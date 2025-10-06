Новини
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!

6 Октомври, 2025 16:09 1 123 17

  • мика зайкова-
  • язовири-
  • водна криза-
  • безводие-
  • плевен

Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отпуснатите 10,3 млн. лв. за решаване на водната криза в Плевен са "пари за семки“. Тези средства са нищо – това са осем депутатски заплати за година. Необходими са много повече. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ икономистът Мика Зайкова.

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена.

"Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също. Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо. Но има едни частни малки водноелектрически централи, накачени като гроздове покрай язовирите, които произвеждат ток и го продават извън страната. От производител и снабдител на цяла Югоизточна Европа България стана вносител на ток. Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция. Така че тази ситуация е породена от грешни решения“, коментира Зайкова.

Според нея е необходимо да се предприемат спешни мерки.

"Проблемите на Бюджет 2025 са нищо в сравнение с това, което трябва да се решава през 2026“, убедена е Мика Зайкова.


    4 24 Отговор
    Мика Зайкова е ненаситна, тези пари на оня свят няма да й свършат работа. Най много за гробно място на частно в Бояна

    Коментиран от #13

    16:12 06.10.2025

  • 2 до Мика

    20 2 Отговор
    май не разбрахте че България Е София
    останалите са евтини роби

    16:17 06.10.2025

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор
    Вова ще отпусне като в Мариуполе.

    16:20 06.10.2025

  • 4 церде

    20 0 Отговор
    Кой го допусна???? Кой??? ДАНС, разузнаване, МВР всички служби не работят за защита на държавата а само лапат заплати. Как не хванаха кой ограби българите??? Трябва да ги изгонят всичките и да се назначават с нов подбор нови хора. Тези работа не вършат. "Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция", КОЙ е подписвал, защо не е спрян от службите??? Име презиме и фамилия, Кой? Циганина от ГЕРБ банкя ли е този дето разпродаде и ограби България??? Той ли с калинките си си напълниха чекмеджетата??? Кой??? Слава на Господ Иисус Христос в Америка взеха да вадят статии какви ги е вършел тоя ГЕРБ айдук, а тука всички се правят на умрели. От Америка журналистите пишат за какъв бандит става дума. Тука само заплати искат.

    16:26 06.10.2025

  • 5 Горски

    19 0 Отговор
    А заеми теглим за оръжие за Украйна, няма такива безродници. Трябват 3,7 млрд. лева, да тръгват по света като Зеленски и да не се връщат! Вземете ги от полицаите , върнете им заплатите преди огромното повишение. Канцеларски плъхове с фуражки получават по 5000 лева заплати , като се редуват да работят до обяд . В нормална държава всички шефчета на ВиК с такива огромни загуби биха били вкарани в затвора за доста дълго. Доклади на ООН сочат, че в следващите десетилетия ще има въоръжени конфликти за прясна и питейна вода, а тук 80% изчезва

    16:26 06.10.2025

  • 6 Усман французина

    9 2 Отговор
    Е, по100 000 на месец ши взимат тези депутати,бе?!

    Коментиран от #10

    16:33 06.10.2025

  • 7 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Шиши прати и двама министри в плевен да имитират дейност, като им платят извънредния труд и от тия 10 мил. нищо не остана

    16:36 06.10.2025

  • 8 Все се интересува от чужди пари

    2 5 Отговор
    То и тая баба взима пенсия без да е работела нещо, а давала акъл как другите да работят. Синът й е на другия край на света и не внася осигуровки в НОИ, защо въобще й дават пенсия. Кой и защо й дава думата не разбирам.

    16:47 06.10.2025

  • 9 Тома

    6 1 Отговор
    8 депутатски заплати а те са 240 хрантутници които нищо не правят а си правят само лобиски закони

    16:50 06.10.2025

  • 10 Бабито го гони деменцията

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Усман французина":

    и тря се върне в 4 клас.Такива заплати са възможни , но евентуално в европарламента.

    16:56 06.10.2025

  • 11 Компутеишн

    2 0 Отговор
    нещо не разбрах 1.3 милиона ли е депутатската заплата?

    16:58 06.10.2025

  • 12 Естествено че

    4 0 Отговор
    Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо... атлантенцата са прости, мързеливи и крадливи.

    16:58 06.10.2025

  • 13 Ти си гербаво нищожество

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Джобните на седмица на Тиквата Борисов и С.винкята Пеевски са 10 милиона евро.

    16:58 06.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИ МУ ТАКИВА ПАРИ, ЧЕ ДА МОЖЕ ДА СИ КУПИ ПОНЕ СЕМКИ!

    16:59 06.10.2025

  • 15 Правителствата на България и Израел

    1 0 Отговор
    "са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.
    Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."

    Коментиран от #17

    17:00 06.10.2025

  • 16 Ей тва вече много ме ядоса, че

    2 0 Отговор
    10,3 млн. лв. са осем депутатски заплати за година ? После що били такива продажни олигофрени а?

    17:01 06.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

