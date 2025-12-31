Магазин в Добрич отказва да работи с евро

Собственикът на добричкия магазин „Хора от народа“ Пламен Ангелов официално обяви, че няма да приема плащания в евро, следа като страната ни се присъедини към еврозоната през 2026 година. В интервю за Про Нюз Добрич Ангелов подчерта, че решението му е продиктувано от лични убеждения и липса на широко обществено обсъждане по темата. "В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога", категоричен бе предприемачът.

За да заобиколи използването на европейската валута, търговецът планира да внедри система от предплатени карти тип ваучер. Клиентите ще могат да зареждат тези карти със суми в български лева и с тях да пазаруват в обекта. По думите на Ангелов, този модел е насочен към гражданите, които изпитват притеснения от бъдещите промени във финансовата система и потенциалното въвеждане на дигиталното евро.

Магазинът, който функционира в Добрич от около година, ще продължи да приема и дебитни карти, но основният акцент ще остане върху запазването на лева като основна единица за разплащане в рамките на неговия бизнес.

Пламен Ангелов изрази остри критики към настоящия модел на управление, като акцентира върху проблемите на малкия бизнес и обезлюдяването на селските райони. Според него въвеждането на еврото без референдум ще се отрази негативно на местната икономика. Търговецът очаква 2026 година да бъде преломна за обществените процеси в България, като подчертава необходимостта от реален „финансов суверенитет“.

Въпреки амбициозния план за бойкот, остава открит въпросът как тази инициатива ще се съгласува с бъдещото законодателство, което ще регламентира приемането на еврото като единствено законно платежно средство в страната.