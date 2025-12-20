Новини
България »
ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания

ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания

20 Декември, 2025 17:19 970 43

  • продължаваме промяната-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • 138 училище-
  • педофилия-
  • директор-
  • скандал-
  • александър евтимов

Пеевски: Политически чадър стои зад освобождаването на обвинения директор на 138-о училище

ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В позиция „Продължаваме промяната” реагира на изказването на лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, свързано с директора на 138-о училище в София.

По-рано днес от пресцентъра на ДПС-НН обвиниха формацията в упражняване на политически натиск след решението на Софийския районен съд да пусне под парична гаранция Александър Евтимов.

От ПП коментират, че обвиненията срещу директора са „атака в отчаяна предизборна кампания”, а „компроматите им станаха компоти”. От пресцентъра на партията подчертават, че случаят няма общо с настоящото управление.

„Директорите на училища в България се избират чрез конкурси, проведени от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът „Денков“ не е сменял ръководителя на РУО София, който е назначен по времето на ГЕРБ”, се казва в позицията.

От ПП уточняват, че директорът на 138-о училище не е член на тяхната партия. За първи път той става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ, откъдето започва и неговата кариера като директор.

„Тази атака е с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали”, заявяват още от ПП.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ППДБ

    10 12 Отговор
    са за освидетелстване, всичките там до един!

    Коментиран от #8, #19

    17:23 20.12.2025

  • 2 ДПС

    11 6 Отговор
    Жалки сте и ИЗДИШАТЕ ВЕЧЕЕЕ

    17:24 20.12.2025

  • 3 Гост

    9 5 Отговор
    Това е организирана педефилска мрежа. тази страна трябва да бъде закрита.

    17:25 20.12.2025

  • 4 Фактчекър

    4 8 Отговор
    Наскоро на митницата в София са били задържани 66 машини за гласуване, които не са били поръчани и закупени от Централната избирателна комисия (ЦИК).

    Машините за гласуване, които не са били поръчани от ЦИК, са задържани на митницата в София на 26 септември 2025 година. Това инцидент е предизвикал значителен интерес и тревоги относно избора и законността на устройствата, които се опитвали да влязат в страната.

    17:27 20.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    В ДБ са всички джендъри и педофили.

    Коментиран от #17

    17:27 20.12.2025

  • 6 Хубаво ли е?

    6 8 Отговор
    От ППДБ всеки ден слушаме подобни лъжливи атаки.С такива атаки свалихте правителството,защото ние виждаме,че ДПСНН подкрепя добри решения за България.Ама в момента в който видяхте,че нещата вървят,вие решихте да ги разтурите.За хората НЕ мислите,защото общините останаха без пари,инвалидите без асистенти и т.н.Сърбайте,каквото сте надробили.

    Коментиран от #41

    17:29 20.12.2025

  • 7 Последния софиянец

    7 3 Отговор
    Делян е новия премиер а Гюнай Далоолу бъдещ министър на образованието!

    17:31 20.12.2025

  • 8 лекар

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    Да, но първо трябва да им предпиша хапчета за успокоение !

    17:33 20.12.2025

  • 9 Хубаво ли е?

    4 9 Отговор
    Да свалите законното правителство с началник Делян Пеевски? Пеевски мисли за народа,не е откраднал нито лев ,само дава на бедни и социално слаби. Подпомага спорт,образование ,култура ,частния сектор! Дава на всички вас да не гладувате високи заплати!

    Коментиран от #13, #15, #20, #21, #22, #24, #25, #27

    17:33 20.12.2025

  • 10 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Новият президент догодина ще е Бойко Борисов а премиер Делян Пеевски. Министър на финансите Йордан Цонев ,министър на икономиката Хамид Хамид а на образованието Гюнай Далоолу. България я чака светъл,възходящ път!

    17:36 20.12.2025

  • 11 Мнение

    7 6 Отговор
    Пеевски е обсебен от това да клевети, излива жлъч и лъжи върху ПП-ДБ. Този човек е болен.

    17:36 20.12.2025

  • 12 ППДБ

    1 7 Отговор
    Заставаме зад директора!

    17:38 20.12.2025

  • 13 Ирония

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    И как Пеевски стана милионер, от пестене на парички за закуски ли?
    Този измамник трябва да е в затвора!

    17:38 20.12.2025

  • 14 Асенката

    3 5 Отговор
    Сменяме пудела с по яко куче,даноже да носи по тежки пачки,че нова сглобка ще правим да ви спасим от клуба на ужасите в който ви натукахме

    17:38 20.12.2025

  • 15 Възмутен

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    "Да се хвали Делян Пеевски като защитник на народа е пълна измама. Човек, който е натрупал милиони по съмнителен начин и има десетки скандали зад гърба си, няма право да се представя за добър и щедър. Подпомагането на социални каузи не изчиства корупцията и интересите му в задкулисието. Този човек не заслужава доверие, а съд и затвор.

    Коментиран от #29

    17:39 20.12.2025

  • 16 Една лъжа

    3 5 Отговор
    От ПП са на принципа"Една лъжа повторена сто пъти,става истина".Чудя се как не им излязоха пришки на езиците,да повтарят едни и същи измишльотини. Из социалните мрежи има снимки на Лекси фльор с украинското знаме,плътно до директора с камерите.Има снимки как разкъсва руско знаме,има снимки в какви оргии участва.А пък била сътрудничка на Белобрадова. Та питам сега,какво е истина,какво лъжа? Вече се обърквам. Пък и тази МЕГАЛОМАНИЯ,дето ги гони.Нито структури,нито кадри,но искат пълно мнозинство.

    17:40 20.12.2025

  • 17 Питам само?!

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да си вижсал Пеевски с жена?

    Коментиран от #26

    17:41 20.12.2025

  • 18 Разумен

    4 3 Отговор
    "Пеевски дава някакви пари, за да прикрие милионите, които е натрупал по съмнителен начин. Това не е щедрост, а корупция!

    17:42 20.12.2025

  • 19 Да да да

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ППДБ":

    Четете коментарите и ще се уверите че балона Пеевси Борисов се пука. Няма кой да влага пари във финансова пирамида.

    17:42 20.12.2025

  • 20 Тинтири-минтири

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    Да се хвалиш с Пеевски е абсурд. Човекът е символ на задкулисие и измами, а не на грижа за народа.

    17:42 20.12.2025

  • 21 Роро

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    Колко още ще се прави на благодетел, докато обикновените хора плащат сметките за неговите милиони?

    17:43 20.12.2025

  • 22 Альооо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    Никакви заслуги не могат да изчистят престъпленията му...

    17:44 20.12.2025

  • 23 Не се занимавайте

    5 3 Отговор
    с грухнята, не си заслужава

    17:44 20.12.2025

  • 24 Възмутен

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    Тоя затлъстял Мазньо и измамник, и крадец хич не ми го хвали!

    17:45 20.12.2025

  • 25 Пеевски проектира набезите си върху ПП-Д

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    Няма как да вярваме на щедростта на Пеевски, когато богатството му е натрупано по съмнителен начин и задкулисни схеми. Милионите не идват от добри дела – идват от влияние, корупция и сделки, които обикновените хора никога няма да разберат. Това е истинското лице на т.нар. му грижа за народа.

    17:46 20.12.2025

  • 26 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Питам само?!":

    Има 2 дъщери от 2 различни жени. Първата Цветелина Янева е обявена преди 8 години за "Мис попфолк" а скоро пусна нов хит на яхта с 40 милиона евро в брой. Делян купи на първата си дъщеря хасиенда в Дубай както разкри сайта БЪРД. А вие вегетирайте в олющените панелки при жените си вонящи на манджи . И срещу Пеевски да тичате не може да го стигнете. Добре ви подреди хехехе

    Коментиран от #28, #30

    17:46 20.12.2025

  • 27 Пеевски се притваря в "жертва"

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хубаво ли е?":

    "щедрото" лице на Пешвски е МАСКА. Истинските милиони идват от корупция, не от грижа за народа.

    17:48 20.12.2025

  • 28 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Всички тези "яхти" и "хасиенди"са просто фасада. Пеевски не стана богат с честен труд – милионите му идват от задкулисни сделки и корупция. Парите му не правят нито него, нито семейството му пример за подражание.

    Коментиран от #31

    17:50 20.12.2025

  • 29 В случая

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Възмутен":

    В случая става дума,че от ПП са възмутени,че е измислица.Ами "Каквото повикало,това се обадило" или"С техните камъни,по тяхната глава" Иначе,правителството работеше добре,а от ПП го свалиха на инат.И използват младите,които са по-лабилни,защото нямат жизнен опит.Точно по този начин искаха да ни правят родители под номер и сега рамо до рамо с ПП протестират и групи за узаконяване на гей браковете.Пък да не говоря,че нито програма имат,нито идея с кого и как ще управляват.Събориха държавата ,както събориха паметника и после нищо.Те са по събарянето,не са по градежа.

    Коментиран от #32, #43

    17:52 20.12.2025

  • 30 Лемънс

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Неговото забогатяване често се описва като непрозрачно, като медиите и критиците споменават скандални придобивания, сделки и конфликти на интереси.

    17:52 20.12.2025

  • 31 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Важното е че е с красиви жени ,с луксозни имоти в страната и чужбина ,с яхти и 2 частни самолета . А вие си отвличайте вниманието с някакви камери в тоалетни докато Делян си трупа богатствата. Всекиму - своето

    Коментиран от #34, #35, #36, #37, #38

    17:53 20.12.2025

  • 32 Истината

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "В случая":

    Младите и будни хора в България свалиха това корумпирано и крадливо правителство на двамата дебели мафиота от миналото!!! Младите и интелигентни хора!!!

    17:53 20.12.2025

  • 33 От тия шарлатани

    1 4 Отговор
    Най хитър се оказа т.нар.ицо хазарта-елементарна частица ,която стана евро дупедат.излишн8 е повече да се говори за тази к8лония

    17:54 20.12.2025

  • 34 Един крадец и измамник ли възхваляваш?

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Луксът и красивите жени не изчистят задкулисните схеми и съмнителното забогатяване. Докато Пеевски трупа милиони по непрозрачен начин, обществото плаща цената. Парите не правят човек добър или законен.

    17:55 20.12.2025

  • 35 Подозрителен

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Яхти и самолети не оправдават корупцията и съмнителното му забогатяване.

    17:55 20.12.2025

  • 36 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Къде са тез "красиви" жени бре? Ти виждал ли си ги или само в мокрите си сънища?
    Тоз дебелия и грозния никоя жена не би го докоснала, камо ли красива.

    Коментиран от #39, #42

    17:57 20.12.2025

  • 37 По-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Луксът му е фасада – богатството му е съмнително.

    17:58 20.12.2025

  • 38 Самозабравил се човек

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Докато се кичи с имоти, обществото плаща сметката за схемите му.

    17:59 20.12.2025

  • 39 Няма как да прикача снимки тук

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха":

    Виждал съм ги да! Напиши в Гугъл в търсене - Цветелина Янева съпруга на Делян Пеевски. Или Цветелина Янева милиони евро на яхта нов хит. Вашите ,вашите трудови и кървави пари са при Пеевски докато вие блъскате само за сметки и топлина в копторите си. А Делян ви отвлича и сега вниманието с някакви камери в тоалетни...КОЙ Е умния ааа?

    18:02 20.12.2025

  • 40 5756

    1 1 Отговор
    Различните, зависимите, а този случай може да се окаже някаква перв е зност, се защитават. Това вече е нещо, за което нормалните не трябва да подминават и жертват децата си. Тази безплодна сбъркана тълпа не може, не трябва да бъде нашето бъдеще.

    18:04 20.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Поздрави голтаци клети Слава Делян

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха":

    Няма как да прикача снимки тук на Цвети но такава жена на живо не сте виждали -

    Честито на майката на детето на Пеевски.
    Цветелина Янева стана на 36 години днес. Майка за пример. Живее в палат в Дубай с 36 стаи на 8 етажа , както разкри BIRD с разследването “Отключеният Дубай” DubaiUncovered.

    BIRD е разузнаването на гражданите и осветява срамните тайни на властта.

    18:07 20.12.2025

  • 43 Стефан

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "В случая":

    Много се смях на твърдението че правителството работило добре Наздраве !

    18:18 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове