Кола се вряза в публиката на автомобилно състезание във Варна. Има един загинал

5 Октомври, 2025 13:46 2 157 40

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.

Кола се вряза в публиката на автомобилно състезание във Варна. Има един загинал - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали „Твърдица-Елена“ през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

БТА припомня, че в край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.


Варна / България
  • 1 няма държава

    42 1 Отговор
    Всеки ден се убиват по пътищата хора , и сега състезания ще правят за пари и сеир , и пак хора мрат !! !!

    13:49 05.10.2025

  • 2 Значи

    27 0 Отговор
    От днес ще стане в памет на Тодор Славов +.

    13:50 05.10.2025

  • 3 Исторически парк

    31 1 Отговор
    Ей това е като се буташ да гледаш джигити отблизо..

    13:54 05.10.2025

  • 4 Юрист

    23 4 Отговор
    Според промените в нк тоя пилот трябва сега да лежи доживот

    13:55 05.10.2025

  • 5 Опааа

    22 1 Отговор
    Зрителите са запознати с рисковете.

    13:55 05.10.2025

  • 6 МП4

    29 0 Отговор
    Това е несериозно. Всеки и д иот се помисли за карач. Един от най- опасните мото спортове -Ралито, да не кажа най- опасния! Дано момичето на 27 оцелее

    Коментиран от #12

    13:56 05.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор
    Викаха да им правят писти да не тепат хората по улиците, направиха им и сега тепат 3-4 пъти повече хора при птп..

    Коментиран от #9

    13:56 05.10.2025

  • 8 Българин

    9 12 Отговор
    Шофьорът трябва да се оневини! В случая цялата вина лежи върху зрителите! Почти няма състезание във формула 1 и другите без поне една катастрофа!

    13:57 05.10.2025

  • 9 Кирчо

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":

    Къде видя писта пък ти бре ?? Това е затворена отсечка , ползваща се от трафика когато няма състезания. Писти във формулата . Не пишете глупости

    Коментиран от #10

    13:59 05.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кирчо":

    Еми пак е вид писта - отсечката в случая е предвидена само за състоянието

    Коментиран от #18

    14:01 05.10.2025

  • 11 Ти ли ще ми кажеш бе

    13 1 Отговор
    Зрителите по трасето са били предупреждавани няколко пъти, тъй като са били в забранена зона до шосето, но са се укривали в храстите, пренебрегвайки разпоредбите. Ралито е прекратено, добави Кристиян Димитров, директор на дирекция "Спорт" към Община Варна.

    14:02 05.10.2025

  • 12 Лекар

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "МП4":

    То когато си тотално потрошен, понякога смъртта е по-добър вариант.. справка - момичето, което беше блъснато от максим ставийски

    14:02 05.10.2025

  • 13 Никой

    7 0 Отговор
    На дъжда - рали- скоростни автомобили.

    14:04 05.10.2025

  • 14 жалко за хората в памет на друг джигит

    8 3 Отговор
    да не са зяпали

    затова при много висока скорост конфискация на бръмчилото

    а убиеца да го съдят като другите

    14:05 05.10.2025

  • 15 Тодор Славов

    5 1 Отговор
    си взе курбан

    14:06 05.10.2025

  • 16 безплатни линейки за тях!?

    8 0 Отговор
    Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми

    14:08 05.10.2025

  • 17 Албена

    11 0 Отговор
    Поредната варненска тъпня , затвориха основен път от Варна към Златни пясъци и северното черноморие.Видяхме какво се получи !!!

    14:11 05.10.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Състезанието

    14:12 05.10.2025

  • 19 Ффф

    3 3 Отговор
    Поне е умрял когато си е правил кефа - Да гледа любимото си състезание

    14:15 05.10.2025

  • 20 Аман от некадърни шофьори

    1 0 Отговор
    В тях има безпределно фъчкане. Докато не изпратят няколко от тях в панделата, те няма да укротят своята налудничавост. Само точното прилеагане на закона може да ги укроти.Това в България има газене на закона от самото правосъдие.

    14:19 05.10.2025

  • 21 оня с коня

    5 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    14:23 05.10.2025

  • 22 оня с коня

    2 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    14:23 05.10.2025

  • 23 Цвете

    5 2 Отговор
    ОЧУДВАЩО, ЗАЩО НЕ Е НАПРАВЕНА МАНТИНЕЛАТА ДАЛЕЧЕ ОТ ЗРИТЕЛИТЕ??? ОТНОВО ЗАГИНАЛ. ДАЛИ Е МИСЛИЛ ТОЗИ ЧОВЕК, ЧЕ ТОВА СА " ПРЕБРОЕНИНИТЕ МУ ЧАСОВЕ: " БЕЗХАБЕРИЕТО Е ОТНОВО НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ. ДЕБЕЛА ОБИЦА, ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ. МИР НА ДУШАТА МУ.

    Коментиран от #29

    14:27 05.10.2025

  • 24 е неее

    8 1 Отговор
    гледах видио от инцидента и се учудвам как са допуснали хора на този завой ... публика трябва да има само на правите отсечки ...

