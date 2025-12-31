Новини
Магазин в Добрич отказва да работи с евро

Магазин в Добрич отказва да работи с евро

31 Декември, 2025

Магазинът, който функционира в Добрич от около година, ще продължи да приема и дебитни карти, но основният акцент ще остане върху запазването на лева като основна единица за разплащане в рамките на неговия бизнес

Собственикът на добричкия магазин „Хора от народа“ Пламен Ангелов официално обяви, че няма да приема плащания в евро, следа като страната ни се присъедини към еврозоната през 2026 година. В интервю за Про Нюз Добрич Ангелов подчерта, че решението му е продиктувано от лични убеждения и липса на широко обществено обсъждане по темата. "В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога", категоричен бе предприемачът.

За да заобиколи използването на европейската валута, търговецът планира да внедри система от предплатени карти тип ваучер. Клиентите ще могат да зареждат тези карти със суми в български лева и с тях да пазаруват в обекта. По думите на Ангелов, този модел е насочен към гражданите, които изпитват притеснения от бъдещите промени във финансовата система и потенциалното въвеждане на дигиталното евро.

Магазинът, който функционира в Добрич от около година, ще продължи да приема и дебитни карти, но основният акцент ще остане върху запазването на лева като основна единица за разплащане в рамките на неговия бизнес.

Пламен Ангелов изрази остри критики към настоящия модел на управление, като акцентира върху проблемите на малкия бизнес и обезлюдяването на селските райони. Според него въвеждането на еврото без референдум ще се отрази негативно на местната икономика. Търговецът очаква 2026 година да бъде преломна за обществените процеси в България, като подчертава необходимостта от реален „финансов суверенитет“.

Въпреки амбициозния план за бойкот, остава открит въпросът как тази инициатива ще се съгласува с бъдещото законодателство, което ще регламентира приемането на еврото като единствено законно платежно средство в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха ха

    60 59 Отговор
    Путин ще му даде кокалче.

    Иначе няма лоша реклама. И ние днес чухме за този магазин.

    Коментиран от #62, #77

    14:10 31.12.2025

  • 2 Сесесере

    73 73 Отговор
    Поредния шизофренен русороб!

    Коментиран от #9, #37

    14:11 31.12.2025

  • 3 Ега ти кефа

    68 57 Отговор
    Всички да го последват!
    Бойкот до дупка!

    Коментиран от #58

    14:12 31.12.2025

  • 4 шеметни капели

    55 25 Отговор
    И чичака какво ще правив с левовете ни като ги придобие срещу предплатени карти и ваучери?
    В държавата няма как да се работи без медтната валута - данъци, такси, осигуровки, режийни.
    Щял да работи с левове, пък те безсрочно и без марж ще се обменят в евро :)

    Питайте го как ще си плати данъцте и сметките.

    Коментиран от #25, #26, #48

    14:12 31.12.2025

  • 5 Браво

    33 22 Отговор
    Но държавата ще го натисне със своите бухалки

    14:12 31.12.2025

  • 6 И как ще се разплаща за стоката

    53 16 Отговор
    ей, само глупости говорите

    14:12 31.12.2025

  • 7 Сесесере

    44 26 Отговор
    Мандалото хлопва на 31.01.26! После народния магазин за пинтии отива на бунището!

    14:13 31.12.2025

  • 8 Без да ни питат

    41 33 Отговор
    Ни навряха в тази еврокочина. Ама такъв народ като нашия с кеф да го клатиш. Добре дошли в клуба на богатите.

    14:13 31.12.2025

  • 9 Човека КоZа

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    Не се разстройвай, ще ти мине 🤭

    14:14 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Хой

    28 16 Отговор
    Много евтина реклама епгене Бай Ганьо

    14:14 31.12.2025

  • 12 За България!

    25 35 Отговор
    Съпротивата тепърва ще набира сили и ако Борисов или малките репи от ПП и ДБ смятат победата си над България за окончателна, ще има време да разберарт истината преди да изгубят почва под краката си!

