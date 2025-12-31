Магазин в Добрич отказва да работи с евро

Собственикът на добричкия магазин „Хора от народа“ Пламен Ангелов официално обяви, че няма да приема плащания в евро, следа като страната ни се присъедини към еврозоната през 2026 година. В интервю за Про Нюз Добрич Ангелов подчерта, че решението му е продиктувано от лични убеждения и липса на широко обществено обсъждане по темата. "В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога", категоричен бе предприемачът.
За да заобиколи използването на европейската валута, търговецът планира да внедри система от предплатени карти тип ваучер. Клиентите ще могат да зареждат тези карти със суми в български лева и с тях да пазаруват в обекта. По думите на Ангелов, този модел е насочен към гражданите, които изпитват притеснения от бъдещите промени във финансовата система и потенциалното въвеждане на дигиталното евро.
Магазинът, който функционира в Добрич от около година, ще продължи да приема и дебитни карти, но основният акцент ще остане върху запазването на лева като основна единица за разплащане в рамките на неговия бизнес.
Пламен Ангелов изрази остри критики към настоящия модел на управление, като акцентира върху проблемите на малкия бизнес и обезлюдяването на селските райони. Според него въвеждането на еврото без референдум ще се отрази негативно на местната икономика. Търговецът очаква 2026 година да бъде преломна за обществените процеси в България, като подчертава необходимостта от реален „финансов суверенитет“.
Въпреки амбициозния план за бойкот, остава открит въпросът как тази инициатива ще се съгласува с бъдещото законодателство, което ще регламентира приемането на еврото като единствено законно платежно средство в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха ха
Иначе няма лоша реклама. И ние днес чухме за този магазин.
Коментиран от #62, #77
14:10 31.12.2025
2 Сесесере
Коментиран от #9, #37
14:11 31.12.2025
3 Ега ти кефа
Бойкот до дупка!
Коментиран от #58
14:12 31.12.2025
4 шеметни капели
В държавата няма как да се работи без медтната валута - данъци, такси, осигуровки, режийни.
Щял да работи с левове, пък те безсрочно и без марж ще се обменят в евро :)
Питайте го как ще си плати данъцте и сметките.
Коментиран от #25, #26, #48
14:12 31.12.2025
5 Браво
14:12 31.12.2025
6 И как ще се разплаща за стоката
14:12 31.12.2025
7 Сесесере
14:13 31.12.2025
8 Без да ни питат
14:13 31.12.2025
9 Човека КоZа
До коментар #2 от "Сесесере":Не се разстройвай, ще ти мине 🤭
14:14 31.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Хой
14:14 31.12.2025
12 За България!
Коментиран от #17
14:14 31.12.2025
13 Експерт
14:15 31.12.2025
14 Що ни занимавате с тая пропаднала
Във Варна вече затвори магазина на Чаталджа още лятото, понеже на никой не му се купуваха скъпи турски развалени плодове и зеленчуци
14:16 31.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бойкот на еврото !
Коментиран от #27
14:16 31.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хич
14:17 31.12.2025
20 браво чичак
Ще накараш де би ли те да ти кихнат пари с предплата за месеци наред и да купуват само твоите жолани.
Стрижи овцете на воля!
А ако те питат какво ще правиш с левовете, гледай настрани и мълчи двусмислено.
Коментиран от #23, #71
14:17 31.12.2025
21 Пламен
Месарници бол.
14:19 31.12.2025
22 хи хи
14:19 31.12.2025
23 ще ги върти
До коментар #20 от "браво чичак":през рублата
14:19 31.12.2025
24 Факт
14:20 31.12.2025
25 Браво на човека
До коментар #4 от "шеметни капели":Няма да плаща данъци, понеже левът не е държавна валута, разменянето на левове не е плащане и не подлежи на данъчно таксуване. Хора, пазете си левовете, можем да търгуваме с тях и не дължим данъци на държавата!
Коментиран от #33, #35, #36
14:20 31.12.2025
26 Еврото е купон без стойност!
До коментар #4 от "шеметни капели":БНБ ще обменя левове за евро безсрочно!
