Новини
България »
Директорът на природен парк Витоша след смъртта на младата майка: Не мога да кажа чия е отговорността

Директорът на природен парк Витоша след смъртта на младата майка: Не мога да кажа чия е отговорността

3 Януари, 2026 19:36 1 245 31

  • дърво-
  • кола-
  • витоша-
  • майка

Според нея теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като терен за обществено ползване. Тя подчерта, че тепърва трябва да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите или на Столична община

Директорът на природен парк Витоша след смъртта на младата майка: Не мога да кажа чия е отговорността - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова определи пред журналисти случая, при който по-рано днес загина жена вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на Витоша, като "нелеп инцидент".

Тя не се ангажира с това кой носи вина, позовавайки се това, че е необходимо да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.

Не мога да кажа чия е отговорността, защото не мога да кажа какъв е имотът. Имотът трябва да бъде проверен, за да се види чий е, каза инж. Димитрова, цитирана от БТА.

Според нея теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като терен за обществено ползване. Тя подчерта, че тепърва трябва да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите или на Столична община.

„Тъй като имотът е формулиран като такъв за обществено ползване и вероятно попада в урбанизирана територия, отговорността може да бъде насочена към общината“, допусна инж. Димитрова.

На 20 октомври комисия, включваща представители на Столична община, Регионалната дирекция по горите РДГ- София, ДГС и ПП "Витоша") е обходила района, но не е маркирала това дърво като опасно. Дървото се е намирало на 6-7 метра навътре от пътя и не е имало външни признаци за опасност (изгниването е било вътрешно), поради което не е било отстранено при последната проверка.

Инж. Митрова заяви, че престоят в горска територия е на собствен риск и гражданите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия. Тя също така каза, че отговорността за сигнализиране при опасни дървета е споделена и всеки гражданин може да подаде сигнал.

Тя съобщи, че лично е отишла на място, за да провери каква е ситуацията.

Това, което видяхме с колегите от Регионалната дирекция по горите, е, че наистина има паднало дърво, което се намира на 6-7 метра навътре от пътя, което преди това не е давало някаква индикации, че може да бъде опасно, но предвид метеорологичните условия днес, силните ветрове, които духаха, вероятно дървото под напора на ветровете просто е паднало и се е случил неприятният инцидент, коментира инж. Димитрова.

Тя посочи, че още веднъж ще се назначи комисия и ще мине нов екип, за да прегледа отново дърветата, но предупреди, че ако падне сняг, може да има допълнителни дървета след проверка, които отново да бъдат опасни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    18 2 Отговор
    До пишман екозащитниците.
    Дървесината е суровинен продукт и всяко вегетативно зряло дърво трябва да се оползотвори, а не да стават храна на корояди и червеи. Друг е въпросът с вековните и уникални дървета, които трябва да се запазят като природно богатство, като подходящо и безопасно се експонират.
    Всичко това обаче изисква работа на терен, а не празни приказки и дуене.
    Моите съболезнования към семейството!

    Коментиран от #13, #27

    19:38 03.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Дървото е на частен имот.

    19:38 03.01.2026

  • 3 кака калинка

    14 2 Отговор
    Не мога да кажа чия е отговорността
    ама май пак Путин е виновен че приспива бръмбарите и калинки на рахат службици
    та не си гледат задълженията

    19:40 03.01.2026

  • 4 на дедо божи

    9 1 Отговор
    това е съдбата

    19:44 03.01.2026

  • 5 Атлантик

    18 0 Отговор
    Много припаднала държава в която никой , никога, за нищо не носи отговорност.
    Държавата опасна за всички нас

    19:45 03.01.2026

  • 6 Някой

    9 0 Отговор
    Просто е - виновен е този, който стопанисва патка. Ако това е този господин - в затвора за 40 години. Щото той е виновен.

    19:46 03.01.2026

  • 7 Анонимен

    8 0 Отговор
    И при нас дойдоха, окастриха дървета до детската градина и ресторанта, подрязваха даже кипарис, неизвестно с каква цел и оставиха цяла улица неокастрени опасни дървета!

    Коментиран от #14

    19:47 03.01.2026

  • 8 Емигрант

    16 0 Отговор
    Убийците в България винаги са НЕВИННИ или никой не може да ги назове, защото са изявени престъпници усвоили незаконно милиони европейски парици ! За всеки убит невинен трябва да се състави КОМИСИЯ която да НЕ ОТКРИЕ виновник ! Разбирате ли в каква държава-ИЗМАМНИК живеете бе будали ? Тази е ДИРЕКТОР на парк и НЕ ЗНАЕ ЯВНО НА КОГО И НА КАКВО Е ДИРЕКТОР ?

    19:47 03.01.2026

  • 9 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Е, ти, дет зимаш пари за тва не моеш, а аз моем?!?

    19:48 03.01.2026

  • 10 Спецназ

    15 1 Отговор
    ДИРЕКТОРА на Парк Витоша НЕ ЗНАЕ!!

    Дали и КОЙ въобще трябва да се грижи за растенията в парка!

    И за кои да и за кои не!

    Какъв Директор измислен е тая госпожа инДЖИНжер?
    Нема се очуда, баце че не знае и границите на парка, иначе го стопанисва, НАЛИ??

    Стопанисва отпусканите от общината пари- това най-знае да стопанисва!

    Не знае границите на имота, а сеща ли се кой я назначи поне на тая длъжност??
    СЪД и Затвор!

    19:49 03.01.2026

  • 11 коко

    11 0 Отговор
    Типично по български ! Биттият бит,е, ба,,ният е,,б,ан ,умрелият сам си е виновен!

