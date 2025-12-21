Почина бившият директор на УМБАЛ - Бургас Георги Матев

Едно от най-уважаваните имена в медицинската общност на Бургас и региона – д-р Георги Матев, е починал днес. Тъжната вест съобщиха от лечебното заведение в областта, за чието развитие медикът имаше ключов принос през последните години.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна д-р Георги Матев. Той беше човек с визия, отдаденост и сърце. Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и да работят с него. Поклон пред паметта му", гласи официалното съобщение на клиниката, цитирано от Флагман.бг.

Д-р Георги Матев посвети живота си на медицината и спасяването на човешки животи като анестезиолог-реаниматор. В професионалната си кариера той заемаше ръководни постове в ключови здравни институции. Дълги години той оглавяваше Отделението по реанимация, а в периода 2014 – 2016 година беше изпълнителен директор на най-голямата болница в Югоизточна България – УМБАЛ Бургас (тогава МБАЛ Бургас).

Под негово ръководство болницата реализира важни проекти, включително разкриването на нови отделения и привличането на специалисти от Военномедицинска академия за консултации и обмен на опит.

Кончината на д-р Матев предизвика вълна от съболезнования в социалните мрежи от колеги, пациенти и общественици, които си спомнят за неговия професионализмъм и човещина.