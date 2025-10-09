Новини
България »
Днес в Истанбул проф. Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов се срещнаха с Негово Всесветейшество, Вартоломей I

Днес в Истанбул проф. Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов се срещнаха с Негово Всесветейшество, Вартоломей I

9 Октомври, 2025 16:50 603 13

  • христо пимпирев-
  • драгомир матеев-
  • кирил кандиларов-
  • вартоломей i

Той благослови предстоящата 34-а национална антарктическа експедиция

Днес в Истанбул проф. Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов се срещнаха с Негово Всесветейшество, Вартоломей I - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес във Вселенската патриаршия в град Истанбул се състоя официална среща на професор Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов от Българския антарктически институт с Негово Всесветейшество, архиепископа на Константинопол – Новия Рим и Вселенски патриарх Вартоломей I.

Срещата, в присъствието на архимандрит Харалампий, премина непринудено и при голям интерес от страна на Негово Всесветейшество към дейността на страната ни в Антарктида.

Той благослови предстоящата 34-а национална антарктическа експедиция и подари осветена икона на Свети Димитър за българския параклис „Свети Йоан Рилски“ на ледения континент.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Този поп не е нашият човек за да му се прави евала.

    16:52 09.10.2025

  • 2 хъхъ

    17 1 Отговор
    Какво "всесветейшество" е този византиец, който винаги е действал срещу българите?

    16:53 09.10.2025

  • 3 Бонев

    17 1 Отговор
    И за какво са се срещали с този гръцки мошеник.

    16:54 09.10.2025

  • 4 честен ционист

    3 3 Отговор
    Пимпи изкачи ледената стена и отиде при боговете.

    16:54 09.10.2025

  • 5 Град Симитли

    14 1 Отговор
    Негово "Всесветейшество" е мискинин и българомразец!

    16:56 09.10.2025

  • 6 Павел пенев

    13 1 Отговор
    Този е изрод и агент на ЦРУ,какви срещи си правите с него?

    16:57 09.10.2025

  • 7 Ама защо Вартоломей

    3 5 Отговор
    А не Кирил, нали неговите сапоги целюва Радев и в неговите крака се търкаля Йотова?

    17:06 09.10.2025

  • 8 Ежко Бежко

    3 1 Отговор
    И в Българския антарктически институт пеРеДасти са се навъдили.

    17:19 09.10.2025

  • 9 Сандо

    5 0 Отговор
    Как може уважавани наши учени да полягат в краката на тоя българофоб и рушител на Православието?Това е нов и пореден позор за България!

    Коментиран от #10

    17:27 09.10.2025

  • 10 Йотова

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Напълно си прав, аз затова по легнах на гундяев и му облизах топч.... Пардон токчетата

    17:34 09.10.2025

  • 11 Плоска или кръгла е Земята

    1 0 Отговор
    Пимпирев - нали и ти си с титла професор ?

    17:36 09.10.2025

  • 12 От какъв зор?

    2 0 Отговор
    Български учени ще се срещат с агент на ЦРУ, прикрит като патриарх, който носи основна роля за разединението на православните църкви на много държави??? Меко казано - проява на лош вкус!

    17:44 09.10.2025

  • 13 Габдулла

    2 0 Отговор
    Благословия от Антихриста.

    17:44 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове