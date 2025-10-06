51 населени места остават без ток, от "Елените" са евакуирани 200 души

Абсолютно забранено е влизането на хора във вилно селище "Елените" поне до сряда. Това съобщи главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

По думите му са евакуирани 200 души, като 100 от тях са отишли при познати и роднини, а останалите са настанени в хотели:

"Обезпечен е целият район с екипи на Жандармерия и Полиция. Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава Кризисният щаб, за да се вземе решение относно евентуално отпускане на мерките. Силите на всички областни дирекции са засилени. Има постоянно наблюдение от патрули, постоянно наблюдение на критични точки и координация със съответните органи. Това е за цялата страна".

Комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", съобщи, че в "Елените" няма хора, които да отказват да се евакуират.

Той допълни, че в момента няма ново усложняване на обстановката в страната и увери, че са взети мерки заради очакваните нови обилни валежи през нощта и утре:

"Продължават нашите екипи да работят по отстраняване на отломките от наводнението, което беше в "Елените". Нашите екипи са мобилизирани. Имаме подсилено дежурство. Техниката е в изправност, като през нощта, включително, ще имаме и патрулиране в тези райони, където има обявен червен код, така че да може своевременно да постъпва информация при нас къде има проблеми и съответно да се реагира".

51 населени места у нас са без ток след обилните дъждове в края на миналата седмица, съобщи още комисар Джартов. Той обяви, че в Трънско обстановката вече се нормализира:

"Всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението на територията на община Трън, са премахнати, тоест, има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за град Трън".