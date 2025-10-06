В Добрич бе задействана системата BG-ALERT

Областният управител на Добрич задейства системата BG-ALERT, съобщават от БНТ.
Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.
Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.
За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа, предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология.
1 алърт ахтунг
19:44 06.10.2025
2 Пич
19:46 06.10.2025
3 с тая система
19:47 06.10.2025
4 намери ли пари
19:50 06.10.2025
5 граф Монте Кристо
19:56 06.10.2025
6 az СВО Победа80
Коментиран от #11
20:09 06.10.2025
7 Спецназ
за да не прелее стената- ще има НАВОДНЕНИЕ!
Следете язовирите, Баце и всичко ще е шоколад.
Ако не- снимайте си пак плуваща река с коли.
20:09 06.10.2025
8 Кранево
20:18 06.10.2025
9 Гатьо
Лично аз мога само да прибера офцете в кошарата и да си сглобя една ракия със салата....
20:22 06.10.2025
10 коко
20:28 06.10.2025
11 в zaдния
До коментар #6 от "az СВО Победа80":ти двор ?
20:39 06.10.2025