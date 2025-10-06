„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
По думите му шефът на Антикорупционната комисия си говори по телефона с Делян Пеевски.
„Знаем това, защото все още има и нормални хора, които работят в службите и искат една нормална страна. Те казват, че са възмутени и вбесени от това, че е възможно един политик да обсеби до такава степен българските институции“, каза Мирчев.
По думите му Бойко Борисов се е срещнал преди дни с Доналд Тръмп-младши, но „не се е похвалил с това“.
„Не се е похвалил, защото целта на тази среща е била свалянето на санкциите „Магнитски“ от Делян Пеевски“, твърди Ивайло Мирчев.
В статия на „Уолстрийт Джърнъл“ се посочва, че Борисов е искал да даде „Балкански поток“ и „Лукойл“ на Тръмп.
„В статията Пеевски не е споменат поименно, но са споменати близки съюзници. Опитано е това да се договори, но естествено не е договорено, защото дори и фамилията „Тръмп“ не пада на толкова ниско ниво“, заяви още Мирчев.
Той допълни, че тези опити на Борисов да свали санкциите „Магнитски“ от Пеевски са от доста време.
Според Ивайло Мирчев Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България, ако не се направи много силна гражданска бариера това да се случи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делян Пеевски ще стане премиер на
Обаче първо малко да отслабне, да не се излагаме още пред чужденците! 😁😂🥳
18:13 06.10.2025
2 Тони
18:13 06.10.2025
3 Сила
18:13 06.10.2025
4 Хипотетично
Коментиран от #8
18:18 06.10.2025
5 Мирча
18:19 06.10.2025
6 ХАЙДЕ,ХАЙДЕ
18:20 06.10.2025
7 име
Коментиран от #9
18:21 06.10.2025
8 ха ха
До коментар #4 от "Хипотетично":има си ментор човечето, който му суфлира какво да пелтечи, щото акъл няма и не му трябва за тази позиция.наме няма как да си обясним при толкова умни хора в тази партия как изтикаха напред най-големите мъжки калинки
18:22 06.10.2025
9 ДЕСАНТА
До коментар #7 от "име":приключва в нечии СКУТ с кааве шербетли каимакли синджирли
18:24 06.10.2025
10 историк
18:32 06.10.2025
11 Демократи за силна Дувария
18:33 06.10.2025
12 Глигански
18:34 06.10.2025
13 Драго
18:37 06.10.2025
14 Дориана
Коментиран от #28
18:43 06.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 3ико
18:44 06.10.2025
17 az СВО Победа80
Лъжеевроатлантик и страхливец излезе! 🤣
18:45 06.10.2025
18 Снежанка Димитрова
18:46 06.10.2025
19 Ха ха
18:47 06.10.2025
20 този господин
Коментиран от #23
18:49 06.10.2025
21 Квартална кръчма ООД
18:51 06.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Еооо корумпе
До коментар #20 от "този господин":Считам, че твоето място и на твоите другари мястото ви е в затвора.
18:52 06.10.2025
24 Коста
Коментиран от #25, #27
18:53 06.10.2025
25 Корумпе
До коментар #24 от "Коста":Бегай в затвора доброволно.
18:54 06.10.2025
26 Гогата
18:56 06.10.2025
27 Мирчев
До коментар #24 от "Коста":Насрангъз си ти!!! А и неграмотен!Слуга на Пеевски!
19:00 06.10.2025
28 Да ти кажа
До коментар #14 от "Дориана":Недей да бъркаш желанията си с реалността! Егати мантрата Борисов та Борисов.Само че Борисов показва реално свършена работа,а от другите се наслушахме на празни приказки. Борисов обещавал да продава.Това да не му е бащиния,че еднолично ще продава.Пък и да не е луд да сменя кон за кокошка.Пък на Пеевски какво му пречи Магнитски,който няма сила в Европа
19:09 06.10.2025
29 1357
19:09 06.10.2025
30 Стара чанта
19:09 06.10.2025