ПП отхвърли обвиненията на Пеевски: Атаката е отчаяна предизборна кампания

В позиция „Продължаваме промяната” реагира на изказването на лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, свързано с директора на 138-о училище в София.
По-рано днес от пресцентъра на ДПС-НН обвиниха формацията в упражняване на политически натиск след решението на Софийския районен съд да пусне под парична гаранция Александър Евтимов.
От ПП коментират, че обвиненията срещу директора са „атака в отчаяна предизборна кампания”, а „компроматите им станаха компоти”. От пресцентъра на партията подчертават, че случаят няма общо с настоящото управление.
„Директорите на училища в България се избират чрез конкурси, проведени от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът „Денков“ не е сменял ръководителя на РУО София, който е назначен по времето на ГЕРБ”, се казва в позицията.
От ПП уточняват, че директорът на 138-о училище не е член на тяхната партия. За първи път той става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ, откъдето започва и неговата кариера като директор.
„Тази атака е с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали”, заявяват още от ПП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ППДБ
Коментиран от #8, #19
17:23 20.12.2025
2 ДПС
17:24 20.12.2025
3 Гост
17:25 20.12.2025
4 Фактчекър
Машините за гласуване, които не са били поръчани от ЦИК, са задържани на митницата в София на 26 септември 2025 година. Това инцидент е предизвикал значителен интерес и тревоги относно избора и законността на устройствата, които се опитвали да влязат в страната.
17:27 20.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #17
17:27 20.12.2025
6 Хубаво ли е?
Коментиран от #41
17:29 20.12.2025
7 Последния софиянец
17:31 20.12.2025
8 лекар
До коментар #1 от "ППДБ":Да, но първо трябва да им предпиша хапчета за успокоение !
17:33 20.12.2025
9 Хубаво ли е?
Коментиран от #13, #15, #20, #21, #22, #24, #25, #27
17:33 20.12.2025
10 Сатана Z
17:36 20.12.2025
11 Мнение
17:36 20.12.2025
12 ППДБ
17:38 20.12.2025
13 Ирония
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":И как Пеевски стана милионер, от пестене на парички за закуски ли?
Този измамник трябва да е в затвора!
17:38 20.12.2025
14 Асенката
17:38 20.12.2025
15 Възмутен
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":"Да се хвали Делян Пеевски като защитник на народа е пълна измама. Човек, който е натрупал милиони по съмнителен начин и има десетки скандали зад гърба си, няма право да се представя за добър и щедър. Подпомагането на социални каузи не изчиства корупцията и интересите му в задкулисието. Този човек не заслужава доверие, а съд и затвор.
Коментиран от #29
17:39 20.12.2025
16 Една лъжа
17:40 20.12.2025
17 Питам само?!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да си вижсал Пеевски с жена?
Коментиран от #26
17:41 20.12.2025
18 Разумен
17:42 20.12.2025
19 Да да да
До коментар #1 от "ППДБ":Четете коментарите и ще се уверите че балона Пеевси Борисов се пука. Няма кой да влага пари във финансова пирамида.
17:42 20.12.2025
20 Тинтири-минтири
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":Да се хвалиш с Пеевски е абсурд. Човекът е символ на задкулисие и измами, а не на грижа за народа.
17:42 20.12.2025
21 Роро
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":Колко още ще се прави на благодетел, докато обикновените хора плащат сметките за неговите милиони?
17:43 20.12.2025
22 Альооо
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":Никакви заслуги не могат да изчистят престъпленията му...
17:44 20.12.2025
23 Не се занимавайте
17:44 20.12.2025
24 Възмутен
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":Тоя затлъстял Мазньо и измамник, и крадец хич не ми го хвали!
17:45 20.12.2025
25 Пеевски проектира набезите си върху ПП-Д
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":Няма как да вярваме на щедростта на Пеевски, когато богатството му е натрупано по съмнителен начин и задкулисни схеми. Милионите не идват от добри дела – идват от влияние, корупция и сделки, които обикновените хора никога няма да разберат. Това е истинското лице на т.нар. му грижа за народа.
