект".

Още през февруари "Възраждане" доказаха, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор, а обикновен прокурор, заяви още Костадинов и коментира, че на Върховния касационен съд му е отнело 8 месеца "да стигне до нашите заключения".

"Според мен това отново е свързано с влиянието на Пеевски в съдебната власт, защото той има превес там в момента. Очевидно е, че Сарафов вече не му е необходим. Няма как да знаем, защото съдебната система е много мръсна и нечистоплътна, със страшно много зависимости и престъпност по висшите етажи. Единственото хубаво на настоящата политическа криза е, че прекалено бързо износва марионетките във властта".

Според лидера на "Възраждане" евроатлантическото направление работи "по унищожаването на българската държавност от десетилетия", а последният удар ще бъде нанесен на 1 януари, когато България "ще бъде анексирана в еврозоната".

"Еврозоната се намира в много тежко състояние в момента и ще рухне. Влизането на България, парадоксално, ще допринесе за това, защото България не е силен елемент. България има силна валута, защото е обезпечена с левове. Когато те престанат да съществуват и когато нашият резерв, който имаме към буфера на валутния борд, отиде в ЕЦБ, ние се прощаваме с основата на своята валута и финансова стабилност".

Влизането на България в еврозоната предизвика огромна инфлация и всички го виждат, каза още Костадинов. Според него председателят на НСИ "ще изгърми като бушон като колегата си от Гърция, който влезе в затвора за фалшифициране на данни".

Костадинов заяви, че не се притеснява от евентуален политически проект на президента Румен Радев:

"Негово право е, случвало се е. Мен това не ме притеснява. Заради политическата криза през последните години видяхме колко политически проекти се появиха и изчезнаха като мухи еднодневки".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боби

    15 19 Отговор
    България има нужда такива руски агенти да изчезнат от територията ѝ. Нищо друго.

    Коментиран от #28

    10:57 05.10.2025

  • 2 Четете законите на България

    10 7 Отговор
    Ако лицето работи за страна, която се счита за враг на България, то може да бъде наказано според Наказателния кодекс по разпоредбите за държавна измяна, предателство и шпионаж.
    Основни наказателни разпоредби:

    Според чл. 95 и следващите на Наказателния кодекс, който с цел да бъде съборена, подкопана или отслабена властта в България участва във въоръжен преврат, бунт или въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Държавната измяна обхваща действия, подпомагащи враждебна държава, насочени срещу националната сигурност и суверенитета на България.

    Шпионажът и предателството са също престъпления против Републиката с тежки наказания.

    Характер на престъпленията:

    Това са престъпления с преки умисъл и с особената цел да отслабят държавната власт или да й създадат затруднения.

    Лицето, което работи открито за враг на България, може да се квалифицира по тези членове от Наказателния кодекс, особено ако действията му подпомагат враждебни държавни интереси и застрашават националната сигурност.

    Тези деяния се наказват с лишаване от свобода, като размера и видът на наказанието се определят спрямо конкретните обстоятелства и тежестта на престъплението според разпоредбите на НК.

    Коментиран от #17, #35, #65

    10:58 05.10.2025

  • 3 пожелание

    10 10 Отговор
    Президента да прави партия и да отваря Белене за бандитите които съдраха държавата и народа !!

    Коментиран от #9, #25

    10:58 05.10.2025

  • 4 Мислещ

    10 13 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #5, #7

    10:59 05.10.2025

  • 5 Еврото идва

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мислещ":

    Възраждане си отива.

    10:59 05.10.2025

  • 6 Сталин

    14 4 Отговор
    България има нужда от основно почистване,всичкото тиква, прасе,мутра,чалга,и талмудистите трябва да бъдат ликвидирани и да се остави само най продуктивния ген,както е било преди векове на Запад и затова там сега нямат такива негодници и под човеци

    Коментиран от #32

    11:00 05.10.2025

  • 7 Улав

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мислещ":

    Не те слуша главата

    11:00 05.10.2025

  • 8 Емигрант

    6 11 Отговор
    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    11:00 05.10.2025

  • 9 ПОДКРЕПЯМ

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    С ДВЕ РЪЦЕ 👍

    11:00 05.10.2025

  • 10 Сталин

    12 5 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    Коментиран от #18, #29

    11:01 05.10.2025

  • 11 ленчето с мустака за 800 милиона

    3 4 Отговор
    Аз вече си преосновах банковите сметки по УСАИД

    11:01 05.10.2025

  • 12 Сталин

    10 3 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    11:01 05.10.2025

  • 13 Точно така

    12 5 Отговор
    България трябва да бъде преоснована от човек с образованието на Костадин Костадинов, професионалния опит и трудов стаж на Костадин Костадинов. Така ще цъфнем и ще вържем, че българите ще емигрират в Танзания и Зимбабве и ще се радват на късмета си.

