Новини
България »
Добрич »
В Добрич бе задействана системата BG-ALERT

В Добрич бе задействана системата BG-ALERT

6 Октомври, 2025 19:41 791 11

  • добрич-
  • активиране-
  • система bg- alert

Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.

В Добрич бе задействана системата BG-ALERT - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областният управител на Добрич задейства системата BG-ALERT, съобщават от БНТ.

Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.

Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.

За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа, предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология.


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 алърт ахтунг

    3 0 Отговор
    няма такъв постоянен и повсеместен грабеж като на тази територия

    19:44 06.10.2025

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Господ да пази хората !!! Държавата няма !!!

    19:46 06.10.2025

  • 3 с тая система

    7 0 Отговор
    добре се поналапаха а файдя от нея има ли реално след като само се пише за нея но никой не я е чувал и виждал?

    19:47 06.10.2025

  • 4 намери ли пари

    5 1 Отговор
    Да превеждат и на англииски , и да ни предупреждават че ще вали.Българите са грамотни и могат да разберат прогнозата за времето и без скъпи и безмислени предупреждения!

    19:50 06.10.2025

  • 5 граф Монте Кристо

    7 1 Отговор
    Какъв е тоя алерт,неразбираемо,да беше поне АЛАРМ,ИНАЧЕ ЗА 99% ОТ ХОРАТА АЛЕРТ не означава нищо.

    19:56 06.10.2025

  • 6 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    Може би руски десант в Добруджа? 🤣

    Коментиран от #11

    20:09 06.10.2025

  • 7 Спецназ

    1 1 Отговор
    При такива количества и 1 язовир да се изпусне,
    за да не прелее стената- ще има НАВОДНЕНИЕ!

    Следете язовирите, Баце и всичко ще е шоколад.

    Ако не- снимайте си пак плуваща река с коли.

    20:09 06.10.2025

  • 8 Кранево

    0 1 Отговор
    Знам...три съобщения получих...без файда...

    20:18 06.10.2025

  • 9 Гатьо

    1 0 Отговор
    Добре бе то и по телевизора гледам имам и телефон...защо ми пускат аларма че ще вали??
    Лично аз мога само да прибера офцете в кошарата и да си сглобя една ракия със салата....

    20:22 06.10.2025

  • 10 коко

    2 0 Отговор
    Кой и колко пари хапна за тази ненужна и неработеща система която те оповестява когато няма нужда а когато има бедствие мълчи защото кмета спи сладко до топлото дупе на жена си?

    20:28 06.10.2025

  • 11 в zaдния

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа80":

    ти двор ?

    20:39 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове