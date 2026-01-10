Новини
Румен Христов: Най-добре е да се гласува, както с машини, така и с хартиени бюлетини

Румен Христов: Най-добре е да се гласува, както с машини, така и с хартиени бюлетини

10 Януари, 2026

  • румен христов-
  • сдс-
  • политика

Коалицията беше изключително трудна заради БСП, заяви лидерът на СДС

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

България се насочва към нови предсрочни парламентарни избори, заяви лидерът на СДС Румен Христов в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му политическата ситуация ясно показва, че възможностите за съставяне на стабилно управление в рамките на настоящия парламент са изчерпани.

Христов подчерта, че в последните години страната е изпълнила ключови стратегически цели – членството в НАТО, присъединяването към Шенген и влизането в еврозоната. Според него сега очакванията на българските граждани са насочени към реални резултати в икономиката и осезаемо повишаване на доходите. „Основната ни цел за следващия политически период е българските граждани да имат европейски доходи. Трябва да наваксаме изоставането спрямо останалите европейски държави“, заяви Христов.

Лидерът на СДС определи предишната управленска коалиция като изключително трудна, най-вече заради участието на БСП. Той подчерта, че не би бил сред най-удовлетворените, ако отново се стигне до управление с левицата.

По думите му, ако след предсрочните избори в парламента влязат същите политически формации, вероятността за постигане на устойчиво споразумение е минимална, което може да доведе до нови избори. Христов коментира и евентуалното участие на президента Румен Радев в политически проект, като заяви, че подобна формация би се ориентирала към леви партии – нещо, което е в разрез с идеологията на СДС. „С такъв проект трудно бихме намерили общ език“, допълни той.

Румен Христов подчерта, че за България е от ключово значение да продължи да гледа към Европа и да задълбочава европейската си интеграция. По отношение на изборния процес той заяви, че най-добрият вариант е да се запази възможността за гласуване както с машини, така и с хартиени бюлетини.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хипотетично

    10 0 Отговор
    Смесеното гласуване и с машини и с хартиени бюлетини съчетава големите недостатъци и за двата вида гласувания и позволява ала балата с машините и за баче цено да вървят успоредно.

    Коментиран от #21, #22

    20:58 10.01.2026

  • 3 биологичен отпадък

    16 0 Отговор
    при това говорящ...

    20:59 10.01.2026

  • 4 Гост

    15 1 Отговор
    Скрий се пи@вицо мръсна, кой ти иска мнението на тебе.
    Бег@й да блiжеш на Тиквун он@я му работа в Банкя.

    20:59 10.01.2026

  • 5 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Най добре е "Да дойдат танковете"
    Стари СДСрастки номера.

    Коментиран от #9

    20:59 10.01.2026

  • 6 Да да да

    8 0 Отговор
    Досадни като реклама на Стоичков.

    21:00 10.01.2026

  • 7 Червената шапчица

    15 0 Отговор
    Този шушляк няма един работен ден в живота си. Винаги е бил на държавна издръжка. Кърлеж, който само смуче от снагата на бедната ни държавица... Такава партия няма от 25 години- кво сдс, ве...

    21:04 10.01.2026

  • 8 Най добре ще сте в затвора.

    10 1 Отговор
    И може и преди изборите.

    21:04 10.01.2026

  • 9 уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Фразата е произнесена от президента другаря П.Младенов (БКП), възмутен от освиркването на протестиращите.
    Следовател Б.Рашков (отПП) е разследвал кой журналист е заснел разобличаващия материал по изявление на Е.Михайлов и защо го е публикувал. Предложен от ПП за МВР министър за да осигури честни избори

    Коментиран от #12

    21:05 10.01.2026

  • 10 Трудно

    6 0 Отговор
    В политиката БГ може да се намери по-голям хрантутник от този шеф на една котерия, която съществува заради името и се е лепнала като кърлеж за гербаджиите. Този няма собствена воля, глас, позиция. Той е ехото, сянката, отражението на боко. Жалка история.

    21:06 10.01.2026

  • 11 Шопо

    3 3 Отговор
    Най добре е да не се гласува.
    Я че одим за гъби.
    Они па че краднат ама без мойто съгласие.

    21:07 10.01.2026

  • 12 Сатана Z

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "уточнение":

    Приемам уточнението с допълнение,че точно това монтирано видео послужи в последствие на СДС да манипулира изборите и принуди Петър Младенов да подаде оставка .
    След това стана ясно ,че Младенов е казал
    "По добре Станко (Тодоров)да дойде"
    но вече беше късно за разбеснели я се реваншизъм срещу България

    Коментиран от #17

    21:12 10.01.2026

  • 13 Изчезни бе плъх

    5 0 Отговор
    С хартията обърши на началника си д- то

    21:18 10.01.2026

  • 14 🚾 овчи глави ще ходят да гласуват

    4 1 Отговор
    и да си губят времето.И не ми казвайте колко е важно и хубаво да се гласува.Тихооооо наивници! Нали ви показаха, че не ви искат мнението.

    21:20 10.01.2026

  • 15 Вижте го

    5 0 Отговор
    На тиквата храненикът какви ги дрънка......Ейййййй плюли сте си в устите б......О...к...уци долниииииии Само за панделата сте и то ,ако може още преди изборите , както беше писал някой по- нагоре!!!!!

    21:21 10.01.2026

  • 16 Пачок

    5 0 Отговор
    безличен

    21:26 10.01.2026

  • 17 уточнение ..

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Чудесен виц разказа. Освиркващите го не са го възмутили, а му е хрумнала идеята "по-добре Станко" Тодоров като предс на НС да дойде.
    Вероятно разследващия следовател Б.Рашков навремето е разкрил това значение на фразата, а след като е предизвиквало само смях, се е наложила оставката.

    Коментиран от #20

    21:32 10.01.2026

  • 18 Нери

    4 0 Отговор
    ДО КОГА С ТИЯ ФИШЕЦИ КАТО ТОЗИ ШАПШАЛ

    21:32 10.01.2026

  • 19 Цвете

    2 0 Отговор
    НАЛИ, И ТАКО И ВАКО. ЕГАТИ ДЕМОКРАТА.

    21:36 10.01.2026

  • 20 уточнен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "уточнение ..":

    Репликата е изречена към министъра на народната отбрана Добри Джуров.

    21:37 10.01.2026

  • 21 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    .... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата.ф След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
    Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
    Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA, КAКТO И ЧAЛГA-КУЛТУРAТA ...

    21:47 10.01.2026

  • 22 Да се гласува пред нотариус

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Това са много добри и честни хора, никога не биха излъгали.

    21:58 10.01.2026

  • 23 Жбръц

    1 0 Отговор
    А ти,с чувалите,към контейнера( помним такива сценки от хумор,сатира и забава).Не ни успивайте,че били " Мадуровки" Мадурки и Мъдурки.Когато гласувахме само с машини,изборите протекоха по конец.И резултатите излязоха само за часове.Но ви тресе треска,ако това стане,защото твойте " патерици"заедно с теб, ще отпаднат изобщо от играта,при ниска класация на герб.Бойко.ще си пази свойте хора в листата.Вие навън,по негов маниер.

    21:59 10.01.2026

  • 24 Не че нещо

    1 0 Отговор
    Може да каже интересно г-н 0,003 процента .Ама да се покаже .

    22:14 10.01.2026

  • 25 Моряка

    0 0 Отговор
    интрига.Пак иска циганите да гласуват за ГЕРБ,а екскурзиянтите за Шиши.

    22:28 10.01.2026

