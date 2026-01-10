Румен Христов: Най-добре е да се гласува, както с машини, така и с хартиени бюлетини

България се насочва към нови предсрочни парламентарни избори, заяви лидерът на СДС Румен Христов в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.
По думите му политическата ситуация ясно показва, че възможностите за съставяне на стабилно управление в рамките на настоящия парламент са изчерпани.
Христов подчерта, че в последните години страната е изпълнила ключови стратегически цели – членството в НАТО, присъединяването към Шенген и влизането в еврозоната. Според него сега очакванията на българските граждани са насочени към реални резултати в икономиката и осезаемо повишаване на доходите. „Основната ни цел за следващия политически период е българските граждани да имат европейски доходи. Трябва да наваксаме изоставането спрямо останалите европейски държави“, заяви Христов.
Лидерът на СДС определи предишната управленска коалиция като изключително трудна, най-вече заради участието на БСП. Той подчерта, че не би бил сред най-удовлетворените, ако отново се стигне до управление с левицата.
По думите му, ако след предсрочните избори в парламента влязат същите политически формации, вероятността за постигане на устойчиво споразумение е минимална, което може да доведе до нови избори. Христов коментира и евентуалното участие на президента Румен Радев в политически проект, като заяви, че подобна формация би се ориентирала към леви партии – нещо, което е в разрез с идеологията на СДС. „С такъв проект трудно бихме намерили общ език“, допълни той.
Румен Христов подчерта, че за България е от ключово значение да продължи да гледа към Европа и да задълбочава европейската си интеграция. По отношение на изборния процес той заяви, че най-добрият вариант е да се запази възможността за гласуване както с машини, така и с хартиени бюлетини.
2 Хипотетично
Коментиран от #21, #22
20:58 10.01.2026
3 биологичен отпадък
20:59 10.01.2026
4 Гост
Бег@й да блiжеш на Тиквун он@я му работа в Банкя.
20:59 10.01.2026
5 Сатана Z
Стари СДСрастки номера.
Коментиран от #9
20:59 10.01.2026
6 Да да да
21:00 10.01.2026
7 Червената шапчица
21:04 10.01.2026
8 Най добре ще сте в затвора.
21:04 10.01.2026
9 уточнение
До коментар #5 от "Сатана Z":Фразата е произнесена от президента другаря П.Младенов (БКП), възмутен от освиркването на протестиращите.
Следовател Б.Рашков (отПП) е разследвал кой журналист е заснел разобличаващия материал по изявление на Е.Михайлов и защо го е публикувал. Предложен от ПП за МВР министър за да осигури честни избори
Коментиран от #12
21:05 10.01.2026
10 Трудно
21:06 10.01.2026
11 Шопо
Я че одим за гъби.
Они па че краднат ама без мойто съгласие.
21:07 10.01.2026
12 Сатана Z
До коментар #9 от "уточнение":Приемам уточнението с допълнение,че точно това монтирано видео послужи в последствие на СДС да манипулира изборите и принуди Петър Младенов да подаде оставка .
След това стана ясно ,че Младенов е казал
"По добре Станко (Тодоров)да дойде"
но вече беше късно за разбеснели я се реваншизъм срещу България
Коментиран от #17
21:12 10.01.2026
13 Изчезни бе плъх
21:18 10.01.2026
14 🚾 овчи глави ще ходят да гласуват
21:20 10.01.2026
15 Вижте го
21:21 10.01.2026
16 Пачок
21:26 10.01.2026
17 уточнение ..
До коментар #12 от "Сатана Z":Чудесен виц разказа. Освиркващите го не са го възмутили, а му е хрумнала идеята "по-добре Станко" Тодоров като предс на НС да дойде.
Вероятно разследващия следовател Б.Рашков навремето е разкрил това значение на фразата, а след като е предизвиквало само смях, се е наложила оставката.
Коментиран от #20
21:32 10.01.2026
18 Нери
21:32 10.01.2026
19 Цвете
21:36 10.01.2026
20 уточнен
До коментар #17 от "уточнение ..":Репликата е изречена към министъра на народната отбрана Добри Джуров.
21:37 10.01.2026
21 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Хипотетично":.... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата.ф След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA, КAКТO И ЧAЛГA-КУЛТУРAТA ...
21:47 10.01.2026
22 Да се гласува пред нотариус
До коментар #2 от "Хипотетично":Това са много добри и честни хора, никога не биха излъгали.
21:58 10.01.2026
23 Жбръц
21:59 10.01.2026
24 Не че нещо
22:14 10.01.2026
25 Моряка
22:28 10.01.2026