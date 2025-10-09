Нов ремонт на „Тракия”, затворените участъци стават четири

От днес нов участък от автомагистрала „Тракия” е с ограничения заради ремонтни дейности. Започва цялостна подмяна на асфалтовата настилка в област Стара Загора. Ремонтът се извършва от 208 до 218 километър, като трафикът ще преминава двупосочно в едно от платната, съобщи Нова ТВ.

С този участък затворените по магистралата стават общо четири – в Софийско (24-33 км.), Пазарджишко (90-98 км.), Старозагорско (208-218 км) и в района на Сливен (262-273 км.).

„Трафикът ще преминава двупосочно в платното в посока София. Сменяме изцяло асфалтовата настилка, извършваме отводнителни дейности. Ще бъдат обновени маркировката и знаците”, посочи в ефира на „Здравей, България” инж. Ивайло Донев от Областното пътно управление - Стара Загора.

По думите му обходният маршрут през пътен възел Чирпан-изток е в добро състояние. Идващите от София ще бъдат пренасочвани по него – на 184 км. Или по път II-66 до Стара Загора. „Идващите в посока Бургас от Хасково и Стара Загора могат да ползват път I-5 Стара Загора-Казанлък и I-6 Казанлък-Бургас”, каза още инж. Донев. Той увери, че в участъка от магистралата ще се работи ежедневно, като прогнозната дата за отварянето на обновената отсечка е 31 октомври.

Часове в задръстването на магистралата или алтернативно преминаване през път в окаяно състояние, осеян с огромни ями? Този въпрос стои пред шофьорите, които преминават през ремонта в Софийско. Оказва се, че единственият обходен път през Вакарел прилича на истински лунен пейзаж, който особено при дъжд и лошо време е и опасен.

„По републиканския път I-8 започна ремонт през далечната 2006 или 2009 г. Участъкът е бил подготвен за ремонт и оттогава е с дупки. Сега е подписан договор за основен ремонт на отсечката от Нови хан до Костенец. В момента се изготвя технически проект”, обясни директорът на Областно пътно управление – София инж. Румен Сачански.

„Вече 16 години чакаме този участък. На няколко пъти бяха обявявани обществени поръчки, но нямаше финансиране”, отбеляза Тони Кацаров, който е зам.-кмет на община Ихтиман.