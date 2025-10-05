Новини
Кметът на столичния район "Люлин: От обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един

5 Октомври, 2025 18:49 782 13

"Притеснителното е, че в момента за целия район има само 3 камиончета, които могат да извозват отпадъци от между 5 и 8 контейнера. А в "Люлин" има около 1300 входа и около 1500 сиви контейнера за отпадъци. Сами може да прецените, че този капацитет е недостатъчен и всеки ден ще има натрупване на забавяне на извозването на отпадъци", допълни Георги Тодоров

Снимка: Фейсбук
От днес жителите на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ ще трябва временно да изхвърлят битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, предназначени по принцип за строителни отпадъци.

Мярката се въвежда след изтичането на договорите с настоящата почистваща фирма, а кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да подпише нов договор с единствения останал кандидат.

"Колегите са цял ден на терен и още в първия ден на тази кризисна ситуация се установява, че по-голямата част от контейнерите в "Люлин" все още не са извозени. Обичайно това се случва до ранния следобед. Констатираме, че от обявените 8 точки с големи контейнери към момента е поставен само един и то с много по-малък габарит. Има един допълнителен контейнер, разположен в "Софекострой". Получих уверение, че до края на деня ще бъдат разположени останалите контейнерите", обяви на брифинг кметът на "Люлин" Георги Тодоров, цитиран от novini.bg.

"Районната администрация изпълнява ангажимента си да събира отпадъците от малките кошчета около спирки и по улиците. Всички близо 800 кошчета са почистени, като те се чистят поне по 2 пъти дневно", допълни той.

"Притеснителното е, че в момента за целия район има само 3 камиончета, които могат да извозват отпадъци от между 5 и 8 контейнера. А в "Люлин" има около 1300 входа и около 1500 сиви контейнера за отпадъци. Сами може да прецените, че този капацитет е недостатъчен и всеки ден ще има натрупване на забавяне на извозването на отпадъци. По-голямата част от тях към момента не са извозени. До момента отпадъците от всеки контейнер се извозваше веднъж дневно", допълни районният кмет.

Тодоров е категоричен, че трябва да се премине на денонощен трисменен режим на работа с цялата налична техника, с която разполага Столичната община, за да се минимизира забавянето.

"Люлин" не заслужава да бъде сметището на София. Тук живеят софиянци с равни на всички останали права. Мой дълг е да опазим здравето и живота на хората. Призовавам гражданите да подават сигнали за неизвозени отпадъци. Откривам и специален имейл за сигнали - [email protected], каза Тодоров.


  • 1 Мафията

    11 4 Отговор
    изнудва Терзиев с нереални оферти, статия във вестник Сега.Столичният кмет Васил Терзиев излезе с остра позиция по мегаконкурса за сметосъбирането в 7 зони на града. От думите му става ясно, че той не възнамерява да приема скъпите оферти за част от зоните. Така по четири от позициите подадените оферти са в пъти над обявените очаквани стойности от общината и общата стойност на подадените оферти е за 839 мвлн. лв. при прогнозно обявени 429.5 млн. лв. Общината няма да се огъне пред опитите за налагане на неприемливи цени, които биха довели до драстично поскъпване на такса смет за столичани. Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция,", коментира Терзиев.
    "Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани"
    Едно голямо: БРАВО!

    18:55 05.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Веднъж предател

    10 3 Отговор
    цял живот предател. А народа гласува да има промени към добро живота, а тоя се продаде на новите начала.

    19:07 05.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    7 9 Отговор
    ДС Терзиев е най-некадърният кмет на София след Янчулев

    19:11 05.10.2025

  • 5 Краварска медия

    3 4 Отговор
    Абе хора, хвърляйте пред общината, пред районното, кенефи бол

    19:20 05.10.2025

  • 6 граф Монте Кристо

    5 0 Отговор
    Квартален кмет,и си пуска брада,иска да става поп ли?

    19:25 05.10.2025

  • 7 Според Росен Миленов

    4 1 Отговор
    в интервю пред Народна сила 15 милиарда лева всяка година се изнасят от Еврогария. В същото интервю обяснява от подслушани разговори между политици, защо българските елити приеха Еврошийта и унищожиха Валутен Борд, който беше единствената пречка пред безобразното теглене на заеми и усвояването на част от тях. За 35 години Мафията отне на България 535 милиарда лева. 535 милиарда лева са: нова детска държавна съвременна болница. Боеспособна армия. Инвестиции в образование, високи технологии, земеделие. Медицина на най-високо ниво. 4-ри нови реактора, 2 нови газопровода, тепминали за разтечняване газ. Изцяло обновене електрическа инфраструктура, по-ниски цени на ток и бензин. Висока социална политика и пенсии. Изцяло нови ВИК, канализации, водонапоителни системи, пътища, мостове, железници. Купуват нови мотриси, защото там има далавера, а няма релси и ремонти на железопътна инфраструктура, за да експлоатират мотрисите.
    Ето какво отне Мафията от България. Ето и как определени хора не си знаят милионите. Ето как едни 25%, обслужващи властта фирми и администрация, създават фалшифата илюзия, че българинът е богат.
    Ако Терзиев беше приел офертата на "Хора с прякори" да грабят софиянци, такса смет щеше да се вдигне двойно без оглед на единствено жилище, а Мафията с 2-3, десет имота щеше да плаща, колкото пенсионерите и бедните.Бедните бедните хора щяха да бъдат изритани на улицата, защото данък смет годишен щеше да е една пенсия и една заплата в провинцията. Ил

    19:28 05.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Штоноф

    4 0 Отговор
    Тоя ходжа да обясни на жителите на кметският район, който представлява, че той не съдейства и иска да им вдигнат таксата x3 вместо да ръси мозък

    19:40 05.10.2025

  • 11 Шишибойко брос

    4 0 Отговор
    Машинациите и силовата преса на братя Шишибойко, половин София без ТЕЦ, другата половина затрупана с боклуци?

    19:52 05.10.2025

  • 12 ПУСНТЕ ЛЮЛИН УЛТРАС

    1 0 Отговор
    Те ще почистят боклука.

    19:59 05.10.2025

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    Това са мафиотски игри - ГЕРБ не спечелиха изборите и - сега си връщат. По-отмъстителни хора - едва ли ще повяват. Вместо да приемат загубата си достойно.

    Нали си правеха реклама - че са - спортсмени.

    20:06 05.10.2025

