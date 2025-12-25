Затвориха прохода "Превала" в Родопите, състоянието на река Струма е критично

Проходът "Превала" в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили, заради обилен снеговалеж и почистване, предаде БНТ.

25 машини разчистват републиканските пътища в Смолянска област, съобщиха от Пътното управление. Между 12 и 15 сантиметра е натрупаната снежна покривка във високите части на планината. Пътищата са проходими при зимни условия, заснежени и заледени на места.

Снеговалежът продължава, в ниските части вали дъжд и пътищата са мокри.

Състоянието на река Струма е критично, заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров. Но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество.

Причината – спукана дига. На място се очаква багер.



На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.



Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.



В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.

227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, предаде NOVA.

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че трасетата са почистени и проходими при зимни условия. При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.



Временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан", съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа.

Пътищата в област Монтана са мокри, на прохода "Петрохан" вали сняг, предаде БНР. В района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка, на места има заледени участъци.



Минус 3 градуса е температурата на "Петрохан", вали сняг. Шест машини са включени в почистването и опесъчаването на прохода, съобщи дежурният в Областно пътно управление - Монтана.



В останалата част на региона вали дъжд, пътищата са мокри. На места в района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка има заледени участъци, опесъчава се. На територията на републиканската пътна мрежа в Монтанско работят общо 27 машини.