14:20 31.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Никси
Коментиран от #31, #34
14:22 31.12.2025
29 Пламен
14:23 31.12.2025
30 йькфкгк
14:24 31.12.2025
31 няма не се знае
До коментар #28 от "Никси":Костадин обеща да си подаде оставката ако България приеме Еврото. Време е.
Коментиран от #57
14:25 31.12.2025
32 Ми де да знам
Добрич Център, ул. „Отец Паисий“ 54, 9300 Добрич
На Ивилин Михайлов намирисва работата.
Коментиран от #43
14:25 31.12.2025
33 да ама не
До коментар #25 от "Браво на човека":Щом работи, значи плаща данъци, осигуровки, патенти, наеми или данък сгради, такси смет и пр.
Всичко това в евро.
Ако е решил да прави бартер, няма да му трябват левове.
Но ако иска левове, то той взема евро - по фиксирания курс.
И аз нямам нищо против да ми дадете 2 коша с левове е ся ги вземам, само ги дайте.
Коментиран от #42
14:26 31.12.2025
34 мькькффл
До коментар #28 от "Никси":до 8 януари има време..... а от утре вече ще си с евро . така че млък не прикай глупости. урсула няма да падне скоро
Коментиран от #60
14:26 31.12.2025
35 мъда
До коментар #25 от "Браво на човека":И като отпадне Борда един долар ще е пак 3500 лева. От твоите.
Коментиран от #46
14:26 31.12.2025
36 Направо
До коментар #25 от "Браво на човека":пращиш от акъл. Като гледам, има и cepceми, дето да ти вярват.
14:26 31.12.2025
37 Мутата
До коментар #2 от "Сесесере":Според твойта куха тиква на раменете , русороби са Унгария, Полша, Чехия, Румъния, Дания и Швеция
Коментиран от #40
14:26 31.12.2025
38 !!!?
14:27 31.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ма не
До коментар #37 от "Мутата":Изредените са лузърите на Европа. Половината не могат да си свалят дефицита под 5-6%. А иначе питай ги дали не искат Еврото!
Коментиран от #55
14:28 31.12.2025
41 Ганьо
Лошото е че им се вярва.
14:29 31.12.2025
42 Да ама да
До коментар #33 от "да ама не":Точно така, бартер срещу старите левове, това не се осчетоводява и не се дължи данък. Вие с еврата си плащайте данъци и такси на банките.
Коментиран от #49
14:29 31.12.2025
43 а не ти ли намирисва
До коментар #32 от "Ми де да знам":на последни напъни на ФАКТИ да очернят еврото
Коментиран от #45
14:29 31.12.2025
44 Пламен
14:32 31.12.2025
45 Ми де да знам
До коментар #43 от "а не ти ли намирисва":Хе хе. Цяла плеяда Румен Фатмаковски има
14:32 31.12.2025
46 Средният
До коментар #35 от "мъда":Прав си...доларът пак ще е 3500 лева но спрямо еврото...4000
Дерзайте шебеци!
14:33 31.12.2025
47 хахахаха
Коментиран от #90
14:33 31.12.2025
48 Стенли
До коментар #4 от "шеметни капели":Много просто БНБ ще обменя безплатно и безсрочено левове в евро просто трябва да отиде в клон на БНБ проблема е че просто хората в един момент няма да имат левове защото пенсии заплатите и социални помощи ще се плащат в евро и вижте спрете с тази опорка че видите ли който е против еврозоната е с Русия първо на първо така наречения ЕС и така наречената еврозона са две различни неща а това за Русия и Путин по тази логика Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁 трябваше да се проведе референдум оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден обират пребиват и дори убиват възрастни хора в страната в все по обезлюдяващите села където чероките си правят каквото си поискат
Коментиран от #72
14:33 31.12.2025
49 !!!?
До коментар #42 от "Да ама да":Само "на черно" не се плащат данъци...иначе де юре вършиш открита незаконна търговия !
Коментиран от #63
14:34 31.12.2025
50 Коки
14:34 31.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Костя Копейкин
14:37 31.12.2025
53 абе
14:37 31.12.2025
54 Хахо
14:38 31.12.2025
55 Мутата
До коментар #40 от "ма не":Щото другите го свалят, въпроса не е в дефицити или дългове, а да можеш сам да си определяш фискалната политика, но трябват познания, да бъдете българи и да си избиете робството от главите.
