Богомил Николов: Очаквам малко стрес и нерви през първите седмици от приемането ни в еврозоната

30 Декември, 2025 19:52 566 16

Отлепването от дъното ще дойде през икономиката, категоричен бе той

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решихме да сравним цените и да видим какво можем да си купим с една минимална заплата. Смятаме през тази година да направим сравнение спрямо 2025 г., за да видим дали спрямо доходите има разлика. Ако доходите са замръзнали, тогава ще видим намаляване на покупателната способност. Това заяви Богомил Николов от асоциация "Активни потребители" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Отлепването от дъното ще дойде през икономиката, категоричен бе той.

По думите му България е в догонваща роля от 20 години насам. Със сигурност еврозоната е една предпоставка за повишаване на доходите, но всичко останало зависи от нас. Еврозоната е предпоставка за повече пари, но трябва и да се потрудим, изтъкна Николов.

Очаквам малко стрес и нерви през първите седмици от приемането ни в еврозоната. Хората, които плащат само с карта няма да усетят разлика. Стрес ще има за хората, които плащат кеш. Ние сме длъжници на нашите родители, трябва да ги предпазим от стреса и от измамници, обясни представителя на "Активни потребители".

Ние тук малко прекалихме с регулацията. Не виждам защо едно правителство трябва да регулира спекула, след като няма такава. За една година се замразиха цените, а това е игнориране на пазарната икономика. Това, че има инфлация, която не е в резултат от злия нрав на търговците. Тя е в резултат на много фактори. Никъде другаде, където се прие еврото нямаше такова регулиране. Търговците си вдигнаха цените преди да започнат проверките, това бе един вид презастраховане от търговците, защото нямаше как да вдигат цените в следващите шест месеца. С влизането в еврозоната цените се успокоиха, поясни той и даде за пример Хърватия.

Като видим, че еврото не хапе, нещата ще се поуспокоят, каза още Богомил Николов.


  • 1 Зоро

    3 6 Отговор
    Евала

    19:54 30.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    13 0 Отговор
    Ба-а-а-ти б@клука!🤣 Тоя да не е гербер, че така безпардонно лъже?😂

    19:56 30.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    12 0 Отговор
    Ба-а-а-ти б@клука!🤣 Тоя да не е гербер, че така безпардонно лъже?😂

    19:56 30.12.2025

  • 4 А да ве да

    6 0 Отговор
    До 2027-2028 поне лекичкия стрес и ценичките в Космоса отма😉

    19:57 30.12.2025

  • 5 Спецназ

    6 0 Отговор
    П.дераси, най-евтиния хляб ще е 2 евро!

    ТОВА ЩЕ НАПРАВИТЕ!
    Иначе мен ако ме питате обичам еврото в банкноти по 100!

    19:59 30.12.2025

  • 6 Много подборно ги

    14 0 Отговор
    Подбирате за мнение все хора дето потни вода не са пили и носа от канцеларията не са подали .

    20:00 30.12.2025

  • 7 С еврото идват и сопите

    8 0 Отговор
    А не очакваш ли сопите да играят Урсулане!?

    20:00 30.12.2025

  • 8 Гого Мадурев

    11 0 Отговор
    А кой точно е този господин, че му се дава гласност????

    20:01 30.12.2025

  • 9 Стенли

    10 0 Отговор
    Тъй тъй ама защо все пак не попитахте хората какво мислим за еврозоната 🤔😡

    20:01 30.12.2025

  • 10 Справка

    4 2 Отговор
    ...Отлепването от дъното ще дойде през икономиката, категоричен бе той

    На територията икономически е на системи

    Важно че новата година ще е по добра от старата типичен български мазохизъм

    20:02 30.12.2025

  • 11 И тоя тулуп

    11 0 Отговор
    остаря и надебеля от нищоправене. Цял живот на държавна хранилка, показване по ТВ и дрънкане на празни приказки. Така минава животът на някои хора. Децата ни се родиха и остаряха с тях.

    20:03 30.12.2025

  • 12 Този е изкукуригал

    9 0 Отговор
    Само малко стрес и нерви през първата седмица.
    Ще говорим отново след края на януари.
    Стадото ще блее като изоглабено.

    20:05 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Свинар

    8 0 Отговор
    Абе що сите агитатори приличат на добре охранените праски от моята ферма?

    20:09 30.12.2025

  • 15 Стенли

    5 0 Отговор
    Не е въпросът само това че ще се вдигнат цените оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден през два ни осведомяват за поредния пребит и ограбен възрастен човек а понякога и направо убит както се е случило вчера 😡👎

    20:11 30.12.2025

  • 16 Метай пак!

    8 0 Отговор
    Още един бобър гадател, който после ще обяснява как прогнозата му почти се е сбъднала.

    20:21 30.12.2025

