Кола се вряза в публиката на автомобилно състезание във Варна. Има един загинал

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.
Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.
Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.
Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.
Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.
Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали „Твърдица-Елена“ през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.
Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.
БТА припомня, че в край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.
1 няма държава
13:49 05.10.2025
2 Значи
13:50 05.10.2025
3 Исторически парк
13:54 05.10.2025
4 Юрист
13:55 05.10.2025
5 Опааа
13:55 05.10.2025
6 МП4
Коментиран от #12
13:56 05.10.2025
7 Ивелин Михайлов
Коментиран от #9
13:56 05.10.2025
8 Българин
13:57 05.10.2025
9 Кирчо
До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":Къде видя писта пък ти бре ?? Това е затворена отсечка , ползваща се от трафика когато няма състезания. Писти във формулата . Не пишете глупости
Коментиран от #10
13:59 05.10.2025
10 Ивелин Михайлов
До коментар #9 от "Кирчо":Еми пак е вид писта - отсечката в случая е предвидена само за състоянието
Коментиран от #18
14:01 05.10.2025
11 Ти ли ще ми кажеш бе
14:02 05.10.2025
12 Лекар
До коментар #6 от "МП4":То когато си тотално потрошен, понякога смъртта е по-добър вариант.. справка - момичето, което беше блъснато от максим ставийски
14:02 05.10.2025
13 Никой
14:04 05.10.2025
14 жалко за хората в памет на друг джигит
затова при много висока скорост конфискация на бръмчилото
а убиеца да го съдят като другите
14:05 05.10.2025
15 Тодор Славов
14:06 05.10.2025
16 безплатни линейки за тях!?
14:08 05.10.2025
17 Албена
14:11 05.10.2025
18 Ивелин Михайлов
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Състезанието
14:12 05.10.2025
19 Ффф
14:15 05.10.2025
20 Аман от некадърни шофьори
14:19 05.10.2025
21 оня с коня
14:23 05.10.2025
22 оня с коня
14:23 05.10.2025
23 Цвете
Коментиран от #29
14:27 05.10.2025
24 е неее
14:31 05.10.2025
25 Ванк0-1
Коментиран от #27
14:44 05.10.2025
26 Хммм
14:49 05.10.2025
27 За това че българите са глупави факт
До коментар #25 от "Ванк0-1":Дано живите да се оправят но не съм оптимист. Жалко защото злините стават поради лошо управление на държавата.
14:49 05.10.2025
28 Мнение
Коментиран от #30
14:51 05.10.2025
29 Стига писа с главни букви
До коментар #23 от "Цвете":Отвратително е. Освен че не те чета въобще.
Коментиран от #40
14:52 05.10.2025
30 Управляващите са виновни
До коментар #28 от "Мнение":Разберете го това. Рибата се в орисва от към главата.
14:53 05.10.2025
31 Организаторите носят основната вина.
Община Варна и Автомобилната федерация също носят отговорност за одобрението и контрола върху организацията!!!!
Съдете Община Варна и Автомобилната федерация!!
14:53 05.10.2025
32 организаторите на състезанието са виновн
При всяко рали зоните за публика трябва да бъдат ясно обозначени и строго обезопасени. Щом автомобил се е врязал в зрители, значи правилата за безопасност са нарушени или зле приложени.
Отговорност носят:
– Автомобилната федерация на България (като организатор)
– Община Варна (като съорганизатор и домакин)
Трагедията можеше и трябваше да бъде предотвратена.
14:56 05.10.2025
33 Управляващите са виновни
Коментиран от #35
14:56 05.10.2025
34 Организаторите имат кръв по ръцете си.
Няма оправдание. Ако публиката е изложена на риск – състезание не се провежда. Това е правило №1. Нарушиш ли го – плащаш с живот.
14:58 05.10.2025
35 Нали вече го написа
До коментар #33 от "Управляващите са виновни":Колко пъти ще го повториш?
14:59 05.10.2025
36 Това не е инцидент. Това е престъпна неб
Да допуснеш рали без адекватни мантинели, без ясно обозначени и защитени зони за публика, без контрол над трасето – значи директно си заложил човешки животи.
Един човек загина. Други са ранени. Това не е спорт – това е организиран хаос с фатален край.
Автомобилната федерация и Община Варна трябва да понесат реална, персонална отговорност, не само морална. Защото следващия път може да са деца.
15:00 05.10.2025
37 Некадърници са организирали рали!
Кой допусна рали кола да прелети мантинела и да се забие в публиката?
Кой подписа, че трасето е безопасно?
Кой реши, че шоуто е по-важно от живота?
Автомобилната федерация и Община Варна трябва да дадат отговори. Не с пресконференции, а пред прокуратурата. Защото ако няма последствия, следващата жертва е само въпрос на време.
15:01 05.10.2025
38 Прокуратурата да се самосезира!
Откакто ГЕРБ са на власт - САМО ТРАГЕДИИ, БЕЗХАБЕРИЕ, ХАОС, СМЪРТ!!!
15:03 05.10.2025
39 Организаторите са виновни!
Нямало е нужните предохранителни мерки по трасето – и това струва човешки живот.
❗️Къде е била полицията?
❗️Къде са били линейките?
❗️Кой е охранявал трасето?
При всяко масово събитие е задължително присъствие на полиция и спешна помощ. Това е елементарна организация, не лукс!
Този провал не е случайност – той е резултат от нехайство. Отговорност трябва да има!
15:06 05.10.2025
40 по точно
До коментар #29 от "Стига писа с главни букви":Толкова им е капацитета на пишещите с главни букви и си мислят, че така изглеждат по умни.
15:10 05.10.2025