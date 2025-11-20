Новини
Манол Генов каза какво е причинило апокалипсиса в Елените

Манол Генов каза какво е причинило апокалипсиса в Елените

20 Ноември, 2025 09:50

По думите му проверките на басейновите дирекции разкриват липси в кадастралните карти на водните обекти

Манол Генов каза какво е причинило апокалипсиса в Елените - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нарушения на закона при застрояването на коритото на реката в курортен комплекс Елените, е установило Министерството на околната среда и водите. Това заяви екоминистърът Манол Генов в студиото на "Денят започва" по БНТ по повод приключилите проверки на ведомството по Черноморието. По думите му не са открити съгласувателни процедури с РИОСВ и Басейнова дирекция за строителните дейности в речното корито.

"Апокалипсисът, който се случи в Елените, е следствие на няколко комплексни причини – силни дъждове, неоразмерена инфраструктура и антропогенен фактор, тоест човешката дейност, която е нарушила природната среда", обясни министър Генов.

По думите му проверките на басейновите дирекции разкриват липси в кадастралните карти на водните обекти.

"Ние направихме много подробни проверки какво е било съгласувано с нашите институции - РИОСВ, Басейнова дирекция. Не открихме съгласувателни документи в нашите архиви за съгласуване на подобни действия. Речно корито можеш да покриеш, можеш да го застроиш, но става по правила - с хидрогеоложки изчисления, с тези прогнози за водни отоци, които могат да се случат при резки климатични промени, които имаме на последък. В крайна сметка строителните разрешения, зависимо от категорията на строежа, ги издава главният архитект на съответната община и отговорността е на местните власти", поясни екоминистърът.

Няма разминаване в резултатите от проверките на МОСВ и МРРБ, посочи Генов, защото:

“Когато се издават тези строителни разрешения, когато се проверяват, досега не съм информиран да има някакво съгласуване от наша страна. Доколкото знам ДНСК е издала заповед, която вероятно, ще бъде обжалвана за събаряне на този прословут парк-хотел - как са го кръстили местните власти в строителното разрешение и акта за приемане не мога да кажа.”

Според Генов най-критични са урбанизираните зони като Свети Влас, Елените, Царево и Варна, където нарушенията са установени в около 27% от проверените участъци. Министърът увери, че проверки се извършват навсякъде, включително и по реките в София.

"Стремежът към печалба не трябва да рискува здравето и живота на хората. Това е недопустимо", заяви Генов и добави, че при необходимост ще бъдат премахнати незаконни сгради по Черноморието.

Министърът подчерта, че всички данни от проверките са публични и достъпни на сайта на министерството.

"Хората имат право на справедливост, особено когато става дума за загубата на човешки животи при бедствия, които можеха да бъдат предотвратени", допълни Манол Генов.


България
  • 3 име

    9 0 Отговор
    Глоби свеки месец запвутрите и алчните селяндури докато не си бутнат и разчистят незаконните строежи и и строителни отпадъци.

    09:56 20.11.2025

  • 4 Зевс

    16 0 Отговор
    Това беше ясно, въпросът е кой каква отговорност ще понесе сега или пак виновни няма?

    09:57 20.11.2025

  • 5 думата нарушение

    12 0 Отговор
    да се замени с ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И СИЧКО СИ ИДВА НА МЯСТО ! СЕГА Е ДЕМАГОГИЯ И МАНИПУЛАЦИЯ ОТ НЯКАКЪВ ПРЕСТЪПНИК КАТО ДЪРДОРЕЩИЯ !

    10:03 20.11.2025

  • 6 Капитан Крийч

    7 1 Отговор
    Погледни му мутрата и го прати в Белене. Пълна трагедия.

    10:12 20.11.2025

  • 7 стига,бе

    3 0 Отговор
    Как може такиваДъртаци да са министри? Тоя вече дори не може да говори - чуйте го как фъфли и нищо не му се разбира. Да си гледа пенсията вече.

    10:34 20.11.2025

  • 8 Селянин

    6 0 Отговор
    Само за нерегламентирано строителство поне 200 000 трябва да са в панделата дългосрочно. Ще има рестарт по някое време и ще има разтрели по тротоарите както на 9.9, ако не се вземат някакви мерки. Просто на едни хора ще им писме и няма да имат повече какво да губят и ще се почне. Революциите не се случва от днес за утре. Случват се от дълго нагнетявана социална несправедливост, която променя хората и те хващат желязото. Дац ит.

    10:35 20.11.2025

  • 9 Снежанка

    0 0 Отговор
    Стига с тези елени вееее. Дедо ви има моторна шейна вече.

    10:48 20.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ТОВА И ДЕЦАТА ГО ЗНАЯТ.
    КАЖИ ЩЕ ИМА ЛИ НАКАЗАНИ....

    10:58 20.11.2025

  • 11 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Причината за апокалипсиса в Елените е корумпираният Кмет,ГЛ.архитект,десетте вида басейнови дирекции и алчността,лошото е че четири човека си отидоха,а нито един няма да влезе в затвора.Цял Бургас знае имената на престъпниците,и НИЩО !!!

    11:03 20.11.2025

  • 12 Политик

    3 0 Отговор
    Какво излиза, че кметът и главният архитект на община Несебър са главните виновници, за да се случи трагедията на "Елените". Да идва пуркуратурата и да пуркурясва веднага, а не да дреме и да краде злато от гражданите.

    11:23 20.11.2025

  • 13 добро утро

    2 0 Отговор
    другарю генов...добро утро маноле.....ама не смеете да бутаве Елените аааа. не смеете...продажна гмеш

    13:14 20.11.2025

  • 14 Колко е умен тоя

    0 0 Отговор
    Браво Маноле!

    18:47 20.11.2025

