Затвориха прохода "Превала" в Родопите, състоянието на река Струма е критично

Проходът "Превала" в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили, заради обилен снеговалеж и почистване, предаде БНТ.
25 машини разчистват републиканските пътища в Смолянска област, съобщиха от Пътното управление. Между 12 и 15 сантиметра е натрупаната снежна покривка във високите части на планината. Пътищата са проходими при зимни условия, заснежени и заледени на места.
Снеговалежът продължава, в ниските части вали дъжд и пътищата са мокри.
Състоянието на река Струма е критично, заяви за NOVA кмета на Батановци Радослав Петров. Но към момента няма бедстващи хора или пострадало имущество.
Причината – спукана дига. На място се очаква багер.
На терен работят местните власти и ситуацията е под контрол, увери още кметът.
Спряно е изпускането на язовир „Студена“. В Батановци в Струма се влива Конска река, заради което градът често страда от наводнения при проливни дъждове точно заради мястото, където тези две реки се срещат.
В село Ярджиловци река Конска е заляла мост, но това е далеч от къщи, където живеят хора, съобщиха от Община Перник.
227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, предаде NOVA.
От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че трасетата са почистени и проходими при зимни условия. При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.
Временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан", съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа.
Пътищата в област Монтана са мокри, на прохода "Петрохан" вали сняг, предаде БНР. В района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка, на места има заледени участъци.
Минус 3 градуса е температурата на "Петрохан", вали сняг. Шест машини са включени в почистването и опесъчаването на прохода, съобщи дежурният в Областно пътно управление - Монтана.
В останалата част на региона вали дъжд, пътищата са мокри. На места в района на Лом, Вълчедръм и село Пишурка има заледени участъци, опесъчава се. На територията на републиканската пътна мрежа в Монтанско работят общо 27 машини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
13:10 25.12.2025
2 съобшение
13:11 25.12.2025
3 шам фъстък
13:18 25.12.2025
4 Лили снегорина
Коментиран от #5
13:38 25.12.2025
5 Репортер
До коментар #4 от "Лили снегорина":В бързината го прочетох "НПО". Което, разбира се, също е вярно.😎
13:42 25.12.2025
6 Магазини ОриБебе
13:48 25.12.2025
7 Гост
14:02 25.12.2025
8 Роско Лалугера
14:06 25.12.2025
9 ше ви такова
Не тръгвайте на път, ако нямате личен снегорин!
Не можахме да поставим съоръжения против снегонавяване. А по Коледа не ни се чисти!
Но можем и ще ви глобим ако не си купите винетка!
16:17 25.12.2025
10 Кражби
16:19 25.12.2025
11 по документи
16:36 25.12.2025
12 Айде,еее
20:30 10.01.2026