Арх. Богдана Панайотова: Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват

Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент – това е най-големият проблем.
Това казва в интервю за БНР главният архитект на София Богдана Панайотова.
Редно е да се изграждат съоръжения паралелно със строителството, така че пътят на деретата да бъде контролиран и запазен, а не да се затапва, не да се стопира, както и да има възможност лесно да бъде почистван, коментира арх. Панайотова за предаването "Преди всички".
Това строителство е допуснато през годините след 2009 г. – след влизането на Общия устройствен план, когато става възможно да се застрояват ливади, пасища и гори, пояснява тя.
Районите "Триадица", "Лозенец", "Витоша" са най-застрашени. Най-рискови са именно местата, където се струпва огромно количество вода, което по нормалния ход на реките и деретата слиза към София, отбелязва Богдана Панайотова.
Като възможна мярка тя вижда да се спре издаването на строителни разрешителни за подобни рискови територии.
При съществуващото в подобни огромни мащаби строителство, рискът вече е доста голям, подчертава главният архитект на София. Свикана е работна група, която да обмисли спешни превантивни мерки за столицата.
смета .....и да кара такси.
До коментар #1 от "Селянин":Правораздаването не е работа на общината, оттам могат единствено да откажат да издадат разрешително за строеж.
