Полицията издирва 15-годишно момиче от Добрич (СНИМКА)

Полицията издирва 15-годишно момиче от Добрич (СНИМКА)

14 Октомври, 2025 15:52 557 8

Мария Атанасова

Полицията издирва 15-годишната Виктория Красимирова.

Тя напуснала дома си в квартал „Строител” в Добрич около 16:00 часа на 12 октомври.

Оттогава е в неизвестност, съобщава Нова тв, цитирайки кореспондентът на БТА Михаела Димитрова.

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса. То е било облечено в черен спортен панталон и сив суитшър, обуто с вишневи маратонки и носи черна чантичка през рамо.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.

Полицията издирва 15-годишно момиче от Добрич (СНИМКА)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 2 Отговор
    Сигурно е внучката на стрина Цецка Цачева ....така като я гледам ??!

    15:58 14.10.2025

  • 2 няма страшно

    3 2 Отговор
    ще се върне скоро
    кат другите моми шавливи
    винаги се връщат в къщи смирени и успокоени

    16:04 14.10.2025

  • 3 Кафеникав

    3 2 Отговор
    От нашите е споко

    16:07 14.10.2025

  • 4 Нехис

    2 4 Отговор
    Искате да кажете село Толбухин.

    Коментиран от #6

    16:08 14.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    1 2 Отговор
    Като прочетох 15-годишна, си представях нещо друго от ранга на бившата Маделина

    16:11 14.10.2025

  • 6 защо си

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нехис":

    такъф Х0М0?

    16:13 14.10.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Видех я на магистрала Тракия. 😎💋👩🥳🤣🖕

    16:22 14.10.2025

  • 8 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 0 Отговор
    Излезла е да си търси другар в живота. 😎

    16:23 14.10.2025

