Директорът на природен парк Витоша след смъртта на младата майка: Не мога да кажа чия е отговорността

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова определи пред журналисти случая, при който по-рано днес загина жена вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на Витоша, като "нелеп инцидент".
Тя не се ангажира с това кой носи вина, позовавайки се това, че е необходимо да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.
Не мога да кажа чия е отговорността, защото не мога да кажа какъв е имотът. Имотът трябва да бъде проверен, за да се види чий е, каза инж. Димитрова, цитирана от БТА.
Според нея теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като терен за обществено ползване. Тя подчерта, че тепърва трябва да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите или на Столична община.
„Тъй като имотът е формулиран като такъв за обществено ползване и вероятно попада в урбанизирана територия, отговорността може да бъде насочена към общината“, допусна инж. Димитрова.
На 20 октомври комисия, включваща представители на Столична община, Регионалната дирекция по горите РДГ- София, ДГС и ПП "Витоша") е обходила района, но не е маркирала това дърво като опасно. Дървото се е намирало на 6-7 метра навътре от пътя и не е имало външни признаци за опасност (изгниването е било вътрешно), поради което не е било отстранено при последната проверка.
Инж. Митрова заяви, че престоят в горска територия е на собствен риск и гражданите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия. Тя също така каза, че отговорността за сигнализиране при опасни дървета е споделена и всеки гражданин може да подаде сигнал.
Тя съобщи, че лично е отишла на място, за да провери каква е ситуацията.
Това, което видяхме с колегите от Регионалната дирекция по горите, е, че наистина има паднало дърво, което се намира на 6-7 метра навътре от пътя, което преди това не е давало някаква индикации, че може да бъде опасно, но предвид метеорологичните условия днес, силните ветрове, които духаха, вероятно дървото под напора на ветровете просто е паднало и се е случил неприятният инцидент, коментира инж. Димитрова.
Тя посочи, че още веднъж ще се назначи комисия и ще мине нов екип, за да прегледа отново дърветата, но предупреди, че ако падне сняг, може да има допълнителни дървета след проверка, които отново да бъдат опасни.
Дървесината е суровинен продукт и всяко вегетативно зряло дърво трябва да се оползотвори, а не да стават храна на корояди и червеи. Друг е въпросът с вековните и уникални дървета, които трябва да се запазят като природно богатство, като подходящо и безопасно се експонират.
Всичко това обаче изисква работа на терен, а не празни приказки и дуене.
Моите съболезнования към семейството!
ама май пак Путин е виновен че приспива бръмбарите и калинки на рахат службици
та не си гледат задълженията
Държавата опасна за всички нас
Дали и КОЙ въобще трябва да се грижи за растенията в парка!
И за кои да и за кои не!
Какъв Директор измислен е тая госпожа инДЖИНжер?
Нема се очуда, баце че не знае и границите на парка, иначе го стопанисва, НАЛИ??
Стопанисва отпусканите от общината пари- това най-знае да стопанисва!
Не знае границите на имота, а сеща ли се кой я назначи поне на тая длъжност??
СЪД и Затвор!
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Империалисте, не пищяхте ли точно вие, за някакви отрязани липи на ул. Опълченска преди година? Да се чуди човек, кога казвате истината!
До коментар #7 от "Анонимен":Не спирайте да пускате сигнали!
До коментар #13 от "Виж ти...":Ти си пълна СКЛЕРОЗА!
До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ти си склероза. Памперс също!
До коментар #19 от "Горски":Добре им го каза. Ква отговорност, кви 5 евро при буря бе? Отговорност се търси за оная жена, дето лампите на Витиня я размазаха. При буря и ураган цели къщи заминават и дървета със здрав корен също. Айде да изсечем цялата гора, та да е спокойно за пишман туристите.
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":
Несъществуващото статукво разграби всичко в България, изгони повечето кадърни хора, а останалите тук са демотивирани от корупцията и кражбите. После защо вече нищо не се поддържа и измират хора от всякакви нелепи инциденти. Слава Богу влязохме в Еврозоната и полека-лека ЕЦБ, ЕС и ЕК ще изземат вътрешната власт от ръцете на несъществуващото статукво. Но дали няма да е вече твърде късно за обрат на хода?
.
До коментар #11 от "коко":
Ако виновният е обикновен гражданин, необвързан с несъществуващото статукво, веднага ще го обвинят и осъдят. Ако е един от техните обаче - като в Елените ще проточват разследването и накрая ще кажат, че не са открили нищо.
.
