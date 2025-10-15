След Царево: Активираха BG-ALERT в Свети Влас и "Елените"

Системата BG-ALERT в района на Свети Влас и ваканционното селище "Елените" беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас, съобщават от БНР. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината.

Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

По-рано тази вечер община Царево обяви, че също задейства BG-ALERT, заради възможни интензивни валежи през нощта.

"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение", посочиха още от Община Царево.