    Коментиран от #17

    14:14 31.12.2025

  • 13 Експерт

    15 9 Отговор
    Ами, да! Има и овци безстопанствени!

    14:15 31.12.2025

  • 14 Що ни занимавате с тая пропаднала

    31 20 Отговор
    копейка Пламен?
    Във Варна вече затвори магазина на Чаталджа още лятото, понеже на никой не му се купуваха скъпи турски развалени плодове и зеленчуци

    14:16 31.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бойкот на еврото !

    21 34 Отговор
    Евала! Това е един достоен българин! Всички трябва да последват примера му. Така или иначе на който му трябва евро БНБ ще приема левове срещу евро безсрочно!

    Коментиран от #27

    14:16 31.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хич

    19 10 Отговор
    го няма тоя. Щели да зареждат ваучери. Как ще става това зареждане ? По-скоро идейката му е да си върже сигурна клиентела, ама ганчо не е чак толква елементарен.

    14:17 31.12.2025

  • 20 браво чичак

    24 13 Отговор
    Много хитър номер.
    Ще накараш де би ли те да ти кихнат пари с предплата за месеци наред и да купуват само твоите жолани.

    Стрижи овцете на воля!

    А ако те питат какво ще правиш с левовете, гледай настрани и мълчи двусмислено.

    Коментиран от #23, #71

    14:17 31.12.2025

  • 21 Пламен

    11 9 Отговор
    Какво ме итересува какво искал овчарчето Фалитко ?
    Месарници бол.

    14:19 31.12.2025

  • 22 хи хи

    11 12 Отговор
    БНБ да обяви че няма да обменя повече лвчета или ще ги обменя на по-висок курс и ще видите какви ваучери ще ви продаде :)))))))

    14:19 31.12.2025

  • 23 ще ги върти

    16 11 Отговор

    До коментар #20 от "браво чичак":

    през рублата

    14:19 31.12.2025

  • 24 Факт

    13 7 Отговор
    Това трябваше да направят всички по веригата, за да няма проблем с оборотните. Накрая и без това парите отиват в банката!

    14:20 31.12.2025

  • 25 Браво на човека

    15 22 Отговор

    До коментар #4 от "шеметни капели":

    Няма да плаща данъци, понеже левът не е държавна валута, разменянето на левове не е плащане и не подлежи на данъчно таксуване. Хора, пазете си левовете, можем да търгуваме с тях и не дължим данъци на държавата!

    Коментиран от #33, #35, #36

    14:20 31.12.2025

  • 26 Еврото е купон без стойност!

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "шеметни капели":

    БНБ ще обменя левове за евро безсрочно!

    14:20 31.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никси

    20 14 Отговор
    Спокойно бре , на 8-ми януари се готви мащабна Стачка в целия ЕС , на Урсула може да и литнат чапанците като нищо , още нищо не се знае за еврото !!!.

    Коментиран от #31, #34

    14:22 31.12.2025

  • 29 Пламен

    15 7 Отговор
    Кучето си лае , керванът си върви .

    14:23 31.12.2025

  • 30 йькфкгк

    14 6 Отговор
    след седмица до месец ще зарботи, щото няма кой левчета да.му дава. щял да работи с карти.!!!! ми нали от утре всичко в картите ще е евро бе тъпчънко

    14:24 31.12.2025

  • 31 няма не се знае

    20 9 Отговор

    До коментар #28 от "Никси":

    Костадин обеща да си подаде оставката ако България приеме Еврото. Време е.

    Коментиран от #57

    14:25 31.12.2025

  • 32 Ми де да знам

    12 6 Отговор
    На Гугъл картата е отбелязан с "Окончателно затворен"
    Добрич Център, ул. „Отец Паисий“ 54, 9300 Добрич
    На Ивилин Михайлов намирисва работата.

    Коментиран от #43

    14:25 31.12.2025

  • 33 да ама не

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Браво на човека":

    Щом работи, значи плаща данъци, осигуровки, патенти, наеми или данък сгради, такси смет и пр.
    Всичко това в евро.
    Ако е решил да прави бартер, няма да му трябват левове.
    Но ако иска левове, то той взема евро - по фиксирания курс.
    И аз нямам нищо против да ми дадете 2 коша с левове е ся ги вземам, само ги дайте.