    11:01 05.10.2025

  • 14 Промяна

    8 7 Отговор
    НЯМА СВАЛЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПУТИНОФИЛ БЕЗРОДЕН БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА ИМА ПРАВИЛА БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БЪЛГАРИЯ НАРОДА ГО ПОДКРЕПЯ А ЗА ВАС СЪД СКОРО

    11:02 05.10.2025

  • 15 Пълен

    8 5 Отговор
    празноглавец този маргинал.

    11:02 05.10.2025

  • 16 Българин

    7 10 Отговор
    И чехите се Възродиха, време е и българите да си почистят държавата от престъпници и слуги на Сатаната!

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #22

    11:02 05.10.2025

  • 17 име

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Четете законите на България":

    Козячев, тези неща ги дай да ги прочетат единствените доказани чужди агенти, ПП които от 2021 до 2024 са смукнали близо милиард лева от американците за да им осигурят апетитни договори без конкурс и условия.

    11:03 05.10.2025

  • 18 Печенков

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    С какво демокрацията изградена от същите тези комунисти се отличава от социализма преди това граден от комунистите? Че тогава всичко ставаше с дамаджани и торби от село? Как се вземаше софийско жителство?

    11:03 05.10.2025

  • 19 Селянин

    3 9 Отговор
    В Германия Алтернативата е първа сила вече.
    Европа се събужда!

    Време е за Възраждане и при Ганьо Лапнишарански!

    11:04 05.10.2025

  • 20 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Лапацало. Какви ли ще ги говориш догодина? Резервна гума на тулупа. Всички виждат и знаят.

    11:04 05.10.2025

  • 21 Даниел

    9 0 Отговор
    Някой вождове в парламента са открити руски агенти!!

    11:05 05.10.2025

  • 22 Точно така

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Възраждане без "Възраждане"!

    11:05 05.10.2025

  • 23 12340

    2 3 Отговор
    Хан Костадин, правнук на кан Аспарух преосновава България...? :))

    11:05 05.10.2025

  • 24 Мнение

    3 6 Отговор
    За един ден ще минат двете гласувания за връщане на смъртното наказание и прасетата на Бойко и Шиши ще разберат как свинщината им ще бъде изчистена от върховенството на правото пред бесилката в двора на централния софийски затвор. Който се е правил на сляп за очевадно преяждане с непозволена власт и е смятал България за лека ще бъде смачкан в присъствието на близките му

    11:05 05.10.2025

  • 25 Торба

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Президентът е от статуквото. Белене е за противниците и недоволните от статуквото.

    11:07 05.10.2025

  • 26 МДАМ

    5 0 Отговор
    "Рядко щастие" ще бъде ако пробитата Копейка дойде на власт. Ама много рядко.

    11:08 05.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Видьо Видев

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    В държавите в ЕС,
    единствено в България няма активна регистрация при изборите.
    И след като са незаконни фалшивите избирателни списъци,
    с над милион фалшиви избиратели,
    законни ли са изборите в България?

    Или са законни, колкото законен е Главният прокурор Сарафов?
    Който се е барикадирал в Съдебната палата,
    и трябва принудително с полиция да го изкарат от там!

    11:09 05.10.2025

  • 29 Правилно

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    България се управлява от Посолството на Росcийская федерация. Оттам ни редят правителстмата от окупацията през 1944та.

    Коментиран от #37, #38

    11:09 05.10.2025

  • 30 Възрожденец

    2 7 Отговор
    "Нека с тоз удар врага да смажем
    Нека му гордо, братя, докажем
    Че сме строшили мръсни окови
    Че сме свободни, а не робове."

    Време е за Възраждане!!!

    11:10 05.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Всички тия

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Са свързани с другарите и с ДС ,няма нито един без такава свързаност

    11:11 05.10.2025

  • 33 Кара

    7 0 Отговор
    Ей, Максудов, кой ти дава право да говориш за България, и от името на българския народ??? БЕгай към Индия, или към Масква. Ти не си българин, и никога няма да бъдеш.

    11:12 05.10.2025

  • 34 Дааа

    5 1 Отговор
    Аз на римлянин вяра нямам

    11:13 05.10.2025

  • 35 гледам

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Четете законите на България":

    Гледам на много от списвачите не им се нрави Наказателния Кодекс на България. Рано или късно отговорните служби ще почукат и на вратата ви.

