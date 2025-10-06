Новини
Мирчев: Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България

6 Октомври, 2025 18:09 1 820 30

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • балкански поток-
  • турски поток-
  • лукойл

Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

Мирчев: Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му шефът на Антикорупционната комисия си говори по телефона с Делян Пеевски.

„Знаем това, защото все още има и нормални хора, които работят в службите и искат една нормална страна. Те казват, че са възмутени и вбесени от това, че е възможно един политик да обсеби до такава степен българските институции“, каза Мирчев.

По думите му Бойко Борисов се е срещнал преди дни с Доналд Тръмп-младши, но „не се е похвалил с това“.

„Не се е похвалил, защото целта на тази среща е била свалянето на санкциите „Магнитски“ от Делян Пеевски“, твърди Ивайло Мирчев.

В статия на „Уолстрийт Джърнъл“ се посочва, че Борисов е искал да даде „Балкански поток“ и „Лукойл“ на Тръмп.

„В статията Пеевски не е споменат поименно, но са споменати близки съюзници. Опитано е това да се договори, но естествено не е договорено, защото дори и фамилията „Тръмп“ не пада на толкова ниско ниво“, заяви още Мирчев.

Той допълни, че тези опити на Борисов да свали санкциите „Магнитски“ от Пеевски са от доста време.

Според Ивайло Мирчев Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България, ако не се направи много силна гражданска бариера това да се случи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Пеевски ще стане премиер на

    15 6 Отговор
    България!

    Обаче първо малко да отслабне, да не се излагаме още пред чужденците! 😁😂🥳

    18:13 06.10.2025

  • 2 Тони

    19 7 Отговор
    Бойкостан! Това е днешна България.

    18:13 06.10.2025

  • 3 Сила

    22 2 Отговор
    Аве Цезаре ....най после , от 2013 го гласят" Момчето " за тоя пост .... Чака ни мир , любов , просперитет и благоденствие !!! Амин .....Терминал 2

    18:13 06.10.2025

  • 4 Хипотетично

    18 7 Отговор
    Ивайло в качеството си на медиен коментатор за срещи на политици, е ползвал кристалното кълбо за предсказания.

    Коментиран от #8

    18:18 06.10.2025

  • 5 Мирча

    26 0 Отговор
    ..... и краставицата има 97 пропент вода..?

    18:19 06.10.2025

  • 6 ХАЙДЕ,ХАЙДЕ

    19 5 Отговор
    хората не са късопаметни като вас и не се въртят постоянно като цигански калайджия по посока на вятъра в политиката!не беше толкова отдавна изтичането на записите, в които с пяна на уста заявявахте,че службите и МВр трябва да са ваши с ПП-тата, за да държите в послушание опонентите,както правеха дедите ви - добре сте научили уроците от детството! Няма как службите да ни ги свалят от НЛО и да са независими от всички - винаги има някаква доминация, но не и пълна и това е демократично, а не по вашия тертип! Като не е ваша, значи е на Пеевски и Борисов съгласно вечната ви мантра на малоумници, която повтаряте както от умствен недостиг, така и от политическа немощ - и вече ви взеха за мезе - никой не слуша какво говорите, само броят колко пъти ще повторите имената им! какво падение!

    18:20 06.10.2025

  • 7 име

    23 2 Отговор
    Гaнчо мирчев с двата пръста чело също е приключен политически, ако не направи и той десант в нечии имоти.

    Коментиран от #9

    18:21 06.10.2025

  • 8 ха ха

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    има си ментор човечето, който му суфлира какво да пелтечи, щото акъл няма и не му трябва за тази позиция.наме няма как да си обясним при толкова умни хора в тази партия как изтикаха напред най-големите мъжки калинки

    18:22 06.10.2025

  • 9 ДЕСАНТА

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    приключва в нечии СКУТ с кааве шербетли каимакли синджирли

    18:24 06.10.2025

  • 10 историк

    9 3 Отговор
    Ако шиши реши да става премиер , за него и всички политици ще настъпи вертоломеевата нощ !!