    Коментиран от #29

    19:51 03.01.2026

  • 12 Иван от Троян

    2 3 Отговор
    Ако не бе ходила тази прахоСМУкачка.Нямаше да стане нищо.Ако се сметне колко е пила млякото на мъжа си досега да беше родила цял взвод .Направо казарма хора.Ама напълнил и пуйката и родила само няколко.ха ха ха

    19:53 03.01.2026

  • 13 Виж ти...

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Империалисте, не пищяхте ли точно вие, за някакви отрязани липи на ул. Опълченска преди година? Да се чуди човек, кога казвате истината!

    Коментиран от #20

    19:55 03.01.2026

  • 14 Ако е вярно...

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не спирайте да пускате сигнали!

    19:58 03.01.2026

  • 15 ала-бала

    2 0 Отговор
    Какво ви е виновна жената?Кой може да предположи-никой.Нещастна случайност.Но и фирмите не си вършат работата.Така например във Варна на бул.Царевец,срещу бл.7 обезобразиха и окастриха дървета,а оставиха напълно изсъхнали.Още си стоят.Не били в схемата.Кога ще падат не се знае и дано няма хора .

    19:58 03.01.2026

  • 16 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ИЗ.... РОДИИИ

    20:02 03.01.2026

  • 17 Нещастници

    3 0 Отговор
    Когато стане инцидент се отричате от отговорност, но при нещо донесло печалби си приписвате заслуги! Жалки институции, заслужавате само протести и ескалации пред вратичките ви!😡😡😡

    20:03 03.01.2026

  • 18 Тома

    4 0 Отговор
    Как кой този който взима голяма заплата за да носи отговорност бе батко.

    20:08 03.01.2026

  • 19 Горски

    6 1 Отговор
    При ураганен вятър и здрави дървета биват изтръгнати, прекършени, съборени. Когато има код за опасен вятър не е най-разумното нещо да тръгнеш към гората, особено с деца. И спрете да подценявате ПП Витоша, при лоши метеорологични условия планината е много опасна! Напълно предотвратима трагедия ако някой си беше свършил работата , при все че миналата година имаше подобен инцидент на същия път ! Оставка на кмета с меката китка и целия общински съвет! Общинари, озеленяване, горски, лесничеи и т.н. всичко го мързи да гледа, чака заплатата. Хората неслучайно обявяват код за силен вятър, за да си стоят хората по домовете в тези райони. Но Ганчо си мисли: Абе кои са тези, че да ми казват какво да правя. Нехайство, атрофирали институции, управлявани от шуреи и баджанаци. При силен вятър не се ходи на планина точно заради това!

    Коментиран от #26

    20:10 03.01.2026

  • 20 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Виж ти...":

    Ти си пълна СКЛЕРОЗА!

    Коментиран от #21

    20:12 03.01.2026

  • 21 Неее

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ти си склероза. Памперс също!

    20:13 03.01.2026

  • 22 Отговорността е твоя бе пееее

    3 0 Отговор
    Я да видим къде ще метнеш топката ......няма само да си вземаш голямата заплата и да ходиш по банкети .....а и да ходих и по витоша и да знаеш какво става там !!!!!! Много прасета се навъдиха !!!!!!

    20:15 03.01.2026

  • 23 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Я да видим дали прокуратурата ше се самосезира или за наш човек това не важи ???????

    20:17 03.01.2026

  • 24 Хайде бе

    3 0 Отговор
    Отговорност в България??? Тук никой за нищо не носи отговорност

    20:18 03.01.2026

  • 25 ВКК 531

    4 0 Отговор
    Ваша е отговорността, има нападали и изпочупени дървета навсякъде, изсъхнали-никой не се грижи да ги махне, нещо поне да направи.

    20:26 03.01.2026

  • 26 Браво

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Добре им го каза. Ква отговорност, кви 5 евро при буря бе? Отговорност се търси за оная жена, дето лампите на Витиня я размазаха. При буря и ураган цели къщи заминават и дървета със здрав корен също. Айде да изсечем цялата гора, та да е спокойно за пишман туристите.

    20:28 03.01.2026

  • 27 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":



    Несъществуващото статукво разграби всичко в България, изгони повечето кадърни хора, а останалите тук са демотивирани от корупцията и кражбите. После защо вече нищо не се поддържа и измират хора от всякакви нелепи инциденти. Слава Богу влязохме в Еврозоната и полека-лека ЕЦБ, ЕС и ЕК ще изземат вътрешната власт от ръцете на несъществуващото статукво. Но дали няма да е вече твърде късно за обрат на хода?


    .

    20:30 03.01.2026

  • 28 аФтора, аФтора

    3 0 Отговор
    Как чия... е вината..?!?!? Твоя, беее...! Михлюзин! Налти "управляваш" туй чудо, наречено гръмко "Национален парк"...! Това е като онова: "Не знам кой ми се изка в гащите?!?"

    20:34 03.01.2026

  • 29 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "коко":



    Ако виновният е обикновен гражданин, необвързан с несъществуващото статукво, веднага ще го обвинят и осъдят. Ако е един от техните обаче - като в Елените ще проточват разследването и накрая ще кажат, че не са открили нищо.


    .

    20:35 03.01.2026

  • 30 Както винаги

    1 0 Отговор
    Безотговорността е всеобща

    20:37 03.01.2026

  • 31 хмм

    0 2 Отговор
    Що трябва човек да е виновен че дървото се е счупило от вятъра?

    20:37 03.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове