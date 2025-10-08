Новини
"Спартан" транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия

8 Октомври, 2025 22:00

На борда на самолета бяха майката и трима лекари от „Пирогов“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военнотранспортен самолет C-27J Spartan на Военновъздушните сили излетя от летище „Васил Левски“ – София, за да транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия.

На борда на самолета бяха майката и трима лекари от Университетска многопрофилна болница „Пирогов“. Самолетът кацна в 14.27 ч. на летище Кьолн-Бон в Германия, откъдето детето бе транспортирано за настаняване за лечение. В 18.50 ч. самолетът се завърна обратно в нашата страна.

Задачата по авиомедицинска евакуация осъществи успешно екипаж с командир майор Николай Георгиев, помощник командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров и бордна домакиня младши сержант Габриела Михайлова.


България
  • 1 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор
    Протестирам!
    Защо не е транспортиран в Маскалия , а в Германия?

    Коментиран от #5, #6, #7

    22:16 08.10.2025

  • 2 Нищо

    6 0 Отговор
    конкретно относно диагнозата и неотложния полет за Германия.....

    22:17 08.10.2025

  • 3 Спецназ

    4 0 Отговор
    За деца- не Спартан- ВСИЧКИ самолети трябва да транспортират за без пари!

    Детския живот нЕма стойност, Баце!

    Това ни е Бъдещето.

    Да не съм чул че се събират пари за ДЕТЕ с Онкология или друг тежък проблем!

    ИМА МИЛИАРД в момента налице у тая Държава. ПАРИ ЗА ДЕЦАТА требва да има НАМОМЕНТА!

    ПАРИ поне за децата требва да има. Може да сме голи и боси,

    но децата ни трябва да имат ГРИЖИ и КОЛКОТО и да струва да се лекуват и в чужбина за БЕЗ ПАРИ!

    Всичко друго е фашизъм и геноцид и отказ от Социална Държава! ФАКТ!

    22:28 08.10.2025

  • 4 Ссссссс

    1 1 Отговор
    Дай боже детето да се оправи и възстанови
    Адмирации към екипажа

    22:31 08.10.2025

  • 5 Винету

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Шот съм дружка с Меркел и немските фашисти.

    22:34 08.10.2025

  • 7 ЗАЩОТО ТВА ДЯТИ Е НА ВРЪЗКАР

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    ГРЕБАДЖИЯ С ГОЛЯМАТА КРАДЛИВА ЛЪЖИЦА.....ЧЕ И ТРИМА ДОКТОРИ Д ТЯХ?!?!?! ИНАЧЕ РЕДОВИТЕ ДЕЦА КУЧЕТА ГИ ЯЛИ...

    22:36 08.10.2025

  • 8 ШОП

    2 0 Отговор
    А за домакинята на самолета може ли малко повече информация? Колко кубика, какви екстеншъни и по колко време и е отредено на полет да извършва дълга си с всеки пилот? Ако може и цена за услуги на земята.

    22:47 08.10.2025

