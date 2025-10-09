Новини
България »
София »
Арх. Богдана Панайотова: Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват

9 Октомври, 2025 09:07 1 137 17

  • богдана панайотова-
  • реки-
  • дерета-
  • софия-
  • застрояване

В последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент – това е най-големият проблем, коментира още главният архитект на София

Арх. Богдана Панайотова: Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент – това е най-големият проблем.

Това казва в интервю за БНР главният архитект на София Богдана Панайотова.

Редно е да се изграждат съоръжения паралелно със строителството, така че пътят на деретата да бъде контролиран и запазен, а не да се затапва, не да се стопира, както и да има възможност лесно да бъде почистван, коментира арх. Панайотова за предаването "Преди всички".

Това строителство е допуснато през годините след 2009 г. – след влизането на Общия устройствен план, когато става възможно да се застрояват ливади, пасища и гори, пояснява тя.

Районите "Триадица", "Лозенец", "Витоша" са най-застрашени. Най-рискови са именно местата, където се струпва огромно количество вода, което по нормалния ход на реките и деретата слиза към София, отбелязва Богдана Панайотова.

Като възможна мярка тя вижда да се спре издаването на строителни разрешителни за подобни рискови територии.

При съществуващото в подобни огромни мащаби строителство, рискът вече е доста голям, подчертава главният архитект на София. Свикана е работна група, която да обмисли спешни превантивни мерки за столицата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Селянин

    Отговор
    Да се спрат разрешителните не е достатъчно. Трябва да има маса хора в затвора и да се събаря без обезщетение. Всичко останало са пълни популистки глупости.

    Коментиран от #16

    09:12 09.10.2025

  2 да питам

    Отговор
    А кога за последно е почиствана канализацията на София? Защо всеки по-сериозен дъжд превръща улиците в реки? Или много питам.

    09:13 09.10.2025

  3 си дзън

    Отговор
    Ако искаш да замажеш нещо - направи работна група. Стара поговорка.

    09:14 09.10.2025

  4 Шоп

    Отговор
    Продадох си дерета за много пари, дано провинциалистите умеят да плуват.

    09:16 09.10.2025

  5 Да идва

    Отговор
    Багера и да разчиства.

    09:19 09.10.2025

  6 Сделка

    Отговор
    При 36о00 евро на квадрат метър, и кенефите ще станат небостъргачи . Вече са пуснали и робот да зида тухли , да коси трева , остава и робот да чисти
    смета .....и да кара такси.

    09:19 09.10.2025

  7 ъъъ

    Отговор
    Чкам с нетърпение склоновете на Витоша да дойдат в София.

    09:22 09.10.2025

  8 Питащ

    Отговор
    И кого уведомихте за тези престъпления? Или само да си чешаме езиците?

    09:33 09.10.2025

  9 хихи

    Отговор
    Дедо Боже си знае работата.

    09:43 09.10.2025

  10 Тома

    Отговор
    Строителната мафия е по опасна от политическата защото има заложени животи при нея.

    09:44 09.10.2025

  11 строи се навсякъде

    Отговор
    в гора, парка, гробищата, по паркингите . и в пловдив . там имат 12 реки . та в реките презастрояват . препречат водите и дъното препречат . лошо .

    09:46 09.10.2025

  12 Даа!

    Отговор
    Ако нещо не става с пари,става с много пари.Достатъчно е,и с много бърз ефект, да се изърши пълна проверка на гл.архитект, архитектите по общините, кметове ,комисии, поне 15 г назад.Кой,кога и какво е подписвал/ разрешил.След това на същите лица пълна, обстоятелствена проверка- недвижими имоти в цялата страна,банкови сметки, автомобили ,на тяхно име,и цялото семейство.Ще изплуват такива г,у мна,че ще се размирише в цялата държава.Но това никога няма да стане,всичко е оплетено като свински черва.Политици,депутати,лобита в бивши и сегашни парламенти,областни управители.

    09:48 09.10.2025

  13 Перловец

    Отговор
    При наводнение в софето, водата ще се излее в метрото. Може и да избие някой и друг гейзер през асфалта, но чак такива бедствия едва ли ще има. Освен премиерския водопад де.

    09:50 09.10.2025

  14 цитирам по памет

    Отговор
    Не са строили канализация, защото улиците били като Канале гранде за дъждовните води.

    10:12 09.10.2025

  15 Да бе, да

    Отговор
    А подадохте ли сигнали за тези нарушения? Например в Кръстова вада до околовръстното, са наредени 15 метрови блокове с отстояние три метра един от друг. Няма нормални улици, места за паркиране, детски площадки, нищо... А бившият на Триадица арх. Шишков смело се изявява по медиите, акъл дава, вместо да дава обяснения в следствието. Та да питам, ще проверите ли всички безобразия и престъпления с тези строежи, защото костват човешки животи???? Не, нали?????

    10:13 09.10.2025

  16 Селянино,

    Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    Правораздаването не е работа на общината, оттам могат единствено да откажат да издадат разрешително за строеж.

    10:17 09.10.2025

  17 Мнение

    Отговор
    Всичкото Драгалевци и Бояна е на септични ями и като завали голям дъжд фекалните води преливат по посока София. Прав е човека по-горе, че при наводнение метрото и подлезите са най-уязвими. Напр. Перловската река е вкарана под НДК и под земята при театър София.

    10:30 09.10.2025

