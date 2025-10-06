Новини
Бойко Борисов проговори за „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп-младши и "Балкански поток" ВИДЕО

6 Октомври, 2025 18:14 3 155 67

Първо, „Балкански поток“ е проект, одобрен от Европейската комисия, заяви лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов проговори за „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп-младши и "Балкански поток" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Имаше желаещи от цяла България да отидат на тази среща. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Аз не съм участвал на форумите. Жълтении няма да говоря. Сега ако слушаме в Америка какво си говорят демократите и републиканците, най-малко са за пример в момента“. Това каза Бойко Борисов пред Николай Бареков за скандала със статия на „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че той е опитал да даде възможност на САЩ да използват „Турски поток“ (наричан още „Балкански поток“) и рафинерията „Нефтохим“, като в отговор те да свалят санкциите по закона „Магнитски“ срещу негови „близки съюзници“.

„Първо, „Балкански поток“ е проект, одобрен от Европейската комисия. Сега в следващите дни, като мине Съветът на енергийните министри, ще вземат решение – в рамките на една-две-три години това с руския газ ще приключи. Тогава тази най-голяма на Балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят нашите съседи – Турция, Европа? Договарят доставка на американски втечнен природен газ за по 15 години, германците – от Катар, от Египет. Ние трябва да намерим инвеститори не само в газопреносната система, за да снабдяваме Европа, заедно с турците“, допълни Борисов.

Той каза, че не знае „какъв скандал има тука“, предвид и договора с „Боташ“. Борисов определи предложението си като „промотиране“ на газовия коридор. Според него американският президент Доналд Тръмп не е позволил България да бъде заобиколена от трасето.

„Това вече са жълти неща, аз не искам да ги говоря“, завърши Борисов.

Той каза, че разговорът му с Тръмп-младши е бил частен и не е била обсъждана среща между лидера на ГЕРБ и американския президент. По думите му синът на Тръмп не е правил никаква оферта и затова не е имало снимки.

Борисов отговори с „КАТЕГОРИЧНО НЕ“ на въпроса обсъждано ли е премахването от списъка по закона „Магнитски“ на негови „близки съюзници“. Той обаче отбеляза, че „естествено“ е разказал на Тръмп-младши за санкциите„

„От моя страна разказах какво ни правеха през последните години. Арестуваха ни, сега са много загрижени, само че нито Василев, нито Петков, нито Лена са гледали отвътре килията така, както направиха с мене, с Горанов,“ каза още Борисов. За Делян Пеевски не е ставало въпрос, отсече лидерът на ГЕРБ. Срещата е продължила близо час. На нея Борисов е бил придружаван от началника на кабинета си Деница Желева.

„Единствените, които са идвали при мен да говорят за „Лукойл“, са Кирил Петков, Денков и тази компания“, коментира Борисов.

„Голям премиер, голям водопад. Аз имам в двора малко шадраванче.“ Така Борисов коментира и казуса с хотела с водопад на премиера Росен Желязков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител

    103 8 Отговор
    Този на снимката трябва да е осъден на хиляда години затвор за убийството на държава и народ , и за изгонването на 1.5 мил. млади на запад !

    18:17 06.10.2025

  • 2 Чешкият затвор

    79 7 Отговор
    Ние знаем, че си бивш айдук!

    Коментиран от #25

    18:17 06.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гражданин

    72 6 Отговор
    Мръсникът пак се оправдава като девица ,а всъщност е една голяма реститутка !!

    18:18 06.10.2025

  • 5 Е най накрая

    39 2 Отговор
    Публикувахте интервюто на Бареков с Борисов пред къщата му в Банкя. Днес само пред Бареков ,Бойко Борисов даде интервю от всички други избяга! Бареков е чест автор о гост в студиото на факти

    18:19 06.10.2025

  • 6 Сталин

    63 5 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    18:19 06.10.2025

  • 7 Майна

    45 3 Отговор
    Чакам го да отговаря в съда!

    18:20 06.10.2025

  • 8 Сталин

    53 8 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    18:20 06.10.2025

  • 9 Факти публикува интервюто на Бареков

    26 4 Отговор
    На бившия си кум Борисов -

    Това каза Бойко Борисов пред Николай Бареков за скандала със статия на „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че той е опитал да даде възможност на САЩ да използват „Турски поток“ (наричан още „Балкански поток“) и рафинерията „Нефтохим“, като в отговор те да свалят санкциите по закона „Магнитски“ срещу негови „близки съюзници“.

