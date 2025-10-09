Нов ремонт на „Тракия”, затворените участъци стават четири

От днес нов участък от автомагистрала „Тракия” е с ограничения заради ремонтни дейности. Започва цялостна подмяна на асфалтовата настилка в област Стара Загора. Ремонтът се извършва от 208 до 218 километър, като трафикът ще преминава двупосочно в едно от платната, съобщи Нова ТВ.
С този участък затворените по магистралата стават общо четири – в Софийско (24-33 км.), Пазарджишко (90-98 км.), Старозагорско (208-218 км) и в района на Сливен (262-273 км.).
„Трафикът ще преминава двупосочно в платното в посока София. Сменяме изцяло асфалтовата настилка, извършваме отводнителни дейности. Ще бъдат обновени маркировката и знаците”, посочи в ефира на „Здравей, България” инж. Ивайло Донев от Областното пътно управление - Стара Загора.
По думите му обходният маршрут през пътен възел Чирпан-изток е в добро състояние. Идващите от София ще бъдат пренасочвани по него – на 184 км. Или по път II-66 до Стара Загора. „Идващите в посока Бургас от Хасково и Стара Загора могат да ползват път I-5 Стара Загора-Казанлък и I-6 Казанлък-Бургас”, каза още инж. Донев. Той увери, че в участъка от магистралата ще се работи ежедневно, като прогнозната дата за отварянето на обновената отсечка е 31 октомври.
Часове в задръстването на магистралата или алтернативно преминаване през път в окаяно състояние, осеян с огромни ями? Този въпрос стои пред шофьорите, които преминават през ремонта в Софийско. Оказва се, че единственият обходен път през Вакарел прилича на истински лунен пейзаж, който особено при дъжд и лошо време е и опасен.
„По републиканския път I-8 започна ремонт през далечната 2006 или 2009 г. Участъкът е бил подготвен за ремонт и оттогава е с дупки. Сега е подписан договор за основен ремонт на отсечката от Нови хан до Костенец. В момента се изготвя технически проект”, обясни директорът на Областно пътно управление – София инж. Румен Сачански.
„Вече 16 години чакаме този участък. На няколко пъти бяха обявявани обществени поръчки, но нямаше финансиране”, отбеляза Тони Кацаров, който е зам.-кмет на община Ихтиман.
1 Да я
Коментиран от #2
10:40 09.10.2025
2 Еврото идва
До коментар #1 от "Да я":Възраждане си отива.
10:43 09.10.2025
3 Как се прави
Ми ползвайте две ленти в едната посока и две ленти в другата посока и ще ремонтирате две ленти !
Чаткате ли строители !
Ползвате една лента от насрешното платно и една от текущото.
и си ремонтирайте.
Коментиран от #4, #5, #7
10:45 09.10.2025
4 НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Как се прави":не знае как се затваря път за ремонт. Оставено е знаците да се поставят от изпълнителя, а той от работниците. Така работника слага знака и започва да копае зад него. какво толкова че е скоростна лента на магистрала?
За фуния не са и чували. Или за предупреждение километри преди ремонта и постепенно отбиване на трафика.
Коментиран от #6
10:54 09.10.2025
5 Шоп
До коментар #3 от "Как се прави":Ей разбирач как се подменя отводняване само на една или две ленти? Плещите си колкото да не заспите
10:54 09.10.2025
6 Шоп
До коментар #4 от "НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ":И ти си като по-горния професор. И двете които си споменал са факт!
10:55 09.10.2025
7 Пълни
До коментар #3 от "Как се прави":глупости. Когато се прави ремонт на участък, той е в едната посока, за да може всички платна да се ремонтират. Затова се затваря, и се пуска в насрещното, двупосочно движение. Ако се спазват знаците и ограничението, никакви проблеми няма да има. На 2 - 3 км. преди участъка слагат знаци, че става двупосочно, ама няма кой да ги гледа. Бързат да минат напред, и като се набутат в тясното, тапата е готова.
11:00 09.10.2025