14:38 31.12.2025
56 Механик
Тьо тя каза,че това е валутата на светлото бъдеще.
14:40 31.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Подкрепям
До коментар #3 от "Ега ти кефа":Подкрепям Пламен Ангелов. Браво юначага !
Бойкот на еврото, докато се възстанови отново лева !
14:42 31.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Доста е жалък собственика
14:44 31.12.2025
62 Минувач
До коментар #1 от "ха ха ха ха":Само ти си чул днес за неговите магазини. Той има отворени няколко магазина в различни градове. Върнал се е от чужбина, отглежда плодове и зеленчуци, продава само БЪЛГАРСКА стока в магазините си. Работи и с други български производители - млечни, месни продукти, консервирани храни. Той самият беше на всеки протест за запазване на лева във Варна, постоянно носи дрехи с българска национална тематика.
Коментиран от #69, #76
14:44 31.12.2025
63 Всичко е законно
До коментар #49 от "!!!?":Държавата се отказва от лева, аз не се отказвам и го ползвам. Не подлежа на счетоводна регулация, както и с крипто валутите, върху които не плащам данъци, понеже не са пари и нямат счетоводно стойност, но това не ми пречи да ги разменям с други хора по цял свят. А вие си стойте като вързани за ЕЦБ.
Коментиран от #82
14:45 31.12.2025
64 Всеки
14:46 31.12.2025
65 Иван
14:46 31.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Пламен
След това ще обяви тридневен национален траур .
14:48 31.12.2025
68 Много добра идея, трябваше държавата да
14:48 31.12.2025
69 Народа
До коментар #62 от "Минувач":не случайно е рекъл:
По дрехите посрещат..... по ума изпращат.
14:48 31.12.2025
70 Хахо
14:49 31.12.2025
71 Минувач
До коментар #20 от "браво чичак":Той не задължава никого да му е клиент. Неговите клиенти са родолюбиви българи, които купуват стките му, които са 100% българско и екологично производство. Отделно за левовете, няма проблеми. До юни всяка търговска банка ще ги приема, а след това БЕЗСРОЧНО БНБ ще си ги приема и обменя (не съм сигурен, дали и търговските банки няма да го правят, но вече по техен курс, не по официалния),
14:49 31.12.2025
72 Подкрепям
До коментар #48 от "Стенли":Подкрепям напълно коментара на Стенли !
14:49 31.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Вие сте бунаци
14:50 31.12.2025
75 ИВАН
14:50 31.12.2025
76 Пламен
До коментар #62 от "Минувач":От коя чужбина се е върнал ?
14:53 31.12.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 хех
14:57 31.12.2025
80 Да спасим БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ
14:59 31.12.2025
81 екстра
14:59 31.12.2025
82 !!!?
До коментар #63 от "Всичко е законно":Щом имаш магазин ти си длъжен да плащаш корпоративен данък да касираш ДДС, да плащаш застраховки, да се отчиташ пред НАП...!
14:59 31.12.2025
83 Ехаааа
15:04 31.12.2025
84 Ами сега?
15:06 31.12.2025
85 Марк
Това силен ход - да се бойкотира приемането на еврото! Нека и други търговци да направят това!
Да им кажем не на тия наглеци! Не на въвеждането на еврото насила!
15:09 31.12.2025
86 Николай II
Ама май не само той е идиот.
Коментиран от #88
15:12 31.12.2025
87 Мда
15:12 31.12.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Нехис
15:18 31.12.2025
90 Чалъми
До коментар #47 от "хахахаха":тарикатски. Ще ги впрегне, уж от патриотизъм, да си дадат парите за някакви ваучери, дето само с неговата стока вървят, да си му бутат оборота да върви, пък левовете ще си ги сменя за евра. На ганчо, акъл с фуния да му наливаш, пак няма да стане. То не бяха пирамиди, фараони, масова приватизация..... и пак си е същия cepceм.
15:19 31.12.2025
91 фАНТОМасс
15:20 31.12.2025
92 Серсемин
15:23 31.12.2025
93 Учуден
15:23 31.12.2025
94 1234
Коментиран от #96
15:23 31.12.2025
95 1357
15:24 31.12.2025
96 НСИ
До коментар #94 от "1234":Сега е момента да ги преброим.
15:25 31.12.2025