    18:32 06.10.2025

  • 11 Демократи за силна Дувария

    8 0 Отговор
    Знаеш ли му "дувара" на Дельо, да можете да висите като на бойковия?

    18:33 06.10.2025

  • 12 Глигански

    7 1 Отговор
    Ще гласувате за Пеевски,само да сте на власт.На всичко сте готови продажни терлици Айде викайте гюрюлтаджиите,с мегафоните ,,правосъдие за не нас"да покажете,че мърдате.

    18:34 06.10.2025

  • 13 Драго

    6 0 Отговор
    15 години слушаме за краставицата и вече ни втръсна , но къде акъл у Свирчев ?

    18:37 06.10.2025

  • 14 Дориана

    3 2 Отговор
    Събитията така се подреждат , че Борисов тотално се самоунищожи. И така му се пада. С торбички под очите видно е , че не е добре физически, политически - също, за финансовото си състояние - той си знае. Така, че Борисов вече е АУТ отвсякъде само той още не го знае и не иска да го приеме. Ще го разбере по трудния начин. Той сам допусна Пеевски като Боа да се оплете във врата му и да го превърне в кукла на конци. Колкото по- бързо излезе от политиката и Парламента, толкова по.- добре за целия български народ.

    Коментиран от #28

    18:43 06.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 3ико

    5 0 Отговор
    Той освен Борисов, и Пеевски, друго не знае

    18:44 06.10.2025

  • 17 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    А теб, "тигре" от Крушари кога ще те видим доброволец на Източния фронт????

    Лъжеевроатлантик и страхливец излезе! 🤣

    18:45 06.10.2025

  • 18 Снежанка Димитрова

    5 0 Отговор
    Мечти,мечти.

    18:46 06.10.2025

  • 19 Ха ха

    5 0 Отговор
    Чисти лъжи на Мирчев.Нефтохим е руска собственост,Турски поток е чужда инвестиция,която ще бъде изплатена до 2,3 години

    18:47 06.10.2025

  • 20 този господин

    3 1 Отговор
    много умно гледа

    Коментиран от #23

    18:49 06.10.2025

  • 21 Квартална кръчма ООД

    2 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    18:51 06.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Еооо корумпе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "този господин":

    Считам, че твоето място и на твоите другари мястото ви е в затвора.

    18:52 06.10.2025

  • 24 Коста

    3 1 Отговор
    Мирчев, защо винаги изглеждаш НасранГъз, м?

    Коментиран от #25, #27

    18:53 06.10.2025

  • 25 Корумпе

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Коста":

    Бегай в затвора доброволно.

    18:54 06.10.2025

  • 26 Гогата

    2 1 Отговор
    Нексо натиска, натиска

    18:56 06.10.2025

  • 27 Мирчев

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Коста":

    Насрангъз си ти!!! А и неграмотен!Слуга на Пеевски!

    19:00 06.10.2025

  • 28 Да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Недей да бъркаш желанията си с реалността! Егати мантрата Борисов та Борисов.Само че Борисов показва реално свършена работа,а от другите се наслушахме на празни приказки. Борисов обещавал да продава.Това да не му е бащиния,че еднолично ще продава.Пък и да не е луд да сменя кон за кокошка.Пък на Пеевски какво му пречи Магнитски,който няма сила в Европа

    19:09 06.10.2025

  • 29 1357

    0 0 Отговор
    За първото си прав ама 🐷 премиер няма стане ще има бял автобус

    19:09 06.10.2025

  • 30 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Кирчев, ти задмина баба Ванга, БЕ ! Осветли нас - невежите, къде ще разположиш офисчето си - да се редим на опашката.Тъй де - бъдещето е вълнуващо, особено изречено от такъв специалист, такъв корифей...?!

    19:09 06.10.2025

