Полицията издирва 15-годишно момиче от Добрич (СНИМКА)

Полицията издирва 15-годишната Виктория Красимирова.
Тя напуснала дома си в квартал „Строител” в Добрич около 16:00 часа на 12 октомври.
Оттогава е в неизвестност, съобщава Нова тв, цитирайки кореспондентът на БТА Михаела Димитрова.
Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса. То е било облечено в черен спортен панталон и сив суитшър, обуто с вишневи маратонки и носи черна чантичка през рамо.
Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
15:58 14.10.2025
2 няма страшно
кат другите моми шавливи
винаги се връщат в къщи смирени и успокоени
16:04 14.10.2025
3 Кафеникав
16:07 14.10.2025
4 Нехис
Коментиран от #6
16:08 14.10.2025
5 Карлос Друсар
16:11 14.10.2025
6 защо си
До коментар #4 от "Нехис":такъф Х0М0?
16:13 14.10.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
16:22 14.10.2025
8 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
16:23 14.10.2025