    18:20 06.10.2025

  • 10 виктория

    24 3 Отговор
    простия се обяснява като ...

    18:20 06.10.2025

  • 11 обективен

    31 3 Отговор
    Като се отвори Белене ,ще го направим там президент до края на живота му !!!

    18:21 06.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    36 3 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    18:21 06.10.2025

  • 14 конграчулеишън

    32 3 Отговор
    ЧЕКМЕДЖАН

    18:21 06.10.2025

  • 15 Нинова за интервюто на Бареков към

    33 4 Отговор
    Борисов-

    Корнелия Нинова: Леле, колко е жалък! Бойко Борисов дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи.

    18:21 06.10.2025

  • 16 БеГемот

    21 3 Отговор
    Това е което може да излъчи българският народ....и не е като да се е заблудил веднъж...няма как да го уважавам много ....даже и малко...

    18:22 06.10.2025

  • 17 скоро,скоро!!!

    30 3 Отговор
    проста банкянска кратуна!!!

    18:22 06.10.2025

  • 18 сигурно

    28 4 Отговор
    Борисов е окрал толкова милиарди ,че и Бог не знае колко са !!!

    18:23 06.10.2025

  • 19 Точна статия..интервю 1 час

    18 4 Отговор
    Ето още от интервюто на Бареков към Борисов -

    Днес е интересен ден!!! След като по рано публикувах в сайта че бившият Евродепутат, бивш изпълнителен директор на БТВ,бивш програмен директор на ТВ7 и чест гост в студиото на Факти.бг Николай Бареков е пред къщата на Бойко Борисов в Банкя заедно с подръжници ,Борисов получил обаждане че Бареков е там пристигна за обяснение. Няма как да изтегля видеото и публикувам затова поствам екранна снимка. Борисов пристига с думите- " Николай ти ми беше близък,кум съм на първия ти брак, кръстник на първородния ти син,защо за всичко аз съм виновен,аз не управлявам а ИТН и БСП а ние подкрепяме техните програми" ,Бареков пита а кой тогава така краде и за 7 месеца изтегли 20 милиарда кредити на България? Борисов отговори " Питайте ИТН и БСП които управляват а ние с ДПС само осигуряваме гласове в пленарна зала" ....Има много още интересни разкрития от Борисов към Бареков но трябва да изгледате цялото видео.

    18:23 06.10.2025

  • 20 Бойко от Банкя

    20 3 Отговор
    Как Баречката точно взе интервю, а те другите спят в летаргия са вече много години!

    Коментиран от #31

    18:23 06.10.2025

  • 21 Поредния

    24 3 Отговор
    му резил , че и в Америка се понесе нова слава на охранителя Мутрьо !

    18:23 06.10.2025

  • 22 Истината

    32 4 Отговор
    Тиквата е най-големият лъжец, крадец и наглец, който някога се е раждал в България.

    18:23 06.10.2025

  • 23 Гласове от зайчарника в Банкя

    20 2 Отговор
    Бацо:"КОЙ ми кака в гащите"?

    18:23 06.10.2025

  • 24 Македонски Политичар

    6 2 Отговор
    По-добре господин Бойко Борисов да влезе во еврейскиот сойуз на Нетаняху, а ние да не ви йа закачуваме Бугарийа и да не си йа вратиме Пиринска Македонийа. Мислете за иднината на вашите деца.

    18:24 06.10.2025

  • 25 Има

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чешкият затвор":

    и унгарски стаж !

    18:24 06.10.2025

  • 26 бойко защо не проговори

    21 1 Отговор
    кой извърши престъпното строителство в елените???

    18:25 06.10.2025

  • 27 Снимката е култова

    12 2 Отговор
    Двама великани на нея - Бойко Борисов и Николай Бареков. В момента интервюто се излъчва и по ФОКС НЮЗ. Коренна разлика в отношението към Бареков! Помните преди 2 месеца как се развика на репортерката на ДНЕВНИК Стояна Георгиева как е чист като сълза ,как са го арестували незаконно и как повече няма да й дава интервюта. А както казва Нинова пред Барека хленчи ,подмазва се,уплашен е и че той няма участие в кражбите в момента. Барека го пита а " онзи болен кючекчия с години не излизал от тях защо краде като откачен в неговите министерства и най вече в това на транспорта на Караджов" и Борисов му отговаря че като крадат ще си понесат отговорноста а той отговаря само за ГЕРБ

    18:26 06.10.2025

  • 28 Купена маскара

    11 3 Отговор
    Барак варди ли, той само лае, а сега е нает от Борисов да му прави PR.