17:46 20.12.2025
26 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Питам само?!":Има 2 дъщери от 2 различни жени. Първата Цветелина Янева е обявена преди 8 години за "Мис попфолк" а скоро пусна нов хит на яхта с 40 милиона евро в брой. Делян купи на първата си дъщеря хасиенда в Дубай както разкри сайта БЪРД. А вие вегетирайте в олющените панелки при жените си вонящи на манджи . И срещу Пеевски да тичате не може да го стигнете. Добре ви подреди хехехе
Коментиран от #28, #30
17:46 20.12.2025
27 Пеевски се притваря в "жертва"
До коментар #9 от "Хубаво ли е?":"щедрото" лице на Пешвски е МАСКА. Истинските милиони идват от корупция, не от грижа за народа.
17:48 20.12.2025
28 Мнение
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Всички тези "яхти" и "хасиенди"са просто фасада. Пеевски не стана богат с честен труд – милионите му идват от задкулисни сделки и корупция. Парите му не правят нито него, нито семейството му пример за подражание.
Коментиран от #31
17:50 20.12.2025
29 В случая
До коментар #15 от "Възмутен":В случая става дума,че от ПП са възмутени,че е измислица.Ами "Каквото повикало,това се обадило" или"С техните камъни,по тяхната глава" Иначе,правителството работеше добре,а от ПП го свалиха на инат.И използват младите,които са по-лабилни,защото нямат жизнен опит.Точно по този начин искаха да ни правят родители под номер и сега рамо до рамо с ПП протестират и групи за узаконяване на гей браковете.Пък да не говоря,че нито програма имат,нито идея с кого и как ще управляват.Събориха държавата ,както събориха паметника и после нищо.Те са по събарянето,не са по градежа.
Коментиран от #32, #43
17:52 20.12.2025
30 Лемънс
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Неговото забогатяване често се описва като непрозрачно, като медиите и критиците споменават скандални придобивания, сделки и конфликти на интереси.
17:52 20.12.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Мнение":Важното е че е с красиви жени ,с луксозни имоти в страната и чужбина ,с яхти и 2 частни самолета . А вие си отвличайте вниманието с някакви камери в тоалетни докато Делян си трупа богатствата. Всекиму - своето
Коментиран от #34, #35, #36, #37, #38
17:53 20.12.2025
32 Истината
До коментар #29 от "В случая":Младите и будни хора в България свалиха това корумпирано и крадливо правителство на двамата дебели мафиота от миналото!!! Младите и интелигентни хора!!!
17:53 20.12.2025
33 От тия шарлатани
17:54 20.12.2025
34 Един крадец и измамник ли възхваляваш?
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Луксът и красивите жени не изчистят задкулисните схеми и съмнителното забогатяване. Докато Пеевски трупа милиони по непрозрачен начин, обществото плаща цената. Парите не правят човек добър или законен.
17:55 20.12.2025
35 Подозрителен
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Яхти и самолети не оправдават корупцията и съмнителното му забогатяване.
17:55 20.12.2025
36 Хахаха
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Къде са тез "красиви" жени бре? Ти виждал ли си ги или само в мокрите си сънища?
Тоз дебелия и грозния никоя жена не би го докоснала, камо ли красива.
Коментиран от #39, #42
17:57 20.12.2025
37 По-точно
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Луксът му е фасада – богатството му е съмнително.
17:58 20.12.2025
38 Самозабравил се човек
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Докато се кичи с имоти, обществото плаща сметката за схемите му.
17:59 20.12.2025
39 Няма как да прикача снимки тук
До коментар #36 от "Хахаха":Виждал съм ги да! Напиши в Гугъл в търсене - Цветелина Янева съпруга на Делян Пеевски. Или Цветелина Янева милиони евро на яхта нов хит. Вашите ,вашите трудови и кървави пари са при Пеевски докато вие блъскате само за сметки и топлина в копторите си. А Делян ви отвлича и сега вниманието с някакви камери в тоалетни...КОЙ Е умния ааа?
18:02 20.12.2025
40 5756
18:04 20.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Поздрави голтаци клети Слава Делян
До коментар #36 от "Хахаха":Няма как да прикача снимки тук на Цвети но такава жена на живо не сте виждали -
Честито на майката на детето на Пеевски.
Цветелина Янева стана на 36 години днес. Майка за пример. Живее в палат в Дубай с 36 стаи на 8 етажа , както разкри BIRD с разследването “Отключеният Дубай” DubaiUncovered.
BIRD е разузнаването на гражданите и осветява срамните тайни на властта.
18:07 20.12.2025
43 Стефан
До коментар #29 от "В случая":Много се смях на твърдението че правителството работило добре Наздраве !
18:18 20.12.2025