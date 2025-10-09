Ремонт може да прекъсне електрозахранването на 13-15 октомври в Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Гулянци

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 13, 14 и 15 октомври 2025 г. ще извърши ремонтни дейности по електропроводи 110 кV „Летец“ и „Орел“ в подстанция „Тръстеник“. Ремонтните дейности по съоръженията на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в някои населени места на територията на общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Гулянци в област Плевен.

Поради промяната в схемата на електрозахранване на потребителите, за периода от 08:00 ч. до 16:30 ч. през всеки от трите дни 13, 14 и 15 октомври 2025 г., са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник и селата Ореховица, Ставерци, Божурица, Биволаре, Победа, Крушовене и Славовица в община Долна Митрополия; с. Горни Дъбник и с. Крушовица в община Долни Дъбник; гр. Искър и селата Писарово и Староселци в община Искър; с. Гиген в община Гулянци и с. Опанец в община Плевен, област Плевен.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.