    18:26 06.10.2025

  • 29 Мъни Мъни 💵💵💵

    18 3 Отговор
    За парите в чекмеджето, не каза ли нещо ? Върни парите на народа.

    18:26 06.10.2025

  • 30 Дориана

    24 2 Отговор
    Типично за Борисов, този човек никога няма да се промени към по- добро. Лъжи, манипулации , оправдания, все някой друг е виновен при него. Дотегна на целия български народ с изключение на неговата шайка.Да се маха..

    Коментиран от #35

    18:27 06.10.2025

  • 31 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бойко от Банкя":

    Бойко му е кум

    18:27 06.10.2025

  • 32 Независим

    10 3 Отговор
    Изключително голяма рядкост са такива лукави човеци като тоя.

    18:28 06.10.2025

  • 33 Майна

    15 3 Отговор
    Значи, Борисов обвинява сина на Тръмп в лъжа, ха ха ха..
    Направо да предяви обвинение срещу дома му , ха ха ха..
    Леле, леле...
    Това е пълен позор..
    Обяснението със салатата, ха ха ха..
    Този веднага , веднага трябва да бъде свалена.

    Администрацията на Тръмп следи Балканите.
    Личи си и от статията.
    Този вече е в амок, ха ха ха.

    18:29 06.10.2025

  • 34 Ти ся кажи

    11 2 Отговор
    "Чичо Бойко" е невинен! ВидЕл се е с хлапето на аркадаша, щипнал го по бузката и даже не са се снимали. Каква семейно-приятелска идиля цари между Банкя и всякакви там бели домове. На "камината" има вдлъбнатина, където чичкото се е подпирал... Лицето е нагло, арогантно и лъжливо!

    18:31 06.10.2025

  • 35 Данчо

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Не е подписал 6 млад за нищо, нали

    18:31 06.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Варна

    10 3 Отговор
    Те от Уолстрийт си измислят заглавия щото искат да го злепоставят :)
    - Честно тоя с удоволствие бих го "сурвакал" докато ме заболят ръцете

    18:33 06.10.2025

  • 38 ЗРИТЕЛ

    15 3 Отговор
    ЛЪЖЕ КАТО ДЪРТ ЦИГАНИН...

    Коментиран от #49

    18:34 06.10.2025

  • 39 Това

    3 0 Отговор
    някакви медии ли са ?

    18:35 06.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Жомар

    4 0 Отговор
    Дългите ръце на ДС, и Магнитни ще се окаже поръчков

    18:37 06.10.2025

  • 42 Драгой

    3 1 Отговор
    Аз си спомням как целиха с гвн@ Бареков в Монтана.

    18:37 06.10.2025

  • 43 Да,бе

    7 1 Отговор
    Св. Тулупий не коментира жълтини с кафяво бельо...Иначе с възрастта става все по-малък и е обида за нацията,че се оставихме тоя илитерат да си развява коня толкова години.Досега трябваше да е изгнил в затвора.

    Коментиран от #58

    18:38 06.10.2025

  • 44 Да,бе

    1 1 Отговор
    Св. Тулупий не коментира жълтини с кафяво бельо...Иначе с възрастта става все по-жалък и е обида за нацията,че се оставихме тоя илитерат да си развява коня толкова години.Досега трябваше да е изгнил в затвора.

    18:39 06.10.2025

  • 45 самоПоканих се, отидохме, видяхме се

    3 1 Отговор
    барейката вероятно го разпитва пред зайчарника в банкя

    18:39 06.10.2025

  • 46 Иванчо+Марийка

    1 1 Отговор
    Барека - подлогата на Боби от Банкя

    18:42 06.10.2025

  • 47 време е

    5 1 Отговор
    Сикаджииската гербераска мутра от Банкя да е в БЕЛЕНЕ

    18:43 06.10.2025

  • 48 Ха ха

    1 1 Отговор
    Мирчев да отговори може ли да се обещава Нефтохим и Турски поток,които не са българска собственост на когото и да е.Турски поток се изплаща в момента на чужд инвеститор,който го построи и може би до 2,3 години ще погасим дълга си и тогава ще стане български,а Нефтохим е руска собственост

    18:43 06.10.2025

  • 49 Мисирка

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЗРИТЕЛ":

    Що "като" ?

    18:43 06.10.2025

  • 50 Майна

    4 1 Отговор
    Това е ..порнография, хора.
    " Политическа" порнография..
    Как ставаме съучастници дори с коментарите си.
    Опомнете се.
    Ударихме дъното щом стоим като наблюдатели!

    18:43 06.10.2025

  • 51 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Фактически Бойко Борисов си призна всичко.И за Турски поток и Боташ и Нефтохим и Магнитски.

    18:43 06.10.2025

  • 52 Желая ти всичко най хубаво

    5 1 Отговор
    Боко - тикво, скандирахме през 2020 - лятото.

    18:43 06.10.2025

  • 53 Сандо

    6 1 Отговор
    Какво да говори Тиквата?Всичко е ясно:той предлага държавни активи в замяна на решаване на лични проблеми!Тоя човек за този случай трябва да бъде разследван,осъден и вкаран в панделата,където му е мястото още от 90-те години.

    18:44 06.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами

    3 0 Отговор
    Догодина се очаква пик на магнитните бури.
    Бая народ ще има "отнесени от вихъра" :)

    18:48 06.10.2025

  • 56 Следовател Стъпков

    7 1 Отговор
    Започне ли някой да се обяснява много, гаранция, че нещо не е наред

    18:48 06.10.2025

  • 57 Централен софийски

    5 1 Отговор
    Щом започва да кашля, значи не знае отговора на въпроса. Върти, сучи и най - накрая при бай Ставри.

    Коментиран от #66

    18:49 06.10.2025

  • 58 Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да,бе":

    Но с парите които тази Тиква Борисов откраднал от нашите и европейските джобове, разгради държавността, корумпира държавните калинки и си осигури спокойствие за дълги години.

    18:51 06.10.2025

  • 59 ГЕРБ

    0 5 Отговор
    Форевър !

    18:52 06.10.2025

  • 60 Я па тоо простак

    2 0 Отговор
    ЗАТВОР, БУЦИИИИИ!!!!

    18:53 06.10.2025

  • 61 ежко

    4 0 Отговор
    Първо -Боко е завършен лъжец и думите му нищо не значат!Второ -руския газ може пак да тече,но при друго управление!Нищо не е приключило!

    Коментиран от #64

    18:54 06.10.2025

  • 62 Партизан Белград

    3 0 Отговор
    Винету е станал по-дебел и от Пеефски. Често така става като спреш с футбола.

    18:54 06.10.2025

  • 63 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Само в България престъпник и нац;предател като ББ вместо да виси на някоя лампа на жълтите павета дава интервюта !

    18:57 06.10.2025

  • 64 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "ежко":

    Прочети внимателно.Бойко увърта но в крайна сметка става ясно че всичко е вярно.

    18:58 06.10.2025

  • 65 Абе боко уплашен и пак вика барека

    3 0 Отговор
    Да си изчисти малко имиджа. Четете коментарите на хората под видеото във Фокс Нюз? Боко тиквун го прегръща и Барека се смее! Преди интервюто тиквун му казва "Ела малко по насам пред къщата ми че комшиите са притеснени тук на улицата да не ми направиш нещо". Чисти си имиджа и стоварва грабежа на смазания славун кючек болен и на червените. Гражданите пишат " барек пак сложи наколенките пред тази тиква" ," разбрахте се предварително нали" и подобни ....но боко още повече си го наби като обвини сина на Тръмп и най влиятелния финансов ежедневник в САЩ че лъжат

    19:00 06.10.2025

  • 66 сучи и най - накрая при бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Централен софийски":

    бай Ставри:

    не го искам
    бая угоен е

    19:02 06.10.2025

  • 67 жъгре

    1 0 Отговор
    В какво качество този лъжлив и крадлив циганин е преговарял да продава активи на България??? Като какъв е предлагал да продава??? Баща му вика ми разреши да го построя??? Това го казва разбойник и крадлив циганин дето е ръководил държава??? Къде са били службите да го засекат като предлага далавери за да се измъкнат от Магнитски мафиотите. Не стига че ограби България, ами и малкото печаливши активи тръгнал тоя глупак да продава сякаш са на баща му. Защо не е прибран още??? Има и самопризнания за далавери които е правил. Защо не е в ареста и да дава показания. Какъв си ти бе циганин мръсен??? Слава на Господ Иисус Христос, такива глупаци са че не трябва и да се разследва. Сам си казва че е правил далавери с държавни имаоти. Опит за кражба и търговия в особенно големи размери. ДАНС, Прокурори, МВР спите ли бе???

    19:05 06.10.2025

