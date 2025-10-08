Новини
България »
Отпускат допълнителна помощ за пострадалите от наводненията

Отпускат допълнителна помощ за пострадалите от наводненията

8 Октомври, 2025 13:27 426 10

  • помощ-
  • пострадали-
  • наводнения

На следващо заседание на МС ще бъде предложена и финансова помощ за близките на загиналите

Отпускат допълнителна помощ за пострадалите от наводненията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет взе решение за отпускане на 3000 лева допълнително за пострадалите от наводненията. „Така помощта, която може да получи едно пострадало семейство по линия на нашето министерство достига до 7500 лева“, обясни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, по чието предложение беше прието решението. Той благодари на министър-председателя и министрите за подкрепата.

По закон еднократната помощ при бедствие е равна на трикратния размера на линията на бедност – 1914 лева. С решението днес към тези 1914 лева пострадалите ще могат да получат допълнителните 3000 лева. Освен тези средства, хората могат да поискат подкрепа и за унищожени електроуреди за до 2500 лева.

„Трябва жилището да е законно построено и да е единствено, за да бъде получена допълнителната помощ“, обясни министърът.

На следващо заседание на Министерския съвет от Министерството на труда и социалната политика ще бъде предложена и финансова помощ за близките на загиналите.

„Разбираме, че мъката не може да бъде потушена със средства, но поне семействата да знаят, че държавата застава зад тях“, каза още министър Гуцанов. Очаква се допълнителната помощ да е в размер на 15 000 лева.

Той благодари на служителите на социалното министерство, които са на терен от първия момент и оказват подкрепа. „Знам, че сумите не са големи, но искам хората да знаят, че могат да разчитат на нас“, каза още социалният министър.

В момента в Министерството на труда и социалната политика се подготвя проект, с който общините да бъдат подпомогнати за борба със стихиите. „Целта е да включим безработни лица в дейности по почистване на дерета, обезопасяване на инфраструктурни обекти, сухи речни корита и други подобни. Идеята е да бъдем полезни в такива кризисни ситуации, като вземем превантивни мерки, вместо да реагираме постфактум“, обясни Гуцанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 12 Отговор
    Според управляващите човешкият живот струва 7000 евро.

    Коментиран от #5

    13:29 08.10.2025

  • 2 Анелия Андреева

    1 2 Отговор
    Отпускат песъчинки.

    13:31 08.10.2025

  • 3 Оппаааа

    6 1 Отговор
    За идиотите платили на подходящите места за да строят в дерето, и на рускоезичните нашественици, по една краставица за да я сложат там където желаят. Аман от завоеватели. Единствения завоевател на тази земя е БЪЛГАРИНА. Казах!

    13:32 08.10.2025

  • 4 Парите

    6 0 Отговор
    от изпълнителите на незаконното строителство ли ще се вземат? Само питам и отговор неща.

    13:32 08.10.2025

  • 5 Ей скъперник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твоя струва 20 евро. Бооклуук скааапаан.

    13:32 08.10.2025

  • 6 456

    10 0 Отговор
    Освен на семействата на загиналите ,никаква помощ.
    Защо трябва да се помага на тези които са построили незаконно? Застрахователните ще изплатят на пострадалите / ако имат застраховка, ако нямат - да са си направили/ ,цяло лято дерат ,сега помощ.

    13:33 08.10.2025

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    една екскурзия на този с водопада струва няколко пъти повече

    13:44 08.10.2025

  • 8 Какви помощи

    2 0 Отговор
    Това е убийство за малкото останали българи. « пострадалите» са чужденци и предимно украинци.
    Тоза МС в углаве с Борисов и Пеевски за национални убийци!
    Сикакво тая паплач, довлякла се да живее на наш гръб е повече от пострадалите българия от пожари и др природни бедствия?
    Желязков и неговите хотели и всички останали да докажат произхода на милионите си!

    13:47 08.10.2025

  • 9 Малко е

    0 0 Отговор
    Дайте им по 10 милиона и един водопад

    13:50 08.10.2025

  • 10 факт

    0 0 Отговор
    Държавата дължи обезщетение само когато щетите са настъпили по нейна вина или в резултат на непреодолима сила. Нито едното, нито другото е налице. Стана ясно, че сградите в Елените нямат Акт 16, респективно нямат удостоверение за въвеждане в експлоатация. Това означава, че тези сгради изобщо не е следвало да бъдат обитавани и обзавеждане, а за щетите по сградите отговорност носи продава. И да питам - каква помощ оказа държавата на залетите преди време села и на опожарените имоти на българите по селата? Подсказвам - в пъти по-малка от тази, която сега ще дадат на тези, които имат достатъчно пари да си оправят бараките или да водят дела срещу продавачите.

    13:53 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове