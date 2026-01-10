Новини
Жаблянов: Няма ясна опозиция в БСП

10 Януари, 2026 21:44, обновена 10 Януари, 2026 20:55 597 9

  • валери жаблянов-
  • бсп-
  • политика

Избор на нов председател преди изборите не е добра идея, смята социалистът

Жаблянов: Няма ясна опозиция в БСП - 1
Снимка: БСП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не виждам ясна опозиция в БСП. Не подкрепям избора на нов председател, рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи негативи.

Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" Валери Жаблянов, който е член на Националния съвет от БСП.

"Гласувах ''против'' Конгрес на БСП, ръководството няма как да е бламирано, защото част от него внесе предложението да се проведе такъв", добави той.

"Част от мотивите, които чух на заседанието на Националния съвет, заслужават внимание. Например, че един нов председател ще генерира по-голямо обществено доверие към БСП. Аз не споделям това мнение, тъй като този процес трябва да съдържа цялостно обновление на партията и адаптиране към новите социални и политически реалности, а това не може да се случи за 2-3 седмици. Рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи от това негативи. Не виждам ясна опозиция в БСП. Създаде се усещане за двойственост, тъй като другарите, които дадоха положителна оценка на участието ни в управлението, поискаха и избор на ново ръководство", коментира Жаблянов. И категорично отрече да стои възможността за ново правителство в 51-ото НС с мандат на БСП.

По думите му точката за избор на ново ръководство е по-скоро маневра с оглед предсрочните избори, които се задават. "Спокойствие, трезва преценка, положителен Конгрес, който да подготви аргументирани мотиви за спечелване на доверието на левите избиратели - от това има нужда БСП в момента. Бих подкрепил отново Зафиров за председател, тъй като пое ангажимент да консолидира левите сили и го направи в коалицията. Той предприе положителни стъпки по отношение на тежкото организационно и финансово състояние. БСП винаги е била партия с претенции да управлява, а не да стои в опозиция, затова демонстрирахме, че можем да решаваме конкретни въпроси пред България", заяви Жаблянов. Той уточни, че на Конгреса ще бъде решено в каква конфигурация партията би участвала в нов кабинет.

Според него промяна в изборното законодателство в предизборна обстановка не е желателно, защото oбикновено се търси облагодетелстване на партиите от мнозинството.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 първо в скута

    13 0 Отговор
    и после на сметището при славуцана и бою

    20:57 10.01.2026

  • 2 Айде не се прай

    11 0 Отговор
    На умряла лисица. Всички те видяхме зад Фритюрника.

    21:02 10.01.2026

  • 3 Милена

    4 0 Отговор
    Мотиви нямa

    21:03 10.01.2026

  • 4 Град Симитли

    9 1 Отговор
    Последната ясна позиция в БСП беше на Нинова!
    Нали драпа да я изгонят бре, ИЗМЕКЯРИНО?!!!

    Коментиран от #6

    21:03 10.01.2026

  • 5 Най долните сте

    7 2 Отговор
    Вижте си съветниците и кадрите във всеки град и област. Най долните и гнусни сте ,след вас са пеевските дерибеи ,чалгарските крадци и тиквите мутро-комунисти от Герб

    21:04 10.01.2026

  • 6 ?????

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Град Симитли":

    Без да ги защитавам сегашните --------(не зная как да го формулирам за да не ме изтрият) но всичко започна когато Корнелия допусна грешката да се колаборира с ПП-тата въпреки че не само по форумите я предупреждаваха за тия мошеници.
    Задълбочи се когато тя не хвърли оставка по накакви си нейни причини, а подписваше износа на оръжия за "Полша" и държа проучвателния мандат до последно щото и.д. Кики трябваше да подпише меморандума с Уестингхауз за Козлодуй. На следващия ден Корнелия върна мандата.
    А по-нататък нагоре по стълбата, която води надолу.
    А в началото вярвах че Корнелия ще ги изчисти тия Авгиеви обори наречени БСП.
    Получи се че може би без да иска докара по-големи и ненаяли се --------(не зная как да го формулирам за да не ме изтрият).

    21:23 10.01.2026

  • 7 гаргата:

    5 0 Отговор
    Има има, бизнес интереси и доходи

    21:24 10.01.2026

  • 8 Така е

    4 0 Отговор
    Свестен човек няма да се кандидатира за бесепе-шеф. Плазмодии!

    21:24 10.01.2026

  • 9 Жалкаров

    0 0 Отговор
    И вие сте на сметището не се овъртай бегай .

    22:09 10.01.2026

Новини по градове:
