ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания

В позиция „Продължаваме промяната” реагира на изказването на лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, свързано с директора на 138-о училище в София.

По-рано днес от пресцентъра на ДПС-НН обвиниха формацията в упражняване на политически натиск след решението на Софийския районен съд да пусне под парична гаранция Александър Евтимов.

От ПП коментират, че обвиненията срещу директора са „атака в отчаяна предизборна кампания”, а „компроматите им станаха компоти”. От пресцентъра на партията подчертават, че случаят няма общо с настоящото управление.

„Директорите на училища в България се избират чрез конкурси, проведени от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът „Денков“ не е сменял ръководителя на РУО София, който е назначен по времето на ГЕРБ”, се казва в позицията.

От ПП уточняват, че директорът на 138-о училище не е член на тяхната партия. За първи път той става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ, откъдето започва и неговата кариера като директор.

„Тази атака е с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали”, заявяват още от ПП.