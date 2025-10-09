Казаха колко струва един имот в "Елените"

Традиционно цените на имотите на "Елените" са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв.м. Това каза по Би Ти Ви брокерката Таня Иванова.
Тя информира, че причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите.
Имотите се купували предимно от руско говорящи граждани. Причината - масово българите се притесняват да купуват имоти на акт 15.
"Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти", поясни Таня Иванова.
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #5
22:44 09.10.2025
2 az СВО Победа 80
Коментиран от #6
22:49 09.10.2025
3 Локо Сф
23:00 09.10.2025
4 Ъъъъ
До коментар #1 от "Пич":Руснаци с руски паспорти. Но ако казваш на руснаците - украинци, може и да си прав. По принцип до Урал, в рашата, всичко е украинци.
23:00 09.10.2025
5 Важното е
До коментар #1 от "Пич":Че украинките минават евтино.
23:02 09.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Брокер
23:12 09.10.2025
8 Ъъъ
Най-голямото безумие обаче, че сега някой плаща кризисен ПР да се пускат такива статии едва ли не колко е изгодно да си купите наводнено жилище от някой нещастен собствени, голяма "далавера"!?!?
23:13 09.10.2025
9 az СВО Победа 80
До коментар #6 от "ТТТ":Много добре запознат съм със собствеността там!
23:13 09.10.2025
10 Сатана Z
23:19 09.10.2025
11 Сега
00:06 10.10.2025