    Коментиран от #41

    11:14 05.10.2025

  • 36 Юнак Балкански

    2 5 Отговор
    Стани, стани юнак Балкански
    от сън дълбок се събуди,
    Срещу мафиози, продажници и ЛГБТ извратеняци,
    Закрила в партия Възраждане ти потърси!!!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #39

    11:15 05.10.2025

  • 37 така е

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Правилно":

    Губернатора на Задунайската провинция се казва Генерал Леонид Решетников и управлява чрез наместника си Генерал Румен Радев.

    11:15 05.10.2025

  • 38 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Правилно":

    Задръстен цървул,махни си торбата от главата и излез от пещерата

    11:16 05.10.2025

  • 39 Еврото идва

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Юнак Балкански":

    Възраждане си отива.

    11:16 05.10.2025

  • 40 Копейкин да учи рецепти

    4 1 Отговор
    Скоро и той като Волен Сидеров ще води кулинарни предавания, за да има с какво да се изхранва.

    Коментиран от #42

    11:17 05.10.2025

  • 41 Сталин

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "гледам":

    "Отговорните " служби които почукат на вратата ще бъдат посрещнати с огън

    11:18 05.10.2025

  • 42 Сталин

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин да учи рецепти":

    Всички читави хора и хора като Волен Сидеров винаги ще бъдат мразени и подигравани , защото такива хора напомнят на другите за собственото им нищожество.Еврейските медии винаги усмиват нормалните хора в техните медии ,това го пише в идеологията на евреите,винаги да убиват и принизяват най добрите от гоите.Така е било и по време на Турско, мижитурки и страхливци ,еврейски чорбаджии са предавали борците за свобода на Турските власти, защото са малодушни нищожества страхуващи се за мизерния си робски живот.Когато Христо Ботев влиза с четата си в България и излизат в Балкана искат от един овчар 10 агнета да се нахрани четата от 200 души и овчаря до последно е искал да му се платят агнетата, Ботев му плаща и казва"и ние за този народ сме тръгнали курбан да ставаме".
    Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
    Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
    Така че надежда всякаква вие оставете.
    НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.

    Коментиран от #45

    11:19 05.10.2025

  • 43 Събуждаме се!

    3 6 Отговор
    Възраждане е бъдещето на България, а не слъгуването за жълти центове на тъмни сили!

    Възраждане, а не разпродаване на цялата държава!

    Възраждане, а не мафии, безводие, корупции, кражби, извратени ценности, прокудени българи!!!

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #46, #57

    11:19 05.10.2025

  • 44 !!!?

    5 2 Отговор
    Копейкин лъже...!
    Копейките разчитат на Путлер...но благодарение на Украйна "освобождението" не идва !
    .

    11:20 05.10.2025

  • 45 Хрушчов

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сталин":

    Откак Копейкин прибра руските пари от Волен, никой не е чувал за Атака. Сега руските пари заминават в по-малко компрометираната Величие и Копейкин затова е нервен.

    Коментиран от #51

    11:20 05.10.2025

  • 46 Еврото идва

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Събуждаме се!":

    Възраждане изтича в канала.

    11:21 05.10.2025

  • 47 Даниел Смилов

    1 2 Отговор
    Маските падат: какъв е "изборът" на Борисов?
    Ако Сарафов остане на поста си с административни хватки и по нареждане на Борисов,
    въпреки, че Върховният касационен съд (ВКС) излезе с решение да третира актовете на Сарафов
    като нищожни българската правна система ще се изправи пред тежка институционална криза.
    В една правова държава това би трябвало да е краят на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

    11:21 05.10.2025

  • 48 да напомним

    2 1 Отговор
    Ако лицето работи за страна, която се счита за враг на България, то може да бъде наказано според Наказателния кодекс по разпоредбите за държавна измяна, предателство и шпионаж.
    Основни наказателни разпоредби:

    Според чл. 95 и следващите на Наказателния кодекс, който с цел да бъде съборена, подкопана или отслабена властта в България участва във въоръжен преврат, бунт или въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Държавната измяна обхваща действия, подпомагащи враждебна държава, насочени срещу националната сигурност и суверенитета на България.

    Шпионажът и предателството са също престъпления против Републиката с тежки наказания.

    Характер на престъпленията:

    Това са престъпления с преки умисъл и с особената цел да отслабят държавната власт или да й създадат затруднения.

    Лицето, което работи открито за враг на България, може да се квалифицира по тези членове от Наказателния кодекс, особено ако действията му подпомагат враждебни държавни интереси и застрашават националната сигурност.

