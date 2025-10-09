Казаха колко струва един имот в "Елените"

Традиционно цените на имотите на "Елените" са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв.м. Това каза по Би Ти Ви брокерката Таня Иванова.

Тя информира, че причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите.

Имотите се купували предимно от руско говорящи граждани. Причината - масово българите се притесняват да купуват имоти на акт 15.

"Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти", поясни Таня Иванова.