Отпускат допълнителна помощ за пострадалите от наводненията

Министерският съвет взе решение за отпускане на 3000 лева допълнително за пострадалите от наводненията. „Така помощта, която може да получи едно пострадало семейство по линия на нашето министерство достига до 7500 лева“, обясни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, по чието предложение беше прието решението. Той благодари на министър-председателя и министрите за подкрепата.

По закон еднократната помощ при бедствие е равна на трикратния размера на линията на бедност – 1914 лева. С решението днес към тези 1914 лева пострадалите ще могат да получат допълнителните 3000 лева. Освен тези средства, хората могат да поискат подкрепа и за унищожени електроуреди за до 2500 лева.

„Трябва жилището да е законно построено и да е единствено, за да бъде получена допълнителната помощ“, обясни министърът.

На следващо заседание на Министерския съвет от Министерството на труда и социалната политика ще бъде предложена и финансова помощ за близките на загиналите.

„Разбираме, че мъката не може да бъде потушена със средства, но поне семействата да знаят, че държавата застава зад тях“, каза още министър Гуцанов. Очаква се допълнителната помощ да е в размер на 15 000 лева.

Той благодари на служителите на социалното министерство, които са на терен от първия момент и оказват подкрепа. „Знам, че сумите не са големи, но искам хората да знаят, че могат да разчитат на нас“, каза още социалният министър.

В момента в Министерството на труда и социалната политика се подготвя проект, с който общините да бъдат подпомогнати за борба със стихиите. „Целта е да включим безработни лица в дейности по почистване на дерета, обезопасяване на инфраструктурни обекти, сухи речни корита и други подобни. Идеята е да бъдем полезни в такива кризисни ситуации, като вземем превантивни мерки, вместо да реагираме постфактум“, обясни Гуцанов.