Кола се блъсна в стена на КПП "Бранище"

Възрастни мъж и жена са с множество наранявания след катастрофа на пътя Добрич - Бранище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

След получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие, полицейските служители установяват, че 73-годишен мъж е управлявал автомобил и е катастрофирал, удряйки се в стена на контролно-пропускателен пункт „Бранище“.

В резултат на инцидента 73-годишният водач е с фрактура на горен крайник, счупени ребра и пневмоторакс. Пострадала е и пътуващата с него 71-годишна жена, която е със счупвания на долните крайници.

Двамата са настанени в МБАЛ – Добрич. По случая е образувано досъдебно производство. Заради инцидента се бе образувала колона от коли и движението бе временно затруднено.