    Тези деяния се наказват с лишаване от свобода, като размера и видът на наказанието се определят спрямо конкретните обстоятелства и тежестта на престъплението според разпоредбите на НК.

    11:22 05.10.2025

  • 49 Майна

    2 4 Отговор
    Възраждане- това са българите.
    Това е!

    11:24 05.10.2025

  • 50 Реалист

    2 5 Отговор
    Колкото и да се напъвате, колелото на историята се върти и Възраждане ще е първа политическа сила. Пукайте се от яд и злоба сега!!!


    Време е за Възраждане!

    11:24 05.10.2025

  • 51 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хрушчов":

    И ти май пушиш от тревата на Зеленото наркоман

    11:25 05.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Еврото идва

    5 1 Отговор
    Възраждане изтича в канала. Затова Капейкин е нервен.

    11:27 05.10.2025

  • 54 пътник

    2 2 Отговор
    Защо да се притеснява от евентуален проект на Р.Р.,като политическите посока и направление са еднакви?В бъдеще ще му мисли Копейкин ,ако двете кремълски се сборичкат "кой да води бащина дружина"/изпълнителната власт/.Но "трай,коньо,...

    Коментиран от #58

    11:27 05.10.2025

  • 55 !!!?

    3 3 Отговор
    Ако кремълските партии в Парламента бяха от истински българи България отдавна щеше да е нормална държава !!!?

    11:28 05.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Остап Бендер

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Събуждаме се!":

    Правителството е стабилно и никакви псевдо-възрожденци няма да успеят да ни вкарат в орбитата на Империята на злото. А тези, които харесват Русия, да си вземат еднопосочен билет и приятно пътуване.

    11:29 05.10.2025

  • 58 защото

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "пътник":

    Проруски партии много, а руските пари са едни.

    11:29 05.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Устата

    3 4 Отговор
    Водещи прости, едни и същи гости,
    Социолози в наведени пози.
    Киряк Стефчов не иска левче.
    Иска евро и да бъде шефче.
    Нищо, че му личи, че е кръгла нула
    Зор му е, да се снима с Урсула.
    Това, Народе, са новите еничари
    Дето се кълнат колко те обичали.
    Майката ни... и от ембриона
    Не Антигона, роди се Еврозона.
    А надежди за нас няма никви
    Щом решават прасета и тикви.
    И се редуват кой да ни...
    Докато.....дойде летеца.

    Време е за Възраждане!

    11:30 05.10.2025

  • 61 да напомним на възрожденците

    4 1 Отговор
    Ако лицето работи за страна, която се счита за враг на България, то може да бъде наказано според Наказателния кодекс по разпоредбите за държавна измяна, предателство и шпионаж.
    Основни наказателни разпоредби:

    Според чл. 95 и следващите на Наказателния кодекс, който с цел да бъде съборена, подкопана или отслабена властта в България участва във въоръжен преврат, бунт или въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Държавната измяна обхваща действия, подпомагащи враждебна държава, насочени срещу националната сигурност и суверенитета на България.

    Шпионажът и предателството са също престъпления против Републиката с тежки наказания.

    Характер на престъпленията:

    Това са престъпления с преки умисъл и с особената цел да отслабят държавната власт или да й създадат затруднения.

    Лицето, което работи открито за враг на България, може да се квалифицира по тези членове от Наказателния кодекс, особено ако действията му подпомагат враждебни държавни интереси и застрашават националната сигурност.

    Тези деяния се наказват с лишаване от свобода, като размера и видът на наказанието се определят спрямо конкретните обстоятелства и тежестта на престъплението според разпоредбите на НК.

    11:31 05.10.2025

  • 62 Симо Доктора

    2 0 Отговор
    Каква нужда? Малка или Голяма?

    11:33 05.10.2025

  • 63 Цитат

    1 2 Отговор
    "Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа"

    Време е за Възраждане!!!

    11:35 05.10.2025

  • 64 Гошо - тръбата

    0 1 Отговор
    Коцето, боко ви държи за топ....ите . И ви пази имунитетите.

    11:38 05.10.2025

  • 65 нннн

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Четете законите на България":

    По законите, които си изброил, всички ,,демократични" правителства досега трябва да са в зaтвopa. От 27-мо място по развитие паднахме до 80-то. От 9 милиона се стопихме на 6. И т.н., и т.н. ...

    Коментиран от #66

    11:40 05.10.2025

  • 66 чудесно

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "нннн":

    Може ли да ни цитираш официалния курс на държавата България?

    11:47 05.10.2025

