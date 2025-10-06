Новини
България »
51 населени места остават без ток, от "Елените" са евакуирани 200 души

6 Октомври, 2025 16:52 715 12

Силите на всички областни дирекции са засилени. Има постоянно наблюдение от патрули, постоянно наблюдение на критични точки и координация със съответните органи. Това е за цялата страна

Абсолютно забранено е влизането на хора във вилно селище "Елените" поне до сряда. Това съобщи главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

По думите му са евакуирани 200 души, като 100 от тях са отишли при познати и роднини, а останалите са настанени в хотели:

"Обезпечен е целият район с екипи на Жандармерия и Полиция. Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава Кризисният щаб, за да се вземе решение относно евентуално отпускане на мерките. Силите на всички областни дирекции са засилени. Има постоянно наблюдение от патрули, постоянно наблюдение на критични точки и координация със съответните органи. Това е за цялата страна".

Комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", съобщи, че в "Елените" няма хора, които да отказват да се евакуират.

Той допълни, че в момента няма ново усложняване на обстановката в страната и увери, че са взети мерки заради очакваните нови обилни валежи през нощта и утре:

"Продължават нашите екипи да работят по отстраняване на отломките от наводнението, което беше в "Елените". Нашите екипи са мобилизирани. Имаме подсилено дежурство. Техниката е в изправност, като през нощта, включително, ще имаме и патрулиране в тези райони, където има обявен червен код, така че да може своевременно да постъпва информация при нас къде има проблеми и съответно да се реагира".

51 населени места у нас са без ток след обилните дъждове в края на миналата седмица, съобщи още комисар Джартов. Той обяви, че в Трънско обстановката вече се нормализира:

"Всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението на територията на община Трън, са премахнати, тоест, има достъп до всички населени места. Възстановено е и водоснабдяването за град Трън".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Сейфа евакуираха ли го вече?

    16:53 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Стоят без ток защото частите са в Украйна.

    16:53 06.10.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    ЕХ, ТОВА ЛОШО ВРЕМЕ, ПАК НИ ИЗНЕНАДА!
    САМО МАЛОУМЩИНАТА И АЛЧНОСТА НА УПРАВЛЕНЦИТЕ НЕ МЕ ИЗНЕНАДВАТ!

    16:56 06.10.2025

  • 4 Сталин

    8 0 Отговор
    Направо да влизат багерите в Елените и да изринат незаконното строителство,и тия корумпета които са раздавали разрешителни за строежи в забранени зони трябва да бъдат арестувани за измама и умишлено убийство,защото са знаели къде строят и че може хора да загинат там ,и са продавали имоти на глупаците които не знаят за какво става въпрос

    Коментиран от #12

    16:58 06.10.2025

  • 5 Дориана

    9 0 Отговор
    Това е нагледен пример как алчността и корупцията убива. Надпреварваха се да застрояват хотели и къщи за гости по Черноморието с една единствена цел да забогатеят. Сега да си носят последствията . Никаква милост за алчните и корумпирани хора. И това е само началото.

    16:58 06.10.2025

  • 6 Айде

    4 0 Отговор
    Още едно наводнение нека да видим. И да издави и охранителите крадливи

    17:06 06.10.2025

  • 7 Ъхъъъъъ...

    3 0 Отговор
    взети мерки заради очакваните нови обилни валежи..... взели си чадъри нали?

    17:07 06.10.2025

  • 8 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    По добре да пратят една бригада сапьори бомбаджии,да заредят целият комплекс с динамит амонит и да го взривят!
    Останало за няколко години ще го свърши майката природа и команчите!

    17:11 06.10.2025

  • 9 Лошо Седларов

    3 0 Отговор
    Мислих си, че щом вече сме в клуба на богатите само вода няма да имаме, но май и без ток ще останем...а новата столица от Евросъюза - София дали все още се вижда или боклука вече е над нивото на сградите:)
    Карай да върви, нали имаме банани:)

    17:19 06.10.2025

  • 10 200 преместени

    3 0 Отговор
    100 от укранците в хотел, останалите на СПА

    17:25 06.10.2025

  • 11 помощ

    0 0 Отговор
    Как ги евакуирате?На ръце ли ги носите?Защото като чета,ви избива на героизъм.

    17:32 06.10.2025

  • 12 кръгом и пак напред

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Ще издирват отново Ветко и Маринела.Те били виновни за нещастието.

    17:36 06.10.2025

