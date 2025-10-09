Новини
България »
Казаха колко струва един имот в "Елените"

Казаха колко струва един имот в "Елените"

9 Октомври, 2025 22:38 1 811 11

  • елените-
  • апартамент-
  • акт15-
  • акт 16

Причината - масово българите се притесняват да купуват имоти на акт 15

Казаха колко струва един имот в "Елените" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Традиционно цените на имотите на "Елените" са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв.м. Това каза по Би Ти Ви брокерката Таня Иванова.

Тя информира, че причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите.

Имотите се купували предимно от руско говорящи граждани. Причината - масово българите се притесняват да купуват имоти на акт 15.

"Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти", поясни Таня Иванова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 6 Отговор
    Украинците търсят евтиниото......оооооо....... Айдееее....... отнесе ги водата.....

    Коментиран от #4, #5

    22:44 09.10.2025

  • 2 az СВО Победа 80

    22 6 Отговор
    Танчето е пропуснала да ни информира, че след 2022г. руските собственици масово продаваха имотите си, заради затрудненията, които България умишлено им създаде. По-гоолямата част от собствениците на имоти към момента на бедствието са украинци.

    Коментиран от #6

    22:49 09.10.2025

  • 3 Локо Сф

    15 1 Отговор
    Та колко е цената ама хич не се разбра,или ще има втора пояснителна статия?

    23:00 09.10.2025

  • 4 Ъъъъ

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Руснаци с руски паспорти. Но ако казваш на руснаците - украинци, може и да си прав. По принцип до Урал, в рашата, всичко е украинци.

    23:00 09.10.2025

  • 5 Важното е

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Че украинките минават евтино.

    23:02 09.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Брокер

    9 0 Отговор
    Ми ся нищо не струва, щото ойдоха у морето.

    23:12 09.10.2025

  • 8 Ъъъ

    8 0 Отговор
    Ами не е добра, защото едва ли някога, ще получат Акт16!? Пълно е с такива строителни недоразумения без Акт16 в тази община. Ако не вярвате просто прозвънете няколко обяви и директно попитайте за акт16!
    Най-голямото безумие обаче, че сега някой плаща кризисен ПР да се пускат такива статии едва ли не колко е изгодно да си купите наводнено жилище от някой нещастен собствени, голяма "далавера"!?!?

    23:13 09.10.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТТТ":

    Много добре запознат съм със собствеността там!

    23:13 09.10.2025

  • 10 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Един имот на Елените вече ще струва колкото подобен имот в Покровск.

    23:19 09.10.2025

  • 11 Сега

    1 0 Отговор
    Вече никой няма да си купува имот на Елените.

    00:06 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове