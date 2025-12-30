Богомил Николов: Очаквам малко стрес и нерви през първите седмици от приемането ни в еврозоната

Решихме да сравним цените и да видим какво можем да си купим с една минимална заплата. Смятаме през тази година да направим сравнение спрямо 2025 г., за да видим дали спрямо доходите има разлика. Ако доходите са замръзнали, тогава ще видим намаляване на покупателната способност. Това заяви Богомил Николов от асоциация "Активни потребители" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Отлепването от дъното ще дойде през икономиката, категоричен бе той.

По думите му България е в догонваща роля от 20 години насам. Със сигурност еврозоната е една предпоставка за повишаване на доходите, но всичко останало зависи от нас. Еврозоната е предпоставка за повече пари, но трябва и да се потрудим, изтъкна Николов.

Очаквам малко стрес и нерви през първите седмици от приемането ни в еврозоната. Хората, които плащат само с карта няма да усетят разлика. Стрес ще има за хората, които плащат кеш. Ние сме длъжници на нашите родители, трябва да ги предпазим от стреса и от измамници, обясни представителя на "Активни потребители".

Ние тук малко прекалихме с регулацията. Не виждам защо едно правителство трябва да регулира спекула, след като няма такава. За една година се замразиха цените, а това е игнориране на пазарната икономика. Това, че има инфлация, която не е в резултат от злия нрав на търговците. Тя е в резултат на много фактори. Никъде другаде, където се прие еврото нямаше такова регулиране. Търговците си вдигнаха цените преди да започнат проверките, това бе един вид презастраховане от търговците, защото нямаше как да вдигат цените в следващите шест месеца. С влизането в еврозоната цените се успокоиха, поясни той и даде за пример Хърватия.

Като видим, че еврото не хапе, нещата ще се поуспокоят, каза още Богомил Николов.