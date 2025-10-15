Новини
След Царево: Активираха BG-ALERT в Свети Влас и "Елените"

След Царево: Активираха BG-ALERT в Свети Влас и "Елените"

15 Октомври, 2025 22:20 816 6

Причината са очаквани интензивни валежи

След Царево: Активираха BG-ALERT в Свети Влас и "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Системата BG-ALERT в района на Свети Влас и ваканционното селище "Елените" беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас, съобщават от БНР. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината.

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

По-рано тази вечер община Царево обяви, че също задейства BG-ALERT, заради възможни интензивни валежи през нощта.

"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение", посочиха още от Община Царево.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    5 0 Отговор
    След бетоните на диневи следва потоп, нормално.

    22:25 15.10.2025

  • 2 Е, все пак

    0 0 Отговор
    Има Господ, дано да ви заболи много , знаете се Виновни!!!! Ще ви заболи задължително, ско знаете родния си език , фори диалектно !!!

    22:26 15.10.2025

  • 3 каква е тая глупост

    2 0 Отговор
    която даже не е на български ?

    22:45 15.10.2025

  • 4 Мь даааа

    1 0 Отговор
    Цирк за олиго май френди. Трябвало е други системи да се задеистват години преди за да не се стига до това недодялано творение . Няма страшно кервана си върви в очакване на следващото бедствие. И помнете, че спасяването на давещите се е дело на самите давещи се.

    22:56 15.10.2025

  • 5 Смешна ситуация

    0 0 Отговор
    България се превърна в Украйна и всяка вечер влияят сирени като някога по мирното време когато чествахме празникът на Ботев и загиналите за свобода. Време е да се изнасяме.......

    23:01 15.10.2025

  • 6 Когато няма реална заплаха

    0 0 Отговор
    Активирането на системите е престъление. За това, че се сздава смут, напреждение и недоверие към глупавите управляващи

    23:31 15.10.2025

