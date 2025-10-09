Надежда Бобчева: Директорът на Столичното предприятие за отпадъци е на разпит в прокуратурата. Следващата съм аз

"Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов е извикан на разпит в прокуратурата". Това съобщава в пост във Фейсбук зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева, цитирана от БНР.

"Следващата привикана съм аз, темата е неизвестна", пише още тя и дава предистория на кризата с боклука:

"В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двамата души, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.

Докато София се опитва да овладее проблем, създаден от отказа да се поддадем на рекет и да приемем софиянци да плащат "данък корупция", прокуратурата решава да сплашва и да ни попречи да изпълняваме задълженията си.

Преди месеци предприятието, което днес поддържа столичните райони "Люлин" и "Красно село" чисти, беше подложено на безкрайни проверки. Когато открихме опасни болнични отпадъци и сигнализирахме прокуратурата, никой не реагира. А днес, когато отказахме да предадем интереса на хората, същата тази прокуратура, за която всички знаем чии интереси обслужва, ни вика на разпит.

По-малко от седмица след като кметът Терзиев спомена името на държавника с главно "Д" в национален ефир.

Не знам какъв е предметът на това производство.

Но знам какъв е истинският въпрос пред всички нас днес - има ли в България място за почтеност. Може ли човек да застане срещу силните и да запази себе си, без да отстъпва от принципите си.

Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем.

Страхът е част от всеки труден момент, но не и от решенията, които вземаме. Защото когато страхът управлява, свободата умира. А ние избираме да служим на свободна София - не на страха".