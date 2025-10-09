Днес в Истанбул проф. Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов се срещнаха с Негово Всесветейшество, Вартоломей I

Днес във Вселенската патриаршия в град Истанбул се състоя официална среща на професор Христо Пимпирев, Драгомир Матеев и Кирил Кандиларов от Българския антарктически институт с Негово Всесветейшество, архиепископа на Константинопол – Новия Рим и Вселенски патриарх Вартоломей I.

Срещата, в присъствието на архимандрит Харалампий, премина непринудено и при голям интерес от страна на Негово Всесветейшество към дейността на страната ни в Антарктида.

Той благослови предстоящата 34-а национална антарктическа експедиция и подари осветена икона на Свети Димитър за българския параклис „Свети Йоан Рилски“ на ледения континент.