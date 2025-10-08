Румен Христов: Има идея да се въведе забрана президентът да се занимава с политика до две години след края на мандата

"Природата показва, че с нея шега не бива," така лидерът на СДС Румен Христов коментира бедствието по Южното Черноморие. По думите му щетите са резултат от комбинация между силни валежи и човешка алчност.
„Да застроим всеки квадратен метър близо до морето – това доведе до щети и човешки жертви,“ каза той в ефира на БНТ.
Христов настоя за по-строг контрол и отговорност на институциите: „От Басейнова дирекция казаха, че е имало сигнали, но не е реагирано. Ако се установят виновни, трябва да бъдат наказани.“
По темата за напрежението между правителството и президента Румен Радев, Христов заяви:
„Президентът е фокусиран върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен."
Той заяви, че има идея за въвеждането на законов „период на охлаждане“ – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста.
„В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия,“ обясни Христов.
Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект.“
Христов изключи възможността от предсрочни избори, като заяви, че това няма да промени съотношението на силите в парламента.
„Ще загубим пари и време. Правителството трябва да продължи, за да влезем в еврозоната,“ подчерта той.
Относно разговора между Бойко Борисов и сина на американския президент, Христов коментира:
"Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."
По въпроса за съдебната реформа той предупреди, че изборът на нов Висш съдебен съвет ще бъде труден, тъй като „мнозинството от 160 депутати трудно ще се събере“. Според него "намесата на политиците в съдебната система е като слон в стъкларски магазин“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #27
09:32 08.10.2025
2 Зевс
Коментиран от #6
09:34 08.10.2025
3 Да ! Природата !
На Депутатите !
Трябва !
Да Бъде Смачкана !
09:35 08.10.2025
4 Вашето мнение
09:35 08.10.2025
5 Едно от най
Чак ми се гади какъв послушко е този
09:35 08.10.2025
6 Беш В Белене !
До коментар #2 от "Зевс":Беш В Белене !
Няма !
Защото !
Играят !
Една Игра !
09:36 08.10.2025
7 Трол
09:37 08.10.2025
8 78291
09:37 08.10.2025
9 Само да добавя
09:37 08.10.2025
10 Бегай да пасеш говеда
Коментиран от #22
09:37 08.10.2025
11 Опа
Румен Радев, а фактически измислят закони за следващите президенти. Румен Радев не е задължително сам да си направи партия. Води ги страхът от Румен Радев. Нищо чудно тия малоумници от парламента и да приемат такъв закон.
09:37 08.10.2025
12 ХПХ
09:37 08.10.2025
13 пешо
09:38 08.10.2025
14 Тая забрана ще е изключително
09:38 08.10.2025
15 Ако зависеше от тези мутри,
09:40 08.10.2025
16 Мале мале
Щеше да е смешно, ако не беше трагично...
09:40 08.10.2025
17 Хохо Бохо
09:41 08.10.2025
18 Така го целунах Бойко по ...
"Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."
09:41 08.10.2025
19 Град Симитли
че да си спомниш, кога ваш бат Пешо Коня стана депутат, а после се фръцна!
09:42 08.10.2025
20 ккк
09:42 08.10.2025
21 миме
09:43 08.10.2025
22 Милен
До коментар #10 от "Бегай да пасеш говеда":Ти добре ли си, на този ако му дадат едно стадо овци да пасе, ще изгуби половината, още преди да е излезнал от селото.
Коментиран от #33
09:45 08.10.2025
23 Фон дер Миндер
09:46 08.10.2025
24 Сандо
09:47 08.10.2025
25 кратун
09:48 08.10.2025
26 Порно
09:48 08.10.2025
27 Аз пък
До коментар #1 от "обективен":Имам идея,всички депутати и партийни лидери и кадри,да спрат завинаги да се занимават с политика.Явно е,че не им се удава…
09:54 08.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 дядото
09:57 08.10.2025
30 Глупаво
09:58 08.10.2025
31 9689
09:58 08.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бегай да пасеш говеда
До коментар #22 от "Милен":Поне няма да са хора, защото сега хора пасе, софиянци!
10:01 08.10.2025
34 ОБЕКТИВЕН
10:01 08.10.2025
35 Президентът Пешо
Това сега какво е комунизъм или фашизъм?
😁😆😅
10:01 08.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хорхе
10:02 08.10.2025
38 ТИЛИ ШИ НИ КАЗВАШ
10:03 08.10.2025
39 А други идеи
10:03 08.10.2025
40 Кривак
10:03 08.10.2025
41 Петър Стоянов
10:06 08.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 аз пък
10:10 08.10.2025
44 Мокой
10:11 08.10.2025
45 Чупката!
10:12 08.10.2025
46 Тома
10:13 08.10.2025
47 Предложение
10:13 08.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 кратун
10:15 08.10.2025