Стефан Софиянски: Посоката е правилна, но изпълнението е лошо

10 Януари, 2026 21:42, обновена 10 Януари, 2026 20:49 818 15

  • стефан софиянски-
  • политика

Александър Божков отказа да бъде служебен премиер, аз приех и сам определих екипа си, заяви бившият политик

Стефан Софиянски: Посоката е правилна, но изпълнението е лошо - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началото на 1997 година остава една от най-драматичните страници в новата история на България. Хиперинфлация, фалирали банки, обезценени спестявания и масово обществено недоволство довеждат до ескалация на протестите и щурма на парламента на 10 януари.

За събитията от първо лице разказа Стефан Софиянски – тогавашен кмет на София, а по-късно служебен министър-председател, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Помня всичко минута по минута“, каза Софиянски и върна лентата към сутринта на 10 януари. Малко преди 8 часа му се обажда покойният Николай Добрев, тогава министър на вътрешните работи в оставка. „Стефане, направи нещо, става страшно“, са думите, които и днес звучат ясно в съзнанието му. Първоначално напрежението изглеждало овладяемо, но към обяд ситуацията бързо излиза извън контрол.

Софиянски описва първите сблъсъци около парламента, нерешителността на полицията и последвалата ескалация. „Попаднах в един кошмар – чупещи се стъкла, напираща тълпа, полицаи, които не смееха да посегнат“, разказа той. По думите му първият сериозен сблъсък е станал при опит за излизане на депутат от парламента, което допълнително е нажежило обстановката.

Заедно с тогавашния новоизбран президент Петър Стоянов, който все още не е встъпил в длъжност, Софиянски се опитва да спре тълпата. „Хванати за ръце, молехме хората да не влизат в парламента. Страхувахме се от погром“, спомни си той. Въпреки усилията им, след хвърляне на димка и използване на сълзотворен газ, контролът е загубен и протестиращите нахлуват в сградата.

Най-тежките моменти идват през нощта, когато в София са докарани полицейски части от страната. „Тогава започна истинският бой. Биеха хора“, каза Софиянски, като подчерта, че напрежението не е било провокирано от армията. „Войниците дойдоха, за да вдъхнат респект. Това са синовете на същите тези хора на площада“, отбеляза той.

Софиянски не скри емоцията си, описвайки нощните побоища и хаоса в центъра на столицата. „В тази нощ нямаше нищо добро. Това беше мъка – българи срещу българи“, заяви той и добави, че именно тези сцени са оставили най-дълбокия отпечатък в съзнанието му.

Кризата приключва на 4 февруари 1997 г. с решение за предсрочни избори, а Стефан Софиянски е назначен за служебен министър-председател. Той призна, че поемането на тази отговорност е било изключително рисковано. „Доларът беше 3 000 лева. Всички отказаха. Аз се съгласих, само ако сам определя екипа си“, разказа той. Така се формира правителство с ключови икономисти и финансисти, което въвежда валутния борд – мярка, която Софиянски определя като единственото възможно спасение в онзи момент.

Днес, с дистанцията на времето, бившият служебен премиер смята, че България е поела правилния път след 1997 г., но го е извървяла трудно. „Посоката е правилна, но изпълнението е лошо – вървим бавно, криволичим, падаме в канавките“, каза той. По отношение на еврозоната Софиянски изрази критична позиция, като подчерта, че силната икономика трябва да предхожда членството, а не обратното.

„Не ме спечелиха с думи. Бях сравнително успешен кмет и поемането на този ангажимент беше изключително рисково. Водеха се разговори и с други хора, но всички отказаха. Например Александър Божков отказа да стане премиер. Имаше и други, с които се говореше, но не мога да ги назова. Аз поставих условие сам да определя екипа си и едва тогава приех“, разказа той.

В края на разговора той отправи ясно послание: „Да няма повече 10 и 11 януари. Това беше тъжен и срамен момент за България.“ Софиянски пожела страната да има стабилно и силно правителство, което да работи за реално икономическо развитие, за да „кипи България от работа, а не от кризи“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Юнако

    14 0 Отговор
    То и боеко така думаше.

    20:52 10.01.2026

  • 2 ПО ТОЧНО

    19 0 Отговор
    ЕДИН УСМИХНАТ АЙДУК

    20:52 10.01.2026

  • 3 Отвратен

    13 0 Отговор
    Аман от този! Дъвче тези, на които никой сериозен човек не вярва!

    20:53 10.01.2026

  • 4 Посоката е

    13 0 Отговор
    крадливите мазни бръмбари в затвора да ги обгрижват
    дето са грабили и са на свобода

    20:57 10.01.2026

  • 5 Да да да

    5 0 Отговор
    Офффф.

    21:02 10.01.2026

  • 6 стар крадецо

    9 1 Отговор
    какво ще е наказанието ти ?

    21:06 10.01.2026

  • 7 Черепа е на съд

    1 0 Отговор
    То голяма история

    21:16 10.01.2026

  • 8 Бат Стефко

    6 0 Отговор
    е винаги напушен.
    Прототип на Лари Лафър от играта “Лейжър сют”.

    21:17 10.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ДОЛЕН ЧАРШАФ СИ!

    21:30 10.01.2026

  • 10 Усмихнатия крадец

    4 0 Отговор
    Само тоя липсваше да дрънка глупости.

    21:38 10.01.2026

  • 11 Нери

    1 2 Отговор
    СТЕФАНЕ Партиите са критерии за вземане на властта с цел лично обогатяване

    21:39 10.01.2026

  • 12 Блатен Асечки

    3 1 Отговор
    КРАДЕц!!!!

    21:43 10.01.2026

  • 13 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Още един политически труп и голям крадльо оживя! Ами де го Лупи, губи ми се? Да не се е гътнал?

    21:45 10.01.2026

  • 14 28 г по-късно

    0 0 Отговор
    само актьорите се смениха.

    22:05 10.01.2026

  • 15 И този

    0 0 Отговор
    Крадлив БОКЛУК е за затвора.

    22:10 10.01.2026