    Коментиран от #42

    14:26 31.12.2025

  • 34 мькькффл

    7 11 Отговор

    До коментар #28 от "Никси":

    до 8 януари има време..... а от утре вече ще си с евро . така че млък не прикай глупости. урсула няма да падне скоро

    Коментиран от #60

    14:26 31.12.2025

  • 35 мъда

    9 11 Отговор

    До коментар #25 от "Браво на човека":

    И като отпадне Борда един долар ще е пак 3500 лева. От твоите.

    Коментиран от #46

    14:26 31.12.2025

  • 36 Направо

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "Браво на човека":

    пращиш от акъл. Като гледам, има и cepceми, дето да ти вярват.

    14:26 31.12.2025

  • 37 Мутата

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    Според твойта куха тиква на раменете , русороби са Унгария, Полша, Чехия, Румъния, Дания и Швеция

    Коментиран от #40

    14:26 31.12.2025

  • 38 !!!?

    10 5 Отговор
    Вместо с Лев ще се плаща с Ваучер...не по Врат, а по Шия...по добре да въвведе разменна търговия - Кон за Кокошка !!!?

    14:27 31.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ма не

    8 9 Отговор

    До коментар #37 от "Мутата":

    Изредените са лузърите на Европа. Половината не могат да си свалят дефицита под 5-6%. А иначе питай ги дали не искат Еврото!

    Коментиран от #55

    14:28 31.12.2025

  • 41 Ганьо

    6 3 Отговор
    И такива хора искат да управляват?
    Лошото е че им се вярва.

    14:29 31.12.2025

  • 42 Да ама да

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "да ама не":

    Точно така, бартер срещу старите левове, това не се осчетоводява и не се дължи данък. Вие с еврата си плащайте данъци и такси на банките.

    Коментиран от #49

    14:29 31.12.2025

  • 43 а не ти ли намирисва

    10 6 Отговор

    До коментар #32 от "Ми де да знам":

    на последни напъни на ФАКТИ да очернят еврото

    Коментиран от #45

    14:29 31.12.2025

  • 44 Пламен

    12 3 Отговор
    С какво ще купува стоката от Борсата ? Там пост-терминали няма , всички работят ,,КЕШ".

    14:32 31.12.2025

  • 45 Ми де да знам

    7 5 Отговор

    До коментар #43 от "а не ти ли намирисва":

    Хе хе. Цяла плеяда Румен Фатмаковски има

    14:32 31.12.2025

  • 46 Средният

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "мъда":

    Прав си...доларът пак ще е 3500 лева но спрямо еврото...4000
    Дерзайте шебеци!

    14:33 31.12.2025

  • 47 хахахаха

    10 3 Отговор
    И като заплатите са в евро ще ходят хората да обменят в левове ли? Хахахаха....

    Коментиран от #90

    14:33 31.12.2025

  • 48 Стенли

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "шеметни капели":

    Много просто БНБ ще обменя безплатно и безсрочено левове в евро просто трябва да отиде в клон на БНБ проблема е че просто хората в един момент няма да имат левове защото пенсии заплатите и социални помощи ще се плащат в евро и вижте спрете с тази опорка че видите ли който е против еврозоната е с Русия първо на първо така наречения ЕС и така наречената еврозона са две различни неща а това за Русия и Путин по тази логика Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁 трябваше да се проведе референдум оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден обират пребиват и дори убиват възрастни хора в страната в все по обезлюдяващите села където чероките си правят каквото си поискат

    Коментиран от #72

    14:33 31.12.2025

  • 49 !!!?

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Да ама да":

    Само "на черно" не се плащат данъци...иначе де юре вършиш открита незаконна търговия !

    Коментиран от #63

    14:34 31.12.2025

  • 50 Коки

    8 1 Отговор
    Имам едни левчета от 1992. Да ида да пазарувам с тях.

