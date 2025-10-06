Ваня Григорова: Да разкъсаме оковите на приватизирания град

Смятам, че сега е време да се обединим - администрация, общински съветници, районни кметове и най-сетне да се вземе решение ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ДА ПОЕМЕ СМЕТОПОЧИСТВАНЕТО НА ЦЯЛА СОФИЯ.

За това призова общинският съветник Ваня Григорова.

Ясно е, че това не може да стане за един ден, но трябва да се обединим и да заявим, че тези конкурси са последни и оттук насетне се връщаме към доказаната с десетилетия общинска система за сметопочистване.

✔️За да няма изнудване и шантаж от страна на концесионери;

✔️За да няма фиктивни конкурси с предварително договаряне и силово отказване на участници;

✔️Почистването да е качествено, а ако не е - да се знае кой е отговорен, вместо отговорността да се прехвърля между частни фирми и общинска администрация;

✔️За да има кметът на София управленски инструмент в ръцете си, с който да може да реагира във всеки момент, вместо да се моли на фирми;

✔️За да няма сива икономика.

Напълно подкрепям заявената от г-н Терзиев воля да не плащаме такса "корупция" и да кажем "не" на някои хора, които злоупотребяват с нашите пари.

Адмирирам такова управленско поведение. Защо обаче допусна да се стигне дотук? Защо през последните почти две години не беше укрепено общинското дружество "Софекострой", така че да може да поеме още райони? В момента то разполага едва с 5-6 камиона за сметоизвозване, с които облужва район "Красна поляна".

Откъде сега и веднага да вземе още поне 10, за да поеме дружеството цял район като „Люлин“ плюс „Красно село“? Хората, които почистват ръчно в „Красна поляна“, са около 30-тина. Как да ги клонират, за да намерят още поне 100 за другите два района? И как да ги наемат само за два месеца, ако въобще намерят желаещи, докато тече кризата?

Състоянието на „Софекострой“ е известно на всички. До момента сме гласували два заема в общ размер около 6 млн. лв., за да покриват задълженията си. Защото на тях е оставен най-тежкият район, в който често работят на загуба – „Красна поляна“. Дружеството не разполага с достатъчно подходящо оборудване. Така например за биологичната рекултивация, която се прави в депото в Долни Богров, „Софекострой“ нямат булдозер и работят с колесен товарач „фадрома“, а закупената растителност за рекултивацията не може да се засади също поради липса на техника. И пр., и пр., и пр.

Освен че се наложи да гласуваме заеми, в края на миналата година в СОС беше съставена Временна комисия за анализ на текущото състояние на общинското дружество „Софекострой” ЕАД. Тоест, общинските съветници, вкл. тези от ПП-ДБ, респективно кметът Терзиев и неговия заместник по екологията, имат информация за състоянието на дружеството. Затова намирам за некоректно, за да не използвам по-силна дума, внушението, което вчера направи Терзиев по отношение на "Софекострой", че "нещо друго", извън липсата на достатъчен капацитет, пречело на дружеството да помогне в тази криза. Освен това г-н Терзиев остави впечатлението, че Софекострой ОТКАЗВА да помогне.

Общинското дружество НЕ Е ОТКАЗАЛО, но няма как от сряда до неделя да намери камиони и служители. Нали г-н Терзиев е бизнесмен, би трябвало да съобразява тези базови затруднения, които разбира дори портиерът на депото в Богров.

Не на последно място тегне въпросът: Защо Столична община и г-н Терзиев в частност не пуснаха навреме обществената поръчка за сметопочистването, след като очевидно до момента не са имали намерение да укрепват "Софекострой"? Защото нали частното е по-хубаво, според десните партии. Нима не е ясно, че за такава поръчка е нужна поне една година? Нима не знаят, че Агенцията по обществени поръчки е затрупана от работа, няма достатъчно служители, които да проверяват и затова се бавят ВСИЧКИ обществени поръчки? Нима, ако е искрен в съпротивата си срещу рекета, не знае, че компании се договарят кой в коя поръчка да участва и каква цена да даде? Но това преди беше представяно като конкуренция в чист вид, с която се постигала най-ниска цена...

Впрочем, през август кметът се похвали публично, че „за първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София участват толкова много и толкова разнообразни фирми“ и че „това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците“… Е, толкова ниска цена се постигна, че ВСИЧКИ оферти за ВСИЧКИ зони, с изключение на една оферта (за четвърта зона от турската фирма), са с цени поне два пъти по-високи от прогнозната, заложена от СО.

Бездействието в градския транспорт ще доведе до същото. Защо кметът до момента не е поискал от Министерство на финансите да съфинансира наравно с общината градския транспорт? Та ние сме в края на бюджетната процедура. Защо приетата миналата година програма за обновяване на превозния състав остана само на документи? Защо Столична община възлага на ЦГМ дейности, а не изплаща разходите по тях?

Вече 5,5 млн. лв. дължи общината на ЦГМ. Догодина отново ще се появят мераци за концесиониране на "Столичен автотранспорт". Пак ли ще се правим на герои, след като сме бездействали години?

Но да се върна в началото. Както казват пазарните талибани, макар и в обратен на моя замисъл: Кризата е и възможност! Поредната криза с боклука ни дава шанс да постигнем консенсус, че преотстъпването на такава специфична комунална дейност, каквато е сметопочистването, винаги ще дава възможност на концесионерите да извиват ръцете на общината, респективно – да бъркат още по-дълбоко в джоба на данъкоплатеца.

Казано е по друг повод за народопсихологията ни, но е изключително актуално: "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме!".