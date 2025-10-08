Новини
Румен Христов: Има идея да се въведе забрана президентът да се занимава с политика до две години след края на мандата

8 Октомври, 2025 09:21 1 105 49

Христов отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект.“

Румен Христов: Има идея да се въведе забрана президентът да се занимава с политика до две години след края на мандата - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Природата показва, че с нея шега не бива," така лидерът на СДС Румен Христов коментира бедствието по Южното Черноморие. По думите му щетите са резултат от комбинация между силни валежи и човешка алчност.

„Да застроим всеки квадратен метър близо до морето – това доведе до щети и човешки жертви,“ каза той в ефира на БНТ.

Христов настоя за по-строг контрол и отговорност на институциите: „От Басейнова дирекция казаха, че е имало сигнали, но не е реагирано. Ако се установят виновни, трябва да бъдат наказани.“

По темата за напрежението между правителството и президента Румен Радев, Христов заяви:

„Президентът е фокусиран върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен."

Той заяви, че има идея за въвеждането на законов „период на охлаждане“ – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста.

„В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия,“ обясни Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект.“

Христов изключи възможността от предсрочни избори, като заяви, че това няма да промени съотношението на силите в парламента.

„Ще загубим пари и време. Правителството трябва да продължи, за да влезем в еврозоната,“ подчерта той.

Относно разговора между Бойко Борисов и сина на американския президент, Христов коментира:

"Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."

По въпроса за съдебната реформа той предупреди, че изборът на нов Висш съдебен съвет ще бъде труден, тъй като „мнозинството от 160 депутати трудно ще се събере“. Според него "намесата на политиците в съдебната система е като слон в стъкларски магазин“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    80 1 Отговор
    А този не е свършил работа за два лева , а е получил поне милион от заплати за тоз де вее !!

    Коментиран от #27

    09:32 08.10.2025

  • 2 Зевс

    81 0 Отговор
    Прасетата много ги е страх Радев да не направи партия и да не ги прати в Белене.

    Коментиран от #6

    09:34 08.10.2025

  • 3 Да ! Природата !

    43 0 Отговор
    Да ! Природата !

    На Депутатите !

    Трябва !

    Да Бъде Смачкана !

    09:35 08.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    65 0 Отговор
    Спокойно, когато генерала направи партия ще имаш идеи в кварталната кръчма, ти си чао герберска подлого.

    09:35 08.10.2025

  • 5 Едно от най

    71 0 Отговор
    Жалките същества и подлоги
    Чак ми се гади какъв послушко е този

    09:35 08.10.2025

  • 6 Беш В Белене !

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Беш В Белене !

    Няма !

    Защото !

    Играят !

    Една Игра !

    09:36 08.10.2025

  • 7 Трол

    14 11 Отговор
    Трябва да е доживот.

    09:37 08.10.2025

  • 8 78291

    45 0 Отговор
    А може ли да се гръмнеш а тъпак

    09:37 08.10.2025

  • 9 Само да добавя

    63 1 Отговор
    Тия от злоба и завист ще забранят президентът да живее. Намериха един достоен човек и ще го изядат!

    09:37 08.10.2025

  • 10 Бегай да пасеш говеда

    51 0 Отговор
    Такива, като този комбайнер, по принцип трябва да не се занимават с политика, че като им четем идеите, само за животновъди стават!

    Коментиран от #22

    09:37 08.10.2025

  • 11 Опа

    58 0 Отговор
    Тия смешници мислят само за
    Румен Радев, а фактически измислят закони за следващите президенти. Румен Радев не е задължително сам да си направи партия. Води ги страхът от Румен Радев. Нищо чудно тия малоумници от парламента и да приемат такъв закон.

    09:37 08.10.2025

  • 12 ХПХ

    50 0 Отговор
    Страх ви тресе вече.

    09:37 08.10.2025

  • 13 пешо

    46 0 Отговор
    тогава ще бъдете линчувани , голям страх от този президент , ще запалим сградата на парламента

    09:38 08.10.2025

  • 14 Тая забрана ще е изключително

    42 0 Отговор
    демократична, поне според тоя вклук.

    09:38 08.10.2025

  • 15 Ако зависеше от тези мутри,

    44 0 Отговор
    щяха да разчекнат президента, бърка им в г...!? Все за тях си подготвят закони!?

    09:40 08.10.2025

  • 16 Мале мале

    43 0 Отговор
    Стадо от гниди и безгръбначни се опитва всячески да унищожи народа и държавата, треперейки от страх от Радев...

    Щеше да е смешно, ако не беше трагично...

    09:40 08.10.2025

  • 17 Хохо Бохо

    36 0 Отговор
    Страх тресе сглобката. Панически страх. Страх от разплата

    09:41 08.10.2025

  • 18 Така го целунах Бойко по ...

    28 0 Отговор
    Относно разговора между Бойко Борисов и сина на американския президент, Христов коментира:

    "Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."

    09:41 08.10.2025

  • 19 Град Симитли

    26 0 Отговор
    Има и идея да пиеш гинко,
    че да си спомниш, кога ваш бат Пешо Коня стана депутат, а после се фръцна!

    09:42 08.10.2025

  • 20 ккк

    23 0 Отговор
    има и идея да се въведе и забрана всички от шайката изобщо да се занимавате с политика

    09:42 08.10.2025

  • 21 миме

    16 0 Отговор
    жълтопаветните либерастски соросороби заедно с ГРОПарите и НеНефеноменалните ше изкопат земята само и само,фатмака да не дади на власт

    09:43 08.10.2025

  • 22 Милен

    33 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бегай да пасеш говеда":

    Ти добре ли си, на този ако му дадат едно стадо овци да пасе, ще изгуби половината, още преди да е излезнал от селото.

    Коментиран от #33

    09:45 08.10.2025

  • 23 Фон дер Миндер

    32 0 Отговор
    Наглостта на урсулианците не познава граници! Между другото, това се прави само и единствено от страх!

    09:46 08.10.2025

  • 24 Сандо

    32 0 Отговор
    Докъде стигнаха баш-демократите с демократичните си предложения?На някои от тях могат да завиждат и най-фанатичните комунисти.

    09:47 08.10.2025

  • 25 кратун

    16 0 Отговор
    ТОЗИ ДЕРИБЕИ ЛА ПА ПИШ КАТА НА ШШИИ

    09:48 08.10.2025

  • 26 Порно

    23 0 Отговор
    Веднъж окъкахте Конституцията, явно ви хареса....

    09:48 08.10.2025

  • 27 Аз пък

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Имам идея,всички депутати и партийни лидери и кадри,да спрат завинаги да се занимават с политика.Явно е,че не им се удава…

    09:54 08.10.2025

  • 29 дядото

    10 0 Отговор
    помиярска история.дали ако се приеме неудобните на евро предателите президенти бъдат евтаназирани няма да сте най-доволни.млади хора,тази престаряла и ояла се на власт и пари измет трябва да бъде пратена в белене.

    09:57 08.10.2025

  • 30 Глупаво

    19 0 Отговор
    И стига сте ни го пробутвали тоя, аман

    09:58 08.10.2025

  • 31 9689

    18 0 Отговор
    Има и идея всички виновни за националната катастрофа като тебе директно с целите фамилии в кауша.

    09:58 08.10.2025

  • 33 Бегай да пасеш говеда

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Милен":

    Поне няма да са хора, защото сега хора пасе, софиянци!

    10:01 08.10.2025

  • 34 ОБЕКТИВЕН

    12 0 Отговор
    Страх,има много страх,затова

    10:01 08.10.2025

  • 35 Президентът Пешо

    11 0 Отговор
    Има идея да се въведе забрана президентът да се занимава с политика

    Това сега какво е комунизъм или фашизъм?
    😁😆😅

    10:01 08.10.2025

  • 37 Хорхе

    10 0 Отговор
    Браво на палетата! Мижитурките ги е страх от Радев. Че не дай Бог събере 50 процента от вота Шайката и Кликата под строй при бай Ставри.

    10:02 08.10.2025

  • 38 ТИЛИ ШИ НИ КАЗВАШ

    5 0 Отговор
    ...ПАЧОКА ДА СИ СТОЙ НА ДЪРТОТО ДУПЕ ЩЕ УСЕТИШ НАРОДНАТА ЛЮБОВ

    10:03 08.10.2025

  • 39 А други идеи

    7 0 Отговор
    нямаш ли тул...уп продажен и мазен.......напрамер да запбраиш на такива като ТЕБ да бъдат депутати повече от един път........ОСТАВКА БО......К...У....ЦИ

    10:03 08.10.2025

  • 40 Кривак

    5 0 Отговор
    Ха ха ха! Какви страхливци са тези некадърни лекета! Изгребване на гь@@рето, народееееее!

    10:03 08.10.2025

  • 41 Петър Стоянов

    7 0 Отговор
    Румен Христов е много просто некомпетентно чиче, знам го от първа ръка. Не случайно е единственият СДС-р - гробар. 🤣

    10:06 08.10.2025

  • 43 аз пък

    5 0 Отговор
    имам идея да се забрани пожизненото депутатство и свързаното с него лапане!

    10:10 08.10.2025

  • 44 Мокой

    5 0 Отговор
    Тоя Румен е толкова жалък подмазвач, но нищо чудно идеята му /ако е негова/, да стане реалност. Че страхът от президента в управляващите е мнооого голям!

    10:11 08.10.2025

  • 45 Чупката!

    5 0 Отговор
    Този овчар е господин никой! Даже не може да говори български - селянин!

    10:12 08.10.2025

  • 46 Тома

    3 0 Отговор
    То седесето умря ма румба

    10:13 08.10.2025

  • 47 Предложение

    2 0 Отговор
    Този жалък политически отпадък да вземе това си предложение и да си избърше фекалиите от лицето останали от близането на едни тиквени задни части..

    10:13 08.10.2025

  • 49 кратун

    0 0 Отговор
    ПУ Т КА

    10:15 08.10.2025

