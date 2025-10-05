Кметът на столичния район "Люлин: От обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един

От днес жителите на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ ще трябва временно да изхвърлят битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, предназначени по принцип за строителни отпадъци.

Мярката се въвежда след изтичането на договорите с настоящата почистваща фирма, а кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише нов договор с единствения останал кандидат.

"Колегите са цял ден на терен и още в първия ден на тази кризисна ситуация се установява, че по-голямата част от контейнерите в "Люлин" все още не са извозени. Обичайно това се случва до ранния следобед. Констатираме, че от обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един и то с много по-малък габарит. Има един допълнителен контейнер, разположен в "Софекострой". Получих уверение, че до края на деня ще бъдат разположени останалите контейнерите", обяви на брифинг кметът на "Люлин" Георги Тодоров, цитиран от novini.bg.

"Районната администрация изпълнява ангажимента си да събира отпадъците от малките кошчета около спирки и по улиците. Всички близо 800 кошчета са почистени, като те се чистят поне по 2 пъти дневно", допълни той.

"Притеснителното е, че в момента за целия район има само 3 камиончета, които могат да извозват отпадъци от между 5 и 8 контейнера. А в "Люлин" има около 1300 входа и около 1500 сиви контейнера за отпадъци. Сами може да прецените, че този капацитет е недостатъчен и всеки ден ще има натрупване на забавяне на извозването на отпадъци. По-голямата част от тях към момента не са извозени. До момента отпадъците от всеки контейнер се извозваше веднъж дневно", допълни районният кмет.

Тодоров е категоричен, че трябва да се премине на денонощен трисменен режим на работа с цялата налична техника, с която разполага Столичната община, за да се минимизира забавянето.

"Люлин" не заслужава да бъде сметището на София. Тук живеят софиянци с равни на всички останали права. Мой дълг е да опазим здравето и живота на хората. Призовавам гражданите да подават сигнали за неизвозени отпадъци. Откривам и специален имейл за сигнали - [email protected], каза Тодоров.