Затвориха прохода "Превала" в Родопите, състоянието на река Струма е критично

Затвориха прохода "Превала" в Родопите, състоянието на река Струма е критично

25 Декември, 2025 13:09, обновена 10 Януари, 2026 20:40 2 391 12

На Петрохан вали сняг

Затвориха прохода "Превала" в Родопите, състоянието на река Струма е критично - 1
Снимка: АПИ
БНТ

Проходът "Превала" в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили, заради обилен снеговалеж и почистване, предаде БНТ.

25 машини разчистват републиканските пътища в Смолянска област, съобщиха от Пътното управление. Между 12 и 15 сантиметра е натрупаната снежна покривка във високите части на планината. Пътищата са проходими при зимни условия, заснежени и заледени на места.

Снеговалежът продължава, в ниските части вали дъжд и пътищата са мокри.

Състоянието на река Струма е критично, заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров. Но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество.

Причината – спукана дига. На място се очаква багер.

На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.

Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.

В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.

227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, предаде NOVA.

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че трасетата са почистени и проходими при зимни условия. При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.

Временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан", съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа.

Пътищата в област Монтана са мокри, на прохода "Петрохан" вали сняг, предаде БНР. В района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка, на места има заледени участъци.

Минус 3 градуса е температурата на "Петрохан", вали сняг. Шест машини са включени в почистването и опесъчаването на прохода, съобщи дежурният в Областно пътно управление - Монтана.

В останалата част на региона вали дъжд, пътищата са мокри. На места в района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка има заледени участъци, опесъчава се. На територията на републиканската пътна мрежа в Монтанско работят общо 27 машини.


Смолян / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    11 2 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    13:10 25.12.2025

  • 2 съобшение

    5 0 Отговор
    от яхтата в дубай

    13:11 25.12.2025

  • 3 шам фъстък

    3 0 Отговор
    Мъного добъре! Да обработват,да чистят.

    13:18 25.12.2025

  • 4 Лили снегорина

    5 0 Отговор
    В бг е по-вероятно да видиш НЛО, отколкото снегорин в действие.

    Коментиран от #5

    13:38 25.12.2025

  • 5 Репортер

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лили снегорина":

    В бързината го прочетох "НПО". Което, разбира се, също е вярно.😎

    13:42 25.12.2025

  • 6 Магазини ОриБебе

    3 1 Отговор
    Каква е тази паника ? Зима е

    13:48 25.12.2025

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    Ееее, много, бе! Кой инженер ги преброи? А камерите работят ли, Професоре, или снежинките им пречат!

    14:02 25.12.2025

  • 8 Роско Лалугера

    3 1 Отговор
    А тие десет гербаджийски нереза обработваме Рая Назарян, к.чката е потънала в мъзга целите сме олигавени до ушите. А Винету греда и лъска пожарникарския.

    14:06 25.12.2025

  • 9 ше ви такова

    4 0 Отговор
    АПИ предупреждава:
    Не тръгвайте на път, ако нямате личен снегорин!
    Не можахме да поставим съоръжения против снегонавяване. А по Коледа не ни се чисти!
    Но можем и ще ви глобим ако не си купите винетка!

    16:17 25.12.2025

  • 10 Кражби

    2 0 Отговор
    Фактурките на бати!

    16:19 25.12.2025

  • 11 по документи

    1 0 Отговор
    се води че обработват 300000 машини

    16:36 25.12.2025

  • 12 Айде,еее

    1 0 Отговор
    Ту-тууу

    20:30 10.01.2026