    14:34 31.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Костя Копейкин

    4 7 Отговор
    Язе предлагам да се вържем към рублата

    14:37 31.12.2025

  • 53 абе

    5 2 Отговор
    Утре ще го има ли този сайт?

    14:37 31.12.2025

  • 54 Хахо

    4 2 Отговор
    Ку-ку ку-ку

    14:38 31.12.2025

  • 55 Мутата

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "ма не":

    Щото другите го свалят, въпроса не е в дефицити или дългове, а да можеш сам да си определяш фискалната политика, но трябват познания, да бъдете българи и да си избиете робството от главите.

    14:38 31.12.2025

  • 56 Механик

    6 5 Отговор
    Ас продавам Рубли срещу ЕВРАЦИ. 1 Рубла--- 1 Евро.
    Тьо тя каза,че това е валутата на светлото бъдеще.

    14:40 31.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Подкрепям

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ега ти кефа":

    Подкрепям Пламен Ангелов. Браво юначага !
    Бойкот на еврото, докато се възстанови отново лева !

    14:42 31.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Доста е жалък собственика

    5 5 Отговор
    А други магазини в Добрич няма ли ? Хахахаха

    14:44 31.12.2025

  • 62 Минувач

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха ха":

    Само ти си чул днес за неговите магазини. Той има отворени няколко магазина в различни градове. Върнал се е от чужбина, отглежда плодове и зеленчуци, продава само БЪЛГАРСКА стока в магазините си. Работи и с други български производители - млечни, месни продукти, консервирани храни. Той самият беше на всеки протест за запазване на лева във Варна, постоянно носи дрехи с българска национална тематика.

    Коментиран от #69, #76

    14:44 31.12.2025

  • 63 Всичко е законно

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "!!!?":

    Държавата се отказва от лева, аз не се отказвам и го ползвам. Не подлежа на счетоводна регулация, както и с крипто валутите, върху които не плащам данъци, понеже не са пари и нямат счетоводно стойност, но това не ми пречи да ги разменям с други хора по цял свят. А вие си стойте като вързани за ЕЦБ.

    Коментиран от #82

    14:45 31.12.2025

  • 64 Всеки

    2 1 Отговор
    който не обича живота,страната и народа си,не трябва да го има.Вземете крути мерки срещу такива полезни иди....,докато не е станало късно.Премахнете ги. Не е трудно.

    14:46 31.12.2025

  • 65 Иван

    7 2 Отговор
    Поредната простотия

    14:46 31.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пламен

    4 4 Отговор
    Тази вечер президента Радев ще призове за едноминутно мълчание в чест на кончината на великия български ЛЕВ.
    След това ще обяви тридневен национален траур .

    14:48 31.12.2025

  • 68 Много добра идея, трябваше държавата да

    8 4 Отговор
    В Германия има два региона в които се разплащат още с марки. Това е направено за след разпада на еврозоната, те да могат бързо да рестартират дойче марката. Във Франция също има такава латентна търговия с франкове по същата причина. Не за първи път месар е по-умен и предвидлив от държавната администрация

    14:48 31.12.2025

  • 69 Народа

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Минувач":

    не случайно е рекъл:
    По дрехите посрещат..... по ума изпращат.

    14:48 31.12.2025

  • 70 Хахо

    6 2 Отговор
    Идеално ще отида там да си обменя стотинките

    14:49 31.12.2025

  • 71 Минувач

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "браво чичак":

    Той не задължава никого да му е клиент. Неговите клиенти са родолюбиви българи, които купуват стките му, които са 100% българско и екологично производство. Отделно за левовете, няма проблеми. До юни всяка търговска банка ще ги приема, а след това БЕЗСРОЧНО БНБ ще си ги приема и обменя (не съм сигурен, дали и търговските банки няма да го правят, но вече по техен курс, не по официалния),

    14:49 31.12.2025

  • 72 Подкрепям

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Стенли":

    Подкрепям напълно коментара на Стенли !

    14:49 31.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Вие сте бунаци

    3 5 Отговор
    Ще продава по цени в евро а стоката ще се заплаща в лева без да преизчислява курса! Браво. Такива търговци ни трябват!