    14:31 05.10.2025

  • 25 Ванк0-1

    4 0 Отговор
    Ти на българина къде да стой и кво да прави не може да му кажеш,той всичко знае,на 60 инстинкт за самосъхранение никакъв,как ще станеш на завой дето изхвърля автомобила,бог да го прости човека а другите да мислиме малко повече.

    Коментиран от #27

    14:44 05.10.2025

  • 26 Хммм

    6 0 Отговор
    Аз пък се чудя, що за хора и за кеф да клечиш с часове и да чакаш автомобилите като профучат за секунди, да ли няма да те нацелят...

    14:49 05.10.2025

  • 27 За това че българите са глупави факт

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ванк0-1":

    Дано живите да се оправят но не съм оптимист. Жалко защото злините стават поради лошо управление на държавата.

    14:49 05.10.2025

  • 28 Мнение

    2 0 Отговор
    Организаторите са виновти, не са взели предохранителни мерки по трасето. Кой охранява? Къде е полицията, линейки?! Винаги при мероприятия със струпване на хора трябва да има полиция и линейки!!!!!

    Коментиран от #30

    14:51 05.10.2025

  • 29 Стига писа с главни букви

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Отвратително е. Освен че не те чета въобще.

    Коментиран от #40

    14:52 05.10.2025

  • 30 Управляващите са виновни

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Разберете го това. Рибата се в орисва от към главата.

    14:53 05.10.2025

  • 31 Организаторите носят основната вина.

    4 1 Отговор
    При състезание с висок риск кято рали, безопасността на публиката е абсолютен приоритет. Ако автомобил може да се врязва в зрители, значи охранителните мерки, трасето и обезопасяването са били неадекватни.

    Община Варна и Автомобилната федерация също носят отговорност за одобрението и контрола върху организацията!!!!

    Съдете Община Варна и Автомобилната федерация!!

    14:53 05.10.2025

  • 32 организаторите на състезанието са виновн

    3 1 Отговор
    Основната вина е на организаторите на рали състезанието.

    При всяко рали зоните за публика трябва да бъдат ясно обозначени и строго обезопасени. Щом автомобил се е врязал в зрители, значи правилата за безопасност са нарушени или зле приложени.

    Отговорност носят:
    – Автомобилната федерация на България (като организатор)
    – Община Варна (като съорганизатор и домакин)

    Трагедията можеше и трябваше да бъде предотвратена.

    14:56 05.10.2025

  • 33 Управляващите са виновни

    2 0 Отговор
    Разберете го това. Рибата се вмирисва от към главата.

    Коментиран от #35

    14:56 05.10.2025

  • 34 Организаторите имат кръв по ръцете си.

    2 2 Отговор
    Когато на рали зрител умира, вината не е на "лош късмет" – а на безхаберие и престъпна небрежност. Автомобилната федерация и Община Варна са допуснали състезание без адекватни мерки за безопасност.
    Няма оправдание. Ако публиката е изложена на риск – състезание не се провежда. Това е правило №1. Нарушиш ли го – плащаш с живот.

    14:58 05.10.2025

  • 35 Нали вече го написа

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Управляващите са виновни":

    Колко пъти ще го повториш?

    14:59 05.10.2025

  • 36 Това не е инцидент. Това е престъпна неб

    2 0 Отговор
    Това не е инцидент. Това е престъпна небрежност.
    Да допуснеш рали без адекватни мантинели, без ясно обозначени и защитени зони за публика, без контрол над трасето – значи директно си заложил човешки животи.
    Един човек загина. Други са ранени. Това не е спорт – това е организиран хаос с фатален край.
    Автомобилната федерация и Община Варна трябва да понесат реална, персонална отговорност, не само морална. Защото следващия път може да са деца.

    15:00 05.10.2025

  • 37 Некадърници са организирали рали!

    2 1 Отговор
    Един зрител е мъртъв, други са в болница. Това не е просто трагедия – това е провал на всяко ниво.
    Кой допусна рали кола да прелети мантинела и да се забие в публиката?
    Кой подписа, че трасето е безопасно?
    Кой реши, че шоуто е по-важно от живота?
    Автомобилната федерация и Община Варна трябва да дадат отговори. Не с пресконференции, а пред прокуратурата. Защото ако няма последствия, следващата жертва е само въпрос на време.

    15:01 05.10.2025

  • 38 Прокуратурата да се самосезира!

    3 0 Отговор
    Автомобилната федерация и Община Варна трябва да бъдат разследвани за инцидента!
    Откакто ГЕРБ са на власт - САМО ТРАГЕДИИ, БЕЗХАБЕРИЕ, ХАОС, СМЪРТ!!!

    15:03 05.10.2025

  • 39 Организаторите са виновни!

    2 1 Отговор
    Организаторите са виновни!
    Нямало е нужните предохранителни мерки по трасето – и това струва човешки живот.
    ❗️Къде е била полицията?
    ❗️Къде са били линейките?
    ❗️Кой е охранявал трасето?
    При всяко масово събитие е задължително присъствие на полиция и спешна помощ. Това е елементарна организация, не лукс!
    Този провал не е случайност – той е резултат от нехайство. Отговорност трябва да има!

    15:06 05.10.2025

  • 40 по точно

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стига писа с главни букви":

    Толкова им е капацитета на пишещите с главни букви и си мислят, че така изглеждат по умни.

    15:10 05.10.2025

