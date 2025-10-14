Полицията издирва 15-годишно момиче от Добрич (СНИМКА)

Полицията издирва 15-годишната Виктория Красимирова.

Тя напуснала дома си в квартал „Строител” в Добрич около 16:00 часа на 12 октомври.

Оттогава е в неизвестност, съобщава Нова тв, цитирайки кореспондентът на БТА Михаела Димитрова.

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса. То е било облечено в черен спортен панталон и сив суитшър, обуто с вишневи маратонки и носи черна чантичка през рамо.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.