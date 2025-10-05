Кола се вряза в публиката на автомобилно състезание във Варна. Има един загинал

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали „Твърдица-Елена“ през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

БТА припомня, че в край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.