    14:50 31.12.2025

  • 75 ИВАН

    7 10 Отговор
    Браво, но всички трябва да го подкрепим, да не позволяваме да ни стрижат и доят.

    14:50 31.12.2025

  • 76 Пламен

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Минувач":

    От коя чужбина се е върнал ?

    14:53 31.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 хех

    5 3 Отговор
    Нищо. Съседния магазин ще работи само с евро.

    14:57 31.12.2025

  • 80 Да спасим БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

    7 7 Отговор
    Браво на този мъж!!! Поздравления за смелостта и заетата твърда позиция против насилственото набутване в потъващата скапана еврозона!!! Много е жалко,че няма повече мъже като него в изчезващата ни държава!!! Ако в моя град има такъв магазин аз също ще пазарувам само в него! Да бъдат проклети всички безродни властници,които причиняват този ад на НАРОДА ни!!! Пожелавам ѝм новогодишно да горят в АДА!!!

    14:59 31.12.2025

  • 81 екстра

    5 2 Отговор
    плащайте му с 50 000 лв от 1997 г.

    14:59 31.12.2025

  • 82 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Всичко е законно":

    Щом имаш магазин ти си длъжен да плащаш корпоративен данък да касираш ДДС, да плащаш застраховки, да се отчиташ пред НАП...!

    14:59 31.12.2025

  • 83 Ехаааа

    1 0 Отговор
    След като УЖ си за Българското, какви са тези цени,нали само Българска стока продаваш а цените не са съобразени с възможностите на народа .

    15:04 31.12.2025

  • 84 Ами сега?

    2 2 Отговор
    А с копейки ще може ли? Путин отдавна вече няма левове, откакто ни спря газта и плаща само в копейки, но и той докога ще продължи не се знае. БНБ вече ще иска евро и не ги приема, ние какво да ги правим

    15:06 31.12.2025

  • 85 Марк

    4 3 Отговор
    Браво човек! Адмирации!

    Това силен ход - да се бойкотира приемането на еврото! Нека и други търговци да направят това!

    Да им кажем не на тия наглеци! Не на въвеждането на еврото насила!

    15:09 31.12.2025

  • 86 Николай II

    1 2 Отговор
    81 коментара заради един търговец-идиот.
    Ама май не само той е идиот.

    Коментиран от #88

    15:12 31.12.2025

  • 87 Мда

    2 2 Отговор
    Браво хора! Трябва да се борим за нас, децата ни и родителите ни! Съвсем скоро ще обърнем резултата,

    15:12 31.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Нехис

    2 0 Отговор
    Пращайте го в Сибир този селски толбухинец!!!!

    15:18 31.12.2025

  • 90 Чалъми

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "хахахаха":

    тарикатски. Ще ги впрегне, уж от патриотизъм, да си дадат парите за някакви ваучери, дето само с неговата стока вървят, да си му бутат оборота да върви, пък левовете ще си ги сменя за евра. На ганчо, акъл с фуния да му наливаш, пак няма да стане. То не бяха пирамиди, фараони, масова приватизация..... и пак си е същия cepceм.

    15:19 31.12.2025

  • 91 фАНТОМасс

    0 1 Отговор
    Ей това е принципна позиция. Ей това е отстояване !

    15:20 31.12.2025

  • 92 Серсемин

    0 0 Отговор
    Лоша реклама няма

    15:23 31.12.2025

  • 93 Учуден

    0 0 Отговор
    А рубли ще приема ли? Тия с бусовете ще са на далавера един бус рубли два пакета солети.

    15:23 31.12.2025

  • 94 1234

    1 0 Отговор
    Ей, пълно е с ненормалници в тая държава.

    Коментиран от #96

    15:23 31.12.2025

  • 95 1357

    0 0 Отговор
    Ами да затваря, всички други ще работят в евро,че и хората в евро ще.плащат

    15:24 31.12.2025

  • 96 НСИ

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "1234":

    Сега е момента да ги преброим.

    15:25 31.12.2025

