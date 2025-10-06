Отпуснатите 10,3 млн. лв. за решаване на водната криза в Плевен са "пари за семки“. Тези средства са нищо – това са осем депутатски заплати за година. Необходими са много повече. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ икономистът Мика Зайкова.
По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена.
"Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също. Нищо не е направено по въпроса още от времето на бай Тошо. Но има едни частни малки водноелектрически централи, накачени като гроздове покрай язовирите, които произвеждат ток и го продават извън страната. От производител и снабдител на цяла Югоизточна Европа България стана вносител на ток. Второ – доколкото ми е известно, и водите на Марица са предварително продадени на Гърция. Така че тази ситуация е породена от грешни решения“, коментира Зайкова.
Според нея е необходимо да се предприемат спешни мерки.
"Проблемите на Бюджет 2025 са нищо в сравнение с това, което трябва да се решава през 2026“, убедена е Мика Зайкова.
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
6 Октомври, 2025 16:09 1 123 17
Хайде да прегледаме състоянието на язовирите – то е плачевно. Състоянието на ВиК инфраструктурата – също
Отпуснатите 10,3 млн. лв. за решаване на водната криза в Плевен са "пари за семки“. Тези средства са нищо – това са осем депутатски заплати за година. Необходими са много повече. Това каза за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ икономистът Мика Зайкова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Коментиран от #13
16:12 06.10.2025
2 до Мика
останалите са евтини роби
16:17 06.10.2025
3 честен ционист
16:20 06.10.2025
4 церде
16:26 06.10.2025
5 Горски
16:26 06.10.2025
6 Усман французина
Коментиран от #10
16:33 06.10.2025
7 ООрана държава
16:36 06.10.2025
8 Все се интересува от чужди пари
16:47 06.10.2025
9 Тома
16:50 06.10.2025
10 Бабито го гони деменцията
До коментар #6 от "Усман французина":и тря се върне в 4 клас.Такива заплати са възможни , но евентуално в европарламента.
16:56 06.10.2025
11 Компутеишн
16:58 06.10.2025
12 Естествено че
16:58 06.10.2025
13 Ти си гербаво нищожество
До коментар #1 от "Мнение":Джобните на седмица на Тиквата Борисов и С.винкята Пеевски са 10 милиона евро.
16:58 06.10.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:59 06.10.2025
15 Правителствата на България и Израел
Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."
Коментиран от #17
17:00 06.10.2025
16 Ей тва вече много ме ядоса, че